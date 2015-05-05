Искусство ходить в походы или Оленьи ручьи и двое в кроссовках

Вот уже почти наступило на Урале лето. А это значит, что мы снова начнем уезжать на выходные из душного города на природу. А раз мы знаем, что уральское лето нас погодой не всегда балует, то в походах и вылазках на природу нужно быть готовым ко всему!

Искусство ходить в походы — это умение пользоваться взятыми с собой ненужными вещами вместо забытых необходимых.(c)

Это про нас. Мы изредка устраиваем себе выезды в наши уральские красивые края. Прошлое лето не сильно радовало отличной погодой, и потому мы решили ее не дожидаться и в один из дождливых выходных отправились в заповедник «Оленьи ручьи».

Собственно говоря, это был и не полноценный поход, а так, скорее легкая прогулка, но будем все же называть это так.

Что-что? Резиновые сапоги и дождевики?! Ах, оставьте. Мы люди суровые, уральские, закаленные. Нам 5 часов под дождем в легких ветровочках и тряпичных кедиках (это я звезда) - это сродни вечернему променаду где-нибудь на берегу моря в +30.

Всю дорогу (от Екатеринбурга до парка около 120 км) погода была просто невероятно-потрясающе-ужасна от радуги и яркого солнца, когда я ликовала, что «угадала» с одеждой до ливня, где на расстоянии вытянутой руки мало что видно было. Русская рулетка чистой воды.

Ну и, разумеется, когда мы остановились на парковке парка «Оленьи ручьи», небо было плотно затянуто и дождь поливал так, что не было абсолютно никакой надежды на просветление.

Но, как я уже отметила, люди мы не из пугливых, вышли из машины, купили дождевики в местном киоске, я надела бахилы под свои кеды, чтобы хоть как-то спасти свои ноги от промокания и мы, счастливые, отправились в путь.

Конечно, тот маршрут, который был запланирован, мы скорректировали (а попросту сократили сильно), двинулись мы до Карстового моста.

«Карстовый мост находится на левом берегу реки Серги. Это интересное карстовое образование в известняках, расположенное в береговом обнажении. Высота скалы 40 метров, длина 70 метров. На скале произрастают астра альпийская, ластовень степной, пырей отогнутоостый. Под мостом слева имеется сквозная полость длиной 12 м. Это узкий проход, идущий вдоль реки. Внутри сквозной пещеры оборудована металлическая лестница для подъема на смотровую площадку с прекрасным видом на долину реки Серги.» (цитата с сайта парка http://www.olen.ur.ru/node/31 )

По пути на этом маршруте нам встретилось как минимум 3 моста, древняя стоянка и огромная галерея замечательных видов. Когда смотришь - дух так захватывает, фото не передает.

На какой-то момент я забыла про дискомфорт, связанный с шуршанием бахил в кедах и смотрела во все глаза. Рассматривали с детьми сосну, всю в лишае, сверху до самого основания, дятла, который сидел так близко, что, казалось, можно протянуть руку и потрогать. Да и вообще природа - она не требует описаний и комментариев, она просто есть. Такая, какая есть – великолепная в своей сложной простоте.

Двухлетний сын периодически останавливался, складывал руки рупором и с упоением звал: «Аууу, воооолки!». Не знаю, что он хотел этим сказать!? То ли то, что лучше волки, чем такие родители, которые по лесам в дождь таскают, то ли просто проголодался.

К тому моменту, когда мы дошли до Карстового моста, дождь лить перестал, было просто хмуро и сыро, но яркая зелень вокруг это сглаживала. И когда мы дошли до места, я не могла не согласиться с Цицероном, который когда-то сказал, что «нет ничего более изобретательного, чем природа». Скала-пещера была похожа на сыр (кругом пещерки), и трудно себе было представить, что здесь и вправду когда-то жили люди.

Мы надели детям налобные фонарики и полазили по всем отверстиям, которые нам это позволяли своими размерами. Несколько раз прошлись по большому веревочному мосту. В одном из закоулков пещеры дети «случайно» нашли два набора археолога, которые я быстро подбросила. И решили сделать привал.

К тому времени погода решила нас отблагодарить за терпение, выглянуло солнышко, стало даже припекать. Обратный путь мы прошли совсем весело, распевали походные (и не только), песни, доедали остатки сух.пайка и собирали необычные растения, нет, мы их не рвали, а фотографировали на память.

Длилась наша походная прогулка чуть более пяти часов, мы с супругом были вымотаны, дети же скакали, аки горные козлята и вытерпели всю дорогу домой до Екатеринбурга не заснув. Более того, дома спать уложились ближе к 23-м часам. И как это им удается?!