Что сохранить на память о первых месяцах жизни малыша?

Как же быстро растут наши малыши! Вот, кажется, только родился, только улыбался милым беззубым ртом, а теперь уже вовсю ползает ими даже ходит. Пройдет еще чуть-чуть времени - и кроха научится многое делать самостоятельно, совершит свои первые важные открытия, станет таким взрослым. Но память, увы, штука несовершенная. Проходит какое-то время, и многое из того, что казалось нам таким важным и значимым, забывается, А так хочется запечатлеть в памяти первые детские годы нашего малыша, чтобы не стерлись со временем те необыкновенные ощущения нежности и всепоглощающей любви, которые мы испытывали к крошечному несмышленышу.

Удивительные коллекции

Практически каждая мама оставляет на память о раннем детстве ребенка какие-нибудь милые мелочи: клеенчатые бирочки из роддома, висевшие на ручках крохи, прядку волос после первой стрижки, крошечные, совсем кукольные, чепчики и пинеточки.

И это не просто дань традициям или излишняя сентиментальность. Это своего рода узелки на память. Рассматривая трогательную семейную коллекцию, можно вновь и вновь переживать волнующие моменты, связанные с рождением и взрослением крохи, воскрешать в памяти приятные события, ощущать любовь и нежность к ребенку с той же остротой, что и в первые месяц после его рождения.

Но такой семейный архив нужен не только для папы с мамой и дедушки с бабушкой. Подросший малыш отнесется к вашей коллекции с огромным вниманием. Детвора любит рассматривать свои детские фотографии и видеозаписи, посмеиваться над собственной неуклюжестью, сравнивать себя тогда и теперь и гордясь своими умениями и достижениями. Их приводит в восторг первая погремушка и соска, они со смехом прикладывают к себе крошечные комбинезончики и пытаются натянуть носочки на свои подросшие ножки. Милые, как же вы выросли! А иногда бывает, что мамина коллекция помогает наладить отношения с ребенком-подростком. Достаточно лишь перебрать всей семьей эти бесценные сокровища — и станет совершенно очевидным, что нет на свете ничего важнее, чем любовь, мир и взаимопонимание в семье.

Что же можно сохранить на память о первых месяцах крохи? Пожалуй, те вещи, которые наиболее ценны лично для вас: одежду, в которой малыша забирали из роддома, первые носочки, пинетки, кофточку, комбинезончик, чепчик, ложечку, крестильную одежду и свечку. Возможно такой чести удостоится любимая погремушка малыша, первая картонная книжка «прочитанная» режущимися детскими зубками, и самая первая пустышка или бутылочка. Почти все мамы хранят прядку волос крохи после первой стрижки, некоторые — первые срезанные ноготки и даже выпавшую ресничку. Главное — чтобы эти предметы находили эмоциональный отклик в вашей душе. Можно сделать гипсовые отпечатки крошечной ножки и ладошки или сжатого кулачка, используя специальный набор для слепков или гипс для детского творчества, потом наклеить отпечатки на картон, дополнить композицию самой первой фотографией крохи, поместить в рамку под стекло и украсить получившимся шедевром стену в детской.

Кстати сказать, некоторые малышовые одежки могут стать настоящей семей реликвией. Будет здорово, если первой одеждой вашего второго малыша станут рубашечки и штанишки старшего брата или сестры. Во-первых, малышу будет уютнее в одежде, хранящей энергию вашей любви и нежности. А во-вторых, старший братик или сестричка будут гордиться что его костюмчики пригодились и крохе. В некоторых семьях самые любимые детские вещи хранятся до тех пор, пока их бывший хозяин или хозяйка сами становятся папой или мамой. И в числе многочисленных подарков к рождению ребенка они получают и свои собственные крошечные одежки. Как приятно знать, что даже взрослого и самостоятельного тебя все равно крепко любят. И как здорово надеть на сына или дочурку те самые вещи, которые много-много лет назад надевали на тебя самого нежные мамины руки...

Домашний видеоархив

Да, наша память несовершенна. Но, к счастью, нам на помощь приходят современные помощники — фото- и видеокамеры. Фотографии — это своего рода остановившиеся мгновения, и останавливать их стоит как можно чаще. Ведь малыш меняется буквально каждую неделю, и таким, как сейчас, он не будет уже никогда. Здорово, если вам удалось запечатлеть малыша в первые минуты его жизни. Эти фотографии обычно становятся самыми любимыми и трогательными. Старайтесь делать не только портретные снимки и крупные планы своего малыша, не злоупотребляйте постановочными фотографиями.

Фотографируйте кроху за обычными, повседневными занятиями, подсматривайте смешные бытовые сценки. Ведь именно такие детские фотографии по-настоящему ценны, потому что естественны и передают характер малыша. Видеозаписи, пожалуй, одни из самых любимых составляющих семейного архива. Благодаря им мы и через годы сможем вновь и вновь не только увидеть своего крошку в месячном или годовалом возрасте, но и услышать его мелодичное агуканье, смешной лепет, первые осознанные слова и выступление на первом новогоднем утреннике. А как любят смотреть на себя «по телевизору» подросшие малыши! Для них такое кино сродни изучению истории.

Не забывайте почаще брать в руки камеру, иначе потом вы будете жалеть, что так мало снимали своего кроху. Снимайте все важные и интересные события: выписку из роддома, первое купание, гимнастику, кормление, улыбки, кряхтение лежащего на животе человечка, игры и игрушки, прогулки, веселый хохот на коленках у папы, нежные объятия с бабушкой, погоню на четвереньках за кошкой, первые шаги... Из такого видеоматериала можно смонтировать замечательный фильм, добавив титры, музыку, ваши комментарии. Это может стать подарком для папы и всех близких к первому дню рождения крохи: двенадцатисерийный фильм, где каждая коротенькая серия — самые интересные моменты каждого месяца жизни. А можно представить весь первый год в виде яркого видеоколлажа, где каждая новая сцена длится всего 3—4 секунды, добавив к видео подходящую музыку или детскую песенку. Такие домашние видеошедевры вам захочется смотреть снова и снова. Их будет приятно показывать друзьям и близким.

Детский альбом

Многие мамы с рождением сына или дочурки начинают вести дневник, куда регулярно записывают вес и рост своего крохи по месяцам, помещают заметки о том, что нового научился делать ребенок, что интересного произошло в тот или иной день. Ведение таких записей может быть не только развлечением. Если тщательно фиксировать в нем режим дня крохи, «вехи» его развития (когда он начал держать головку, впервые сел, сделал первый шаг и пр.), питание, то такой дневник может очень пригодиться при воспитании следующего малыша. Обязательно записывайте первые слова ребенка и его забавные выражения.

И конечно, в каждой семье есть фотоальбом малыша, который с гордостью показывается всем родственникам и друзьям. Но есть идея получше! Что если нам совместить дневник, фотоальбом и коллекцию детских вещичек вместе? Вспоминаем о скрапбукинге?

Было бы здорово сделать альбом, рассказывающий историю первого года жизни вашего крохи. Для этих целей можно использовать магнитный фотоальбом, папку с прозрачными листами-файлами или листы картона, скрепленные в виде альбома. Каким образом вы оформите каждую страницу, зависит только от вашего желания и фантазии. Для фона можно использовать цветную оберточную бумагу с подходящим рисунком, яркие бумажные салфетки, картинки из журналов, украсить страницы бусинками, бисером и стразами.

Что же поместить в альбом? Начать можно с УЗИ-фотографий еще не рожденного крохи, дополнив их вашими мыслями и чувствами в ожидании чуда. Потом последуют первые фотографии новорожденного, приклеенные бирочки из роддома, записки, поздравительные открытки и телеграммы, отпечаток ступни и ладошки крохи прямо на альбомном листе. Дальше вы будете не только вклеивать в альбом фотографии растущего человечка, стараясь отражать самые памятные и значимые моменты, но и помещать на странички разные мелочи вроде этикетки от баночки с детским питанием, за пробой которого кроха запечатлен на фотографии, засушенный листочек, сорванный на прогулке в парке, пакетик с прядкой волос или билет первого посещения зоопарка. Не забывайте комментировать все фотографии, добавлять забавные истории о малыше. Хорошо бы фотографировать кроху каждый месяц в один и тот же день, а потом, в конце года, сделать на страничке забавный коллаж из А этих фотографий. Если на каждой фотографии рядом с ребенком усаживать одну и ту же игрушку, можно будет сравнить, как вырос малыш за год. Не забывайте о всевозможных праздниках. Так, фотографии первого Нового года дополните иголочками первой елки малыша и осколком от первой разбитой елочной игрушки.

Только представьте, с каким удовольствием вы будете снова и снова перелистывать этот замечательный альбом. Вот это будет действительно памятно! А следом за первым годом придет второй, третий... Вслед за первым локоном в альбоме появится и самый первый рисунок, и первая открытка маме к 8 Марта, и первый выпавший зубик, и первая пропись, и первая пятерка. Ведение подобного альбома может стать для вас настоящим хобби, способом самореализации и средством спастись от скуки, на которую жалуются многие молодые мамочки.

А когда кроха подрастет, вы будете уже вместе с ним оформлять альбомы, посвященные семейным праздникам, путешествиям и другими памятным событиям, создавая самый настоящий семейный архив.