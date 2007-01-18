Варим кашу правильно

В качестве примера можно привести английский поридж, румынскую мамалыгу, мексиканскую маисовую кашу, а еще рисовую, которую у разных народов готовят по-разному - с какао по-мароккански или с финиками и инжиром по-австралийски. Ну а про нашу страну и говорить нечего: одна лишь знаменитая гурьевская каша чего стоит! И если маслом кашу, возможно, не испортить, то уж неумелым приготовлением загубить это замечательное блюдо очень легко.

Для начала запомните: вкус каши в огромной степени зависит от качества воды.

Во время варки она почти вся впитывается в крупу, давая ей разбухнуть, то есть собственно превращается в кашу. И если вы применяете жесткую воду, то содержащиеся в ней минеральные соли как бы оседают в зернышках, что делает их менее вкусными.

Поэтому первое правило для тех, кто пользуется для приготовления этого блюда водопроводной водой, - предварительно ее вскипятить, а потом, если по рецепту требуется холодная вода, остудить и уже на такой воде варить кашу.

Можно попробовать и другой вариант: отварить крупу до полуготовности, пока она не вобрала в себя воду, полностью слить жидкость, добавить немного молока и держать на маленьком огне, чтобы оно впиталось в крупу. Для смягчения жесткости воды хорошо в самом начале положить туда масло.

А теперь мы хотим предложить вам не совсем традиционные рецепты знакомых с детства каш.

Овсяная каша. Дробленое зерно геркулес и тем более толокно лишено естественной оболочки, поэтому быстро разваривается, превращаясь в слизистую массу, может быть, и подходящую по консистенции для малыша, но совсем безвкусную. Вот и приходится маме добавлять туда сахар, чтобы хоть как-то заинтересовать маленького едока, который постепенно привыкает есть только сладкую кашу и портит тем самым свой вкус на всю жизнь.

Попробуйте сделать по-другому. Сначала разварите геркулес в мягкой воде. Потом протрите его через дуршлаг или металлическое сито, чтобы задержать шелуху, которой наши чада так любят плеваться за завтраком. В протертую кашу налейте молока побольше, чтобы вместо клейкой, тягучей массы получилась жидкая кашица, которую можно легко выпить из кружки.

Добавьте туда чуть-чуть сахара, лишь бы отбился сыроватый привкус хлопьев, немного корицы, или аниса, или растертую в порошок высушенную лимонную или апельсиновую цедру. Если нет сушеной цедры, возьмите свежую, отварите в небольшом количестве воды и влейте ложку этой ароматной жидкости в кашу. Сахар можно заменить вареньем, сиропом. В готовую кашу для улучшения вкуса хорошо добавить немного 30-процентных сливок, только не делайте этого в процессе варки. От кипения сливки потеряют свой специфический аромат.

Манная каша. Поскольку манка, как и геркулес, не цельное зерно, а дробленое, то складывается впечатление, что варить ее просто и быстро и никакие премудрости тут не нужны. На самом же деле такой примитивно-любительский вариант приготовления манной каши делает ее ненавистной для большинства малышей, хоть мамы и сдабривают ее вареньем, сахаром, шоколадом и т.д.

Так что давайте следовать правилам и начнем с пропорций. На пол-литра молока надо взять 100-150 мл крупы (граненый стакан содержит 200 мл). Молоко вскипятить и сразу же всыпать манку - обязательно через сито, чтобы рассеять ее в жидкости равномерно. Варить после этого максимум две минуты, интенсивно помешивая, затем снять с огня. Держать под плотно закрытой крышкой 10-15 минут, дожидаясь полного разбухания. Сформируется совершенно особый вкус, и именно оттого, что каша не кипела, не "прела" на плите, утрачивая белки и витамины. После этого можете сдабривать ее чем угодно, начиная от сахара и заканчивая жареным луком (последнее только для взрослых!).

Сваренное таким образом блюдо действительно похоже на кашу: в ней можно различить крошечные, но все же отдельные крупинки. Она лучше маслится, на ней не образуется столь не любимая малышами пленка.

И ни в коем случае не повторяйте самых распространенных ошибок в приготовлении манной каши. Ведь как обычно бывает: жидкая получается - ничего, поварим подольше, загустеет, а густая вышла - тоже не беда, плеснем молочка, разболтаем до нужной консистенции. А бедное варево все стерпит.

Приятного аппетита!