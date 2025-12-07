Зверополис. Рецензия на продолжение мультфильма о самом необычном полицейском дуэте

С момента выхода первой части «Зверополиса» прошло уже почти 10 лет, в то время как в мультипликационном мире минула всего пара недель. Гиперактивная крольчиха Джуди Хопс (Дженнифер Гудвин) и хитрый лис Ник Уйалдс (Джейсон Бейтман) сумели остановить заговор, в котором был замешан прошлый мэр (зрителям заботливо напомнят концовку оригинала), однако стали лишь звездами ежедневной прессы, не добившись особого расположения коллег.

А после первого же совместного дела их и вовсе едва не увольняют за невыполнение прямых приказов начальства. Что делать в такой ситуации? Осторожный лис предлагает самое логичное и осторожное решение: залечь на дно и особо не высовываться, однако первая зайка-полицейская в городе известна своим обостренным чувством справедливости, так что не может сидеть без дела, когда в Зверополисе появляются слухи о прибытии крайне опасной змеи. Джуди берет напарника за шкирку и чуть ли не заставляет взяться за новое расследование, которое обязательно вытащит очередных скелетов из шкафа местных представителей власти и их приближенных.

Нужно сразу сказать, что конфликт да и в целом вся постановка сюжета здесь строится по тем же лекалам, что и первый мультфильм. Сначала это были предубеждения по отношению к хищникам и травоядным, теперь — касательно рептилий, в частности змей. Плохо ли это? Пожалуй, нет. Тем более что для детей — это поучительная история о том, что дискриминации в любом виде неприемлема.

Также здесь показано развитие отношений Ника и Джуди. С одной стороны они теперь точно доверяют друг другу, но обойтись без противоречий такие разные герои никак бы не смогли. Здесь же юному зрителю показывают, что вновь выстроить диалог помогает именно… прямое общение, а не додумывание за другого его позиции и мыслей. Очень, надо сказать, психологично.

Кстати, при просмотре этого мультфильма взрослая аудитория может поиграть в забавную игру: кто больше найдёт отсылок на всё подряд: культовые ленты, современные реалии, массовую культуру? Вы наверняка разглядите здесь бегающую по воде ящерицу-василиска по имени Хесус, явные оммажи к «Молчанию ягнят», «Сиянию» Кубрика и «Рататую». Ещё можно что-то увидеть в огромной стене, окружающей земли Зверополиса, ящерице в сомбреро в озвучке Дэнни Трехо и семействе олигархов Рысевичей, стремящихся к постоянному обогащению, но прямо тут никто ничего не говорит.

Однако самое главное: мультфильм вышел отличным развлечением для детей. Погони и драки, яркая сочная картинка, проработанное окружение, запоминающиеся персонажи, тонны доступного самым маленьким юмора — и всё это обернуто в понятную историю с очень правильными ценностями и без лишнего морализаторства. Этот мультфильм просто обязателен для просмотра всей семьей!

9 из 10