Поездка в Ирбит стала для нас открытием удивительного старинного города, расположенного в 200 км от Екатеринбурга. Дорога (по Режевскому тракту, мимо Артемовского, через Зайково) осталась позади, и вот перед нами раскинулся город Ирбит, ведущий свою историю с 1631 года. Уникальное местоположение дало возможность превратить небольшое поселение на берегу реки Ницы в торговый город с численностью 50 000 человек в 17 веке. Ирбитская ярмарка, прославившая город, по торговому обороту занимала второе место в России после Нижегородской.

Ярмарка сформировала исторический центр города (Пассаж, торговые ряды, купеческие и мещанские дома). Уникальные каменные дома с кружевными кирпичными узорами окутывают город очарованием старины. Тут увидишь и настоящий замок с башенками, и подвесной мост!

Знакомство с Ирбитом мы начали с Музея народного быта, расположенного на 2 этаже магазина «Главный» по адресу ул. Революции, 25. За символическую плату в 20 руб. (взрослые и дети старше 7 лет) можно познакомиться с устройством крестьянской избы. Детям особенно интересно попробовать ткать коврики-дорожки на ткацком станке, покрутить веретено, увидеть уникальную коллекцию банок из-под чая и монпансье 17-18 веков, попробовать пронести ведра с водой на коромысле, поразмыслить о назначении отверстия в днище детской кроватки-люльки.

В следующем зале восстановлен интерьер гостиной комнаты зажиточного купца конца 19 века. В музее представлены коллекции утюгов, самоваров, сундуков и прочей утвари прошлых веков… В довершении осмотра за отдельную плату (120 руб с человека) можно отведать свежеиспеченных ароматных блинов из русской печи с чаем из самовара, погрузившись в атмосферу тепла и уюта старинной горницы.

Затем мы поехали в уникальный Музей мотоциклов (ул. Советская, 100а, открыт с 9 до 17 (перерыв 12-13) кроме воскресенья и понедельника, суббота с 9 до 16 без перерыва). За символическую плату (50 рублей за взрослого и 20 рублей за ребенка) вы увидите уникальную коллекцию мотоциклов. Она включает в себя не только образцы 30-40-х годов 20 века, немецкие и английские мотоциклы (довоенный Royal Enfield J, NSU 601 OSL, BMW R12, Цюндапп К500), но и экземпляры штучного производства (например, мотоцикл, заказанный самим Юрием Никулиным для циркового номера, чопперы «Кобра» в ретростиле). Поражает английский мотоцикл с коляской-кабиной на двух человек!

Уникальность собранной коллекции мотоциклов состоит в том, что здесь вы можете увидеть всю историю развития отечественных мотоциклов от М-72 с пулеметом до последних индивидуально-сконструированных «Волков». Удивительно узнать, что завод выпускал и микроавтобусы, и квадроциклы, а также конструировал модели для шоссейно-кольцевых гонок. Директор музея Буланов Александр Ильич увлеченно часами может рассказывать об уникальных экспонатах. Сам он, бывший конструктор завода, чемпион по мотокроссу, показал нам закрытую экспозицию уникальных экземляров для шоссейно-кольцевых гонок и рассказал историю попадания в Книгу рекордов Гиннесса. В музее разрешено фотографироваться на двух мотоциклах: Хонде «Золотое крыло» (кто бы мог подумать, что благодаря особой конструкции ветрового стекла даже дождь мотогонщику не помеха!) и ирбитском «Волке». Восторгу детей не было предела!

Усилием воли вытянув себя и детей из музея мотоциклов, двинулись к жемчужине и культурному центру не только Ирбита, но и всего Урала – Ирбитскому государственному музею изобразительных искусств, а именно в его отделение на ул. Елизарьевых, 28в (открыт с 10 до 18 ежедневно, кроме воскресенья, цена билетов: 50 рублей взрослый, 25 рублей – ребенок до 7 лет).

Честно говоря, взрослая половина нашей компания ехала в Ирбит именно ради этого музея. Причиной тому было не только сенсационное открытие, сделанное не более года назад - признание оригиналом хранившейся много лет «копии» «Кающейся Марии Магдолины» П.П.Рубенса, но и уникальная коллекция гравюр, офортов и графики Дюрера, Тициана, Тинторетто, Пиранези, ван Дейк, Гойя и других живописцев. Приехав, попали на экспозицию, посвященную Рубенсу и творчеству его современников. Полтора часа пролетели, как одно мгновение, в разглядывании деталей сюжетов гравюр, оттенов оттиска!

Вторая часть экспозиции отведена под гравюры с 24-х картин П.П.Рубенса, написанных по заказу Марии Медичи для Люксембургского дворца, описывающих жизнь королевы-регента Франции. Все композиции по-рубенсовски динамичны, насыщены аллегорическими фигурами, символическими деталями и атрибутами античных божеств.

Коллекция музея изобразительных искусств размещается в трех зданиях. В здании бывшего роддома по ул. Володарского, 14 представлена живопись, скульптура, графика уральских художников. На двух этажах разместились не только полотна авторов начала 20 века, но и современных признанных уральских художников (В.Волович, М. Брусиловский, Сережа «Пикассо», А.Баландин). Не менее интересны и оригиналы к иллюстрациям детских книг, сделанные Е.Гилевой.

Третье здание по ул. Карла Маркса, 47 отведено под коллекцию рисунка и графики. Во время нашего посещения города оно было закрыто. К осени филиал откроет двери перед посетителями.

Неповторимым очарованием окутал нас Историко-этнографический музей, расположенный по адресу ул.Кирова, 50 (открыт с 9 до 16 часов, билет на взрослого 30 рублей, детский – 15 рублей, экскурсия - 150 рублей с группы). Богатая экспозиция музея ведет нас через тысячелетия от времен мамонтов, чьи зубы можно подержать в руках, и шерстистых носорогов к поистине уникальным экспонатам, принадлежащим культуре манси, - бубну шамана и девятиструнной арфе «Лебедь».

Представить город в период расцвета Ирбитской ярмарки с ее товарами, нарядами и ценами можно в следующих залах музея. Куда складывали визитки гости, приходящие в дом к купцу? Как звучит физгармония и патефон? Это вы узнаете в воссозданной купеческой комнате музея. С удивлением отметили, что модель мужских брюк начала двадцатого века выглядит чрезвычайно современно! К чему расписывать прелести?! Посетите музей и совершите собственные открытия!

И завершением поездки в Ирбит стало посещение страусиной фермы «Ирбитский страус» (часы работы с 10 до 17 ежедневно), находящейся в 2,5 км от города на территории Вязовой рощи. Входная плата за взрослого 100 руб, дети старше года – 50 руб. Помимо черных африканских страусов, вы увидите коллекцию экзотических пород кур, индюков, цесарок, гусей, лебедей и кроликов. С животными можно фотографироваться! Яркие эмоции и незабываемые впечатления гарантированы!

Наша проездка в Ирбит прошла просто замечательно!