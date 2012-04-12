Красная линия Екатеринбурга. Пятая часть маршрута

Красная Линия – это пешеходный туристический маршрут по центру Екатеринбурга, охватывающий 35 объектов. Стартует Линия от памятника Ленину, финиширует там же. Первые семь достопримечательностей были пройдены в предыдущих статьях - первая часть путешествия завершилась на Площади Труда, вторая - у Музея истории ювелирного и камнерезного искусства Урала, третья - у Храма на Крови. В четвертой части мы прошли мимо усадьбы Харитонова-Расторгуева, прислушаемся к звукам музыки у Филармонии и заглянем в окна музея Метенкова.

Отправляемся дальше

18. Музей истории Екатеринбурга

Сразу за музеем фотографии на Красной линии отмечен его «старший брат», самый екатеринбургский из всех исторических и самый исторический из всех екатеринбургских - Музей истории Екатеринбурга.

Свою собственную историю этот музей начал в 4 июня 1940 года в качестве дома-музея Якова Свердлова, на базе «отпочковавшейся» от Уральского музея революции (был и такой когда-то, квартировался в Ипатьевском доме, главный экспонат – тот самый подвал, изрешечённый пулями) выставки о жизни и революционной деятельности «товарища Андрея» (именно под этим псевдонимом в своё время был известен Свердлов в нашем городе). К этому моменту Екатеринбург уже больше 15 лет был Свердловском, так что появление отдельного музея Свердлова было вполне закономерным. Вот только показывать там было особо нечего: не так уж много общего было у Свердловска и Свердлова.

Хотя, с другой стороны, именно здесь «черный менеджер революции» просидел два года в местной тюрьме и женился на дочери зажиточного екатеринбургского купца-раскольника Клаве Новгородцевой (двое детей и мемуары о знаменитом муже – таковы были плоды этого брака) - уникальный случай в истории, наверное, когда фамилию мужа присвоили не только жене, но и всему её родному городу! К убийству Царской семьи в подвале Ипатьевского дома Яков Свердлов тоже имел самое непосредственное отношение, хоть и находился на тот момент уже в Москве.

Первый раз Свердлов приехал в Екатеринбург осенью 1905 года – укреплять имеющиеся на Урале партогранизации и создавать новые. Укреплял, создавал («Боевой отряд народного вооружения» (БОНВ), ставший одной из самых кровавых организаций революции 1905-07 годов – его рук дело), убеждал и митинговал - впоследствии многие здания в городе украсились мемориальными табличками на тему «здесь был Яков». Но особенно отличился тогда дом № 26 по Вознесенскому проспекту, в мезонине которого Свердловым была организована партийная школа агитаторов-пропагандистов (она же - рабочий университет) - этот дом и превратился потом в музей Свердлова, как «историческое здание времен подпольной работы».

Вплоть до 1957 года музей располагал лишь 19 вещевыми экспонатами, среди которых не было ни одного предмета, лично принадлежавшего Свердлову - такие появились в Доме-музее лишь спустя двадцать лет после его открытия. А до тех пор в качестве экспонатов демонстрировались картины и скульптуры, заказываемые местным художникам специально для музея. Именно тогда экспозиции обогатились ранними работами начинающего свердловского скульптора Эрнста Неизвестного - горельефом «Яков Михайлович Свердлов призывает уральцев к вооруженному восстанию» и скульптурной композицией «Первая встреча (Сталин знакомит Ленина со Свердловым)».

В дополнение к такой «наглядной агитации» рано оводовевшая Клавдия Новгородцева (Свердлов умер при странных обстоятельствах в 1919 году, не дожив до 34 лет), вдохновлённая успехом изданной в конце тридцатых годов «Малахитовой шкатулки», выдвинула идею создания сказов «о жизни подпольщика»: «Следовало бы нам, Ученому Совету, попросить тов. Бажова, чтобы он написал сказы. Я не писатель, но чувствую, что выйдут замечательные сказы и нужно было бы нам тов. Бажова всячески на это дело настроить, не отходя от него, не терять времени. Бажов может создавать такие сказы, которыми будет зачитываться не Свердловск и Свердловская область, а весь Советский Союз.» Тов. Бажов дипломатично уклонился.

К семидесятым годам музей Свердлова заматерел и похорошел: мрамор, стекло, ковровые дорожки; пионерские сборы, торжественные линейки, вручение комсомольских билетов. Девяностые внесли сумятицу и необходимость самоопределения - в период перестройки музей несколько раз менял название и направление работы: в 1991 году — «Музей истории общественно-политических движений Урала», в 1992 году — «Музей политической истории Урала» (именно тогда разобрали постоянную экспозицию по Свердлову – он для музея стал «одним из»), с 1995 года — «Музей истории Екатеринбурга». А история Екатеринбурга (историческое это название было возвращено городу в 1991 году) гораздо длиннее и богаче, чем история Свердловска!

В 2003 году музей закрылся на реконструкцию – и само здание музея, входящее в десятку самых старых зданий города, нуждалось в ремонте, и новая концепция музея как визитной карточки Екатеринбурга требовала иной организации пространства. Апгрейд прошёл успешно – сегодня Музей истории Екатеринбурга, наверное, один из самых инновационный музеев города, предлагающий посетителям не только традиционные выставки и экскурсии, но ещё и интерактивные занятия для детей, food-экскурсии и даже музейную продлёнку!

19. Колизей – первый городской театр

Следующий пункт Красной линии тоже некоторым образом связан с активной деятельностью Якова Свердлова: именно здесь, в здании первого городского театра, в революционном 1905 году проходили бурные собрания и массовые митинги, на которых Свердлов нередко выступал со сцены с речами и призывами к решительной борьбе. Хотя, конечно, строился театр совсем для других постановок.

Первая профессиональная театральная труппа появилась в Екатеринбурге в 1843 году – с этого года и отсчитывается обычно история театральной жизни нашего города. Спектакли – оперы, водевили, мелодрамы и комедии – ставились сначала в здании пустующего госпиталя (теперь там находится Музей изобразительного искусства на Плотинке), а потом было решено строить специальное здание под театр.

Построенный в классическом стиле по инициативе горного начальника генерала В.А.Глинки, по проекту архитектора К.Г.Турского и на средства местных купцов Городской театр (так и назвали его, не мудрствуя лукаво – других-то театров тогда не было) открылся в 1847 году комедией «Приемыш» и водевилем «Дезертир».

На этом «премьеры» в стенах театра не закончились. В 1885 году к постановкам впервые в городе добавились такие «спецэффекты», как электроосвещение: «Да, можно сказать, опера идет прекрасно. Конечно, обстановка несколько хромает, но зато электрический свет, обильно разливающийся по театру, вознаграждает публику, потухая внезапно в патетических местах для придания эффекта некоторым сценам, заставляя нервных дам вскрикивать и вскакивать» - так описывает события газета «Екатеринбургская неделя». А 7 ноября 1896 года здесь состоялся первый сеанс «синематографа» в Екатеринбурге – первый, но далеко не последний, потому что в 1912 году - в связи с открытием Оперного театра - здание было уже полностью перепрофилировано в кинотеатр (балкон и бельэтаж убрали за ненадобностью) а два года спустя переименовано в «Колизей». Имя кинотеатр меня ещё не раз: в 1920 году он ненадолго получил название «Красный Урал», а потом – уже надолго – стал «Октябрём». В 2002 году, после очередной реконструкции, театру было возвращено старое название «Колизей» добавлено новое – «Киномакс», потому что в обновлённом здании был открыт первый киноцентр класса премиум сети «Киномакс». Так самый старый кинотеатр города стал самым современным.

От театрального перекрёстка Красная Линия движется к площади Парижской коммуны (такое помпезное название площадь носит с 1919 года – когда-то здесь даже был памятник тем самым парижским коммунарам, но потом его заменили на памятник Якову Свердлову). На этой площади сразу три объекта Красной линии.

20. Дом Печати

Четырёхэтажный Дом Печати фланкирует площадь Парижской коммуны с запада. Это здание – ещё один яркий представитель архитектуры конструктивизма (и даже памятник федерального значения!) как визитной карточки социалистического Свердловска - было построено в 1929— 1930 годах. В сдержанном и солидном облике Дома Печати узнаются характерные черты стиля: архитектура фасадов определяется исключительно системой конструкций, из украшений – только

ленточные окна на гладкой поверхности стен, закруглённый угол над центральным входом и остеклённый эркер на восточном фасаде.

Изначально на трех этажах Дома Печати размещалась типография «Уральский рабочий» (образована в 1926 году указом Президиума Уральского Областного Исполнительного комитета советов РКК ИКД), на четвертом — редакция крупнейшей на Урале одноимённой газеты. Война внесла свои коррективы: обитателям Дома Печати пришлось потесниться, освободив помещения для эвакуированных писателей: здесь по инициативе А. Фадеева был организован Литературный центр Союза писателей на Урале (Фаддеев на тот момент был генсеком союза писателей СССР). Именно в этих стенах трудились в военное время Агния Барто, Лев Кассиль, Алексей Новиков-Прибой, Ольга Форш, Мариэтта Шагинян и многие другие. Представить себе их жизнь и работу можно по сборнику публицистических статей Мариэтты Шагинян «Урал в обороне», больше похожей на дневниковые записи.

После войны писатели разъехались по домам, вдохновлённая типография «Уральский рабочий» стала печатать уже не только газеты, но и книги, а редакция газеты «Уральский рабочий» обзавелась собственным самолётом для командировок по области и украсилась Орденом Трудового Красного Знамени, полученным в 1957 году. В настоящее время «коренные жители» Дома Печати живут и работают на других площадках, а в здании располагается большой книжный магазин (что позволяет Дому Печати соответствовать своему исходному названию!) и парк бабочек, тоже в какой-то мере уже ставший достопримечательностью.

21. Уральский государственный университет имени А.М. Горького

Северная сторона площади Парижской коммуны выглядит особенно солидно – здесь возвышается фундаментальное здание Уральского государственного университета имени А.М. Горького. Такое привычное и гармоничное в качестве вузовского, что теперь уже трудно поверить, что изначально строилось оно совсем для других целей – как административно-офисное для объединения «Свердловскуголь». Строилось с размахом, от души, проект архитектора Таффа воплощал все черты советского неоклассицизма пятидесятых годов. К моменту сдачи в 1957 году на здание появился другой претендент – Средне-Уральский совнархоз, возникший в результате попытки Хрущёва децентрализовать управление народным хозяйством. Но не надолго. Совнархозы – в том числе и этот – были упразднены вслед за Хрущёвым, и в 1965 году помпезное здание в центре города по адресу Ленина, 51 перешло в ведение Университета – таким мы его теперь и видим.

А сам Университет начал свою историю гораздо раньше. Идея об открытии собственного Университета по эту сторону Уральских гор появилась довольно давно – первым её озвучил ещё в 1803 году владелец уральских заводов Павел Григорьевич Демидов, подкрепив кругленькой суммой в сто тысяч тогдашних рублей и предложив Тобольск в качестве университетского города. Обсуждение затянулось аж на три четверти века, а потом было принято решение учредить-таки Императорский Сибирский университет в… Томске (спонсорской помощи Павла Демидова обязан своим появлением и Ярославский университет, ныне ЯрГУ им. П.Г. Демидова). В Екатеринбурге же Университет появился только после революции, учреждённый декретом СНК РСФСР от 19 октября 1920 года. В качестве матпомощи новорождённому Университету была передана библиотека Царскосельского лицея (потом, конечно, одумались, и большую часть книг забрали обратно в столичные музеи, но, тем не менее, кое-что всё-таки осталось). Разместился Уралуниверситет где смог, заняв бывшие здания женских гимназий, Екатеринбургской духовной семинарии, женского епархиального училища, и жилые корпуса Ново-Тихвинского монастыря вместо студенческих общежитий – прилегающий к монастырю переулок до сих пор носит название Университетский.

Жизнь у Университета была бурная и плодотворная. Изначально в него входили институты горный (Горный был отдельным вузом, открытым ещё по указу Николая II, но было решено объединить его с Университетом) политехнический, медицинский, сельскохозяйственный, педагогический, общественных наук, а также рабочий факультет. К 1925 году Университет превратился в Уральский политехнический институт (именно поэтому вечные соперники УПИ и УрГУ свои юбилеи всегда отмечали практически одновременно), а через семь лет был восстановлен в качестве классического Свердловского государственного университета (УПИ остался отдельным учебным заведением). Привычное нам название Уральский государственный университет имени А.М.Горького было присвоено вузу в 1945 году.

Именно с этим названием Университет был награждён в 1970 году орденом Трудового Красного Знамени, с ним же время от времени покорял различные рейтинги (вплоть до самых неофициальных), выдавал дипломы и самым известным своим выпускникам (в их числе – поэты Борис Рыжий, Саша Башлачёв и Илья Кормильцев, писатели Владислав Крапивин, Станислав Мальцев, Альберт Лиханов и Алексей Иванов, драматурги Олег и Владимир Пресняковы (в их бытность в УрГУ функционировал Театр имени Кристины Орбакайте)) и многочисленным будущим академикам (по количеству подготовленных академиков, членов-корров РАН и ректоров вузов УрГУ уступает лишь МГУ, СПбГУ и МФТИ). К 2009 году УрГУ был абсолютным лидером среди уральских вузов по объемам и количеству выигранных грантов, по количеству и качеству научных статей и являлся одним из 8 российских вузов, вошедших в список 600 лучших университетов мира. Вот тут-то президент Медведев и подписал новый указ о создании Уральского федерального университета на базе УГТУ-УПИ с возможным присоединением УрГУ.

А в мае 2011 года УрГУ имени А.М.Горького со всем своим «подсобным хозяйством» - Ботаническим садом, коуровской астрономической обсерваторией, сунцем и прочим вошёл в состав УрФУ имени Ельцина под названием Центр классического образования, тем самым прекратив отдельное существование де-юре. А де-факто Университет будет жить столько, сколько будет сохраняться в его стенах та особая ургушная атмосфера, что всегда отличала его от всех остальных вузов планеты.

Продолжение следует...