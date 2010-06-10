Рыбалка на Калиновке

Лето нам дарит в подарок…теплую погоду, отпуска, детские каникулы. И, конечно, драгоценные жаркие дни лучше всего проводить на природе – просто гулять, собирать грибы, ягоды, ловить рыбу.

У «профессиональных» рыбаков есть свои проверенные места, полквартиры завалено различными снастями, в уголке стоит лодка… А что делать любителям, у которых даже удочки нету, а рыбку поймать хочется? Ехать на платную рыбалку!

Таких мест вокруг Екатеринбурга несколько: Илюхин пруд, Шабры, рыбалка в районе Старопышминска, водоем Fishco (27-ый км Московского тракта), озеро Ижбулат (в Дегтярске).

Ближе всего, в черте города (на Эльмаше) находятся Калиновские разрезы (в просторечье Калиновка).

Как добраться:

Автомобилем. Нужно доехать в Орджоникидзевский район, на улицу Таганскую. На перекрестке с улицей Красных Командиров свернуть в сторону Даниловской. Проехать один квартал и повернуть налево. Затем на перекрестке Даниловская-Войкова повернуть направо. В этом районе уже повешены указатели. Примерно 1,5 км нужно ехать прямо – по частному сектору, мимо коллективных садов – после них Вы увидите Калиновский лесопарк. Для тех, кто приехал на автомобиле, оборудована платная парковка (50-100 рублей в день), оснащенная видеокамерами.

Общественным транспортом. Необходимо доехать на маршрутном такси либо троллейбусе (№13, № 16) до конечной остановки «Таганская». Можно также доехать на трамвае до остановки «Шефская». Пеший путь до рыболовного хозяйства займет около 30 минут (примерно полтора километра) по ровной хорошей дороге.

Рыбачим!

Площадь Калиновских разрезов – около 50 гектаров. Когда-то в этих местах искали золото, рыли котлованы… Золото не нашли, ямы остались, постепенно наполнялись, пока не превратились в водоемы – небольшие прудики. По берегам растут сосны, березы, нет болотных трав – осоки, камышей.

Оборудовано все максимально удобно – и при этом без отрыва от природы.

Рыболовная зона делится на 2 сектора. Сектор «А» более комфортный, но менее бюджетный. Путевка туда стоит 300 рублей (в сектор «Б» также). Но помимо этого Вы должны оплатить всю пойманную рыбу, которую отпускать категорически нельзя. Исключение составляют великаны на 5 кг – их наоборот важно не повредить, иначе придется заплатить немаленький штраф. В секторе «Б» же в путевку входят бесплатные 5 кг выловленной рыбы. Но, безусловно, туда ее выпускают гораздо меньше, тогда как в сектор «А» максимально подсаживают различные породы рыб.

Помимо путевки Вы можете арендовать комплект рыбака – удочка, садок, подсачник – стоимостью 50 рублей. С помощью этих нехитрых приспособлений можно поймать карпа (200 руб/кг) и леща (130 руб/кг).

Кроме этих особей в прудах водится форель (500 руб/кг) и щука (100 руб/шт) – но поймать их можно только на спиннинги, которых в наличии для аренды нет. Так же в сектор «А» недавно запустили американского канального сомика – но будет ли это практиковаться в дальнейшем, пока неизвестно.

Существенное удобство добавляют рыболовные мостки, которые установлены в обоих секторах, на мостках оборудованы небольшие лавочки.

Для рыбы можно купить различную наживку: червяков для леща, мальков или кукурузу для карпа. Однако у рыб, выращенных в неволе, есть одна особенность – они привыкли к определенному корму и лучше всего реагируют именно на него (личное наблюдение). Эту подкормку также можно приобрести – она годна как для бросания в воду (приманивания), так и насаживания на крючок. Стоимость одной порции (пластиковый стаканчик) – 100 рублей. Этого объема с лихвой хватит на целый день.

Территория культурного рыболовного хозяйства очень чистая. Рядом с каждыми мостками установлены урны. Недалеко в лесочке оборудованы бесплатные туалеты. По моему личному мнению они, правда, не совсем удобны для детей младшего возраста, так что родителям лучше прихватить с собой горшок.

Что крайне немаловажно в эпоху энцефалита и прочих болезней - территория обработана от клещей! Если же Вас донимают комары (что у водоемов очень вероятно) в небольшой избушке-киоске продают средства от них.

Незаядлые рыбаки довольно часто предпочитают не только позакидывать удочку, но и посидеть с комфортом. Для этих целей стоят беседки – некоторые у пирсов, некоторые поодаль. Минимальная стоимость аренды 1600 рублей/день. Хочу сразу предупредить – если в будние дни беседки пустуют, то в выходные это место пользуется спросом – поэтому беседку лучше бронировать заранее. Если вам не удалось это сделать, не расстраивайтесь – всегда можно взять в аренду пластмассовый стол и четыре стула по вполне демократичной цене (500 рублей/день) и установить их в любом понравившемся месте. Помимо этого существует аренда деревянных столов и лавок – но они не менее популярны, чем беседки.

Также вы всегда можете взять в аренду мангалы, решетки, шампуры… Очень удобно для тех, кому лень нести это с собой. Арендовать можно даже казаны! Продаются дрова, уголь, жидкость для розжига.

А что делать тем, кто и беседку не арендовал, и перекусить хочется? Можно обойтись «малой кровью»: купить «продукты» быстрого насыщения: сухарики, чипсы, колу, печенье, пиво.

Кстати о пиве. Для любителей в жаркий летний день побаловать себя холодным пенным напитком, в конце мая была установлена бочка «Живое пиво». Она сделана из натуральной древесины, оборудована крыльцом для посетителей. Администрация обещает большой ассортимент, ледяные кружки и вареных раков.

Для тех, кому хочется перекусить посерьезнее, на территории рыбного хозяйства открыто кафе (работает с раннего утра и до позднего вечера) с большим ассортиментом: шашлыки, люля-кебаб, плов, различные разносолы, салаты, корейские закуски, выпечка. И, конечно, рыба во всех ее проявлениях – жареная на гриле, копченая.

Кстати о копчении – Вы можете выбрать рыбину из садка или отдать свою пойманную – и тут же в течение 30 минут - часа вам ее приготовят и подадут со свежими овощами (или завернут с собой). Расценки на копчение зависят от веса каждой конкретной рыбины. Говорят, что эта единственная платная рыбалка, которая предоставляет такую услугу.

Рыбалкой чаще всего увлекаются мужчины. А чем заняться женам и детям, пока отец семейства весь погряз в удочках, поплавках, наживке и подкормке? Можно просто погулять по асфальтированным дорожкам, полюбоваться на цветы, послушать пение птиц.

А можно провести время более активно – за игрой в волейбол – на территории оборудована бесплатная площадка. Волейбольный мяч можно взять с собой, а можно в очередной раз воспользоваться прокатом. Помимо инвентаря для спортивных игр в прокате имеются шахматы, нарды.

Для детей младшего возраста оборудована чудесная большая песочница – в ней даже есть игрушки.

Для детей там вообще немало интересного. Например, утки-гуси. Они либо плавают в пруду, либо сидят в своем небольшом загончике (и грозно шипят, хлопая крыльями ).

Также там якобы плавают ондатры (нам они не показывались). Вообще животных на территории масса: гуляют кошки, собаки, висят кормушки для птиц. Скучно детям точно не будет.

Для тех, в ком силен дух соперничества, рыболовное хозяйство достаточно регулярно проводит соревнования (например, день Щукаря).

Данное место позиционируется как рыболовный рай. А по мне – главный его плюс заключается в том, что, даже не выезжая из города, можно с головой нырнуть в природу. Рекомендую!

Сухой остаток:

Подробнее о расценках и предложениях Вы можете узнать на сайте рыболовного хозяйства http://nakalinovke.ru/ Сезон летней рыбалки длится до первого льда. Для любителей подледного лова – зимняя рыбалка в хозяйстве не менее популярна. Расходы: от 300 рублей и до бесконечности (оплата рыбы, копчение, кафе, аренда и пр.). Тип отдыха: для всей семьи.