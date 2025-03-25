Календарь развития ребёнка. Второй месяц

Чудесное время, проведенное с мамой! Маленький человек смотрит, впитывает, слушает, учится. Незаменимой вещью для мамы и малыша может стать слинг (лоскутный держатель). С деткой в слинге мама может совершать длительные прогулки, ходить за продуктами, готовить еду и прибираться в квартире. Подробно о слинге.

Нормы сна: 15-17 часов в сутки Нормы роста: мальчики — 52,8 - 56,7 см, девочки — 51,7 - 55,6 см. Нормы веса: мальчики — 3,9 - 5,1 кг, девочки — 3,6 - 4,8 кг. Средние прибавки: 800 г, 3 см.

Как выглядит двухмесячный ребенок

На втором месяце внешность ребенка немного меняется. Округляется головка и щеки, черты лица становятся более выраженными — родители начинают гадать, на кого он похож. Ручки и ножки тоже делаются пухлее, но все еще остаются в гипертонусе, так что малыш привычно принимает «позу эмбриона». Проходят младенческие угри и шелушение, кожа приобретает бледно-розовый оттенок.

Что умеет малыш в 2 месяца

Малыш все еще не контролирует мышцы и делает резкие движения сжатыми в кулачки руками и ногами. Но со временем движения становятся плавнее, ребенок начинает тянуться ими к глазам и рту. Ближе к двум месяцам он может впервые специально положить руку во время кормления на мамину грудь или руку, которая держит бутылочку.

Когда малыш лежит на животе, он может приподнимать головку на несколько секунд, поворачивать ее с одной щеки на другую, к концу второго месяца удерживает ее 1-2 минуты.

Начинает фокусировать взгляд на предметах в 30-40 см от лица и следить за ними недолго. Больше всего детям нравится смотреть на лицо человека, еще они различают крупные картинки и контрастные узоры.

Как ест ребёнок в два месяца

Если малыш на грудном вскармливании, мама кормит его по требованию. Он по-прежнему может есть до 10 раз в сутки с перерывами от часа до 3-4 часов. У груди ребенок может находиться от 5-10 до 30-40 минут. Когда наедается, расслабляется и может сразу заснуть. Ребенка успокаивает процесс сосания и запах мамы, так что в любой непонятной ситуации он будет просить грудь.

Если малыш ест смесь, рекомендуется кормить его по определенному режиму с перерывами в 3-4 часа и 6 часов на ночной сон.

На втором месяце дети на грудном вскармливании опорожняют кишечник три-четыре раза в сутки, иногда раз в несколько дней. Дети на искусственном вскармливании — обычно раз в день. Цвет кала по-прежнему желтый, иногда зеленоватый или коричневый, зависит от того, что ела мама и какие лекарства давали ребенку. Кишечные колики на втором месяце могут закончиться, но у некоторых малышей они продолжаются довольно долго.

Как спит двухмесячный ребёнок

Ребенок спит 15-17 часов в сутки, сон становится предсказуемым, может появиться что-то похожее на режим дня и даже ночной сон до шести часов. Но многие малыши по-прежнему часто просыпаются и не делают разницы между днем и ночью.

Как общается ребёнок в 2 месяца

Ребенок по-прежнему реагирует на дискомфорт плачем, но у этого плача появляются оттенки, и мама может понять, что происходит с малышом. Он прислушивается к звукам и голосу взрослого, поворачивает голову на знакомый голос. Начинает сознательно улыбаться в ответ на приветливую речь близких, а от грубых и резких интонаций может заплакать. Различает мягкие и жесткие прикосновения, от грубых может расстроиться.

На втором месяце у ребенка появляется «комплекс оживления». Он замирает и сосредоточивается, когда видит лицо взрослого и слышит обращенную к нему речь. Начинает активно шевелиться во время общения: вскидывает ручки, дрыгает ножками, улыбается, может вскрикивать и кряхтеть.

Как играть с малышом на втором месяце

Ребенок по-прежнему больше всего нуждается в спокойной и довольной маме рядом и нуждается в тактильном общении. Мама может носить его на руках в разных положениях, качать, поглаживать, делать массаж и зарядку для грудничков.

Малыш уже хорошо различает голоса взрослых и других детей, прислушивается к ним. Читайте ему стихи и сказки, пойте песенки, рассказывайте обо всем, что делаете. Следите за реакциями ребенка, оставляйте паузы, чтобы он мог в них что-то ответить — покряхтеть или помахать ручками.

Показывайте малышу яркие игрушки, плавно водите их в 30-40 сантиметрах от его лица. Многим малышам нравятся контрастные узоры, они могут по-разному реагировать на картинки с простыми геометрическими фигурами.

Разговаривайте с деткой. Особенно они восприимчивы в состоянии спокойного сосредоточения, когда не голодны, не устали и их ничего не беспокоит. Интонации нежные, речь тихая, неторопливая. Чем больше голосов услышит и узнает ребенок, тем больше шансов развития у него хорошего слуха и своевременных формирований речевых навыков. Детки, «общающиеся» с большим количеством родственников и знакомых, интеллектуально развиваются быстрее тех, кто находится в определенной изоляции.

Из книги Уильяма и Марты Сирс «Ваш малыш: от рождения до двух лет»: Секреты разговора с ребенком.

«Смотрите на слушателя. Начиная разговаривать с ребенком, постарайтесь поймать его взгляд и удерживать внимание малыша, глядя ему в глаза. Так вы скорее ощутите ответную реакцию. Обращайтесь к ребенку по имени. В первые месяцы малыш может не ассоциировать собственное имя с самим собой, но чем чаще он будет его слышать, тем быстрее наладится эта ассоциативная связь - всегда сначала именно эти звуки, а уж потом другие, более разнообразные. В результате ребенок, совсем как взрослый, научится поворачивать голову, слыша свое имя.

Старайтесь говорить просто. Не прибегайте к местоимениям "я" и "мне" - они не имеют никакого смысла для ребенка. Говоря ему о себе, используйте слова "мама" и "папа".

Сопровождайте речь жестами. Скажите: "Помаши киске ручкой: "пока-пока!" и сделайте такой жест, повернувшись к кошке. Младенцы лучше запоминают слова, если они сопровождаются жестами. Ставьте главное слово в конец фразы и делайте на нем акцент, растягивая гласные звуки. Обратите внимание на то, какие звуки ему больше нравятся, и постепенно добавляйте новые. Дети легко могут заскучать, если набор звуков не меняется.

Задавайте вопросы. Беседа в форме вопросов естественно предполагает ответ на вопрос, а значит, диалог.

Поясняйте ваши действия. Когда вы переодеваете или купаете ребенка, рассказывайте ему, что вы делаете - приблизительно так, как это делают комментаторы спортивных соревнований: "Сейчас папа снимет пеленку... а теперь мы положим другую..." Не думайте о том, что со стороны это, возможно, выглядит странно, - помните, что вы разговариваете не с каменной стеной. У маленького человечка всегда "ушки на макушке", он воспринимает каждый издаваемый вами звук и хранит его в неисчерпаемых глубинах своей памяти.

Наблюдайте, как начинаются и как прекращаются сигналы. Время от времени ребенок подает вам какой-нибудь знак, привлекая ваше внимание. Он может улыбнуться, посмотреть вам в глаза, протянуть к вам руки, как бы говоря: "Мне нравится, давай, говори". Но не забывайте о признаках, показывающих отсутствие внимания: взгляд в пространство, малыш не смотрит на вас или отворачивает голову в сторону. Это означает: "Ну довольно, давай займемся чем-нибудь другим".

Дайте ребенку возможность ответить вам. Задавая ребенку вопрос, дайте ему время "ответить". Ведь так же вы поступаете в разговоре с другими людьми. Делайте почаще паузы, и у малыша будет возможность покряхтеть или издать какой-то другой ответный звук. Малыши стараются как-то отреагировать на обращенную к ним речь.»

Что должно насторожить родителей