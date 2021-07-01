Пляжи Екатеринбурга 2021. Где купаться и загорать с детьми

Где искупаться и позагорать в Екатеринбурге? Обзор пляжей Екатеринбурга и его окрестностей, с бассейнами и детскими площадками, где летом 2021 года вы можете отдохнуть, искупаться и позагорать с семьей и детьми.

В округе все меньше диких и все больше облагороженных пляжей. И это замечательно, если речь идет об отдыхе с детьми. Ведь на платных пляжах следят за чистотой, организовано питание, оборудованы зоны отдыха и детские площадки, есть охраняемые автомобильные стоянки.

К сожалению, во всех водоёмах Екатеринбурга купаться нельзя (но никто не запрещает), поэтому мы сделали упор на поиск тех мест, где с ребёнком вам будет удобно и тщательно искали места для отдыха с бассейном и детской площадкой. Их, однако, немного...

Благодаря нашему обзору вы сможете провести день у воды, принять солнечные ванны и просто отдохнуть, расположившись с комфортом.

Термы «Баден Баден» Уктус

Казалось бы, зачем в жару - термы?? Однако, летом температуры воды в бассейнах ниже - 34 градуса. Вода поступает из скважины, до нужной температуры догревается, проходит многоступенчатую очистку.

Глубина бассейна — 1,5 метра, а в огороженной детской зоне — 60 сантиметров. В детской зоне есть водная горка, на уличной площадке - горка и батут. Спрятаться от солнца можно на шезлонгах с зонтами, либо на верхней веранде.

Термы открыты с 9 утра. Приезжайте утром! Сейчас бассейн заполняется уже к 11 утра, больше, чем он может вместить, посетителей не пускают. Можно простоять в очереди блльше часа.

В стоимость посещения входят все услуги комплекса: термальный бассейн с водными аттракционами и детской зоной, 2 массажных бассейна, 2 сауны, зона отдыха, сеансы аромапарений. Сауны и детская комната временно закрыты. Меню в кафе оплачивается отдельно, оно работает, как летняя веранда.

С собой нужно взять: купальники/ купальные плавки, полотенца, резиновые тапочки, душевые принадлежности. Детские игрушки.

На подъезде к комплексу расположена большая бесплатная парковка.

Как доехать до горячих источников «Баден Баден»: с улицы Щербакова свернуть в сторону спорткомплекса «Уктус». Без машины: остановка общественного транспорта — «Уктус», затем пешком по улице Зимней.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Зимняя, 23

Телефон: +7 (343) 363 33 33.

Стоимость: от 500 руб. в час для детей, 600 руб. - взрослый. Безлимит - от 1600. Дети до 3 лет бесплатно.

Система скидок: утренние акции, семейное посещение, многодетные семьи. Прайс на сайте.

Загородный клуб «Белая лошадь»

В конно-спортивном клубе «Белая лошадь» работает новый SPA-центр с большим открытым подогреваемым бассейном (приезжать купаться можно и зимой). Летом температура воды в бассейне 30 градусов. Есть зона с шезлонгами, зонтами, есть бар и вип-кабины с тентами.

Отдыхать здесь можно с 10.00 до 21.30.

В стоимость посещения SPA-центра включено: пользование всей инфраструктурой центра (бассейн, шкафчик в раздевалке, душевые, парные, купели, зоны отдыха), в тёплое время года – шезлонг на террасе (при наличии свободных), а также полотенце, тапочки и халат (халат при наличии).

Дополнительно к услугам гостей: программы ухода за лицом и телом, различные виды массажа, аренда вип-зоны, меню летнего бара.

На территории клуба есть детская площадка, контактный зоопарк.

Как доехать до «Белой лошади»: по Челябинскому тракту до развязки у Сысерти свернуть налево на Кадниково. Удаленность от Екатеринбурга - 33 км.

Адрес: Свердловская область, Сысертский район, деревня Кадниково.

Телефон: +7 (343) 363 33 33.

Стоимость: Дети до 3 лет - бесплатно. С понедельника по воскресенье и праздники — 1900 руб. взрослые, 1400 - дети.

Посещение SPA-центра возможно только по предварительной записи по телефонам +73432877747, +79122246388 или +79120476471. Предварительная запись не предусматривает бронь шезлонгов, которые занимаются гостями в порядке живой очереди.

База отдыха Солнечный остров

Пляжный отдых неподалеку от Екатеринбурга — база отдыха Солнечный остров на реке Мостовая. Это уединенное место в окружении природы, чистый воздух и красивый лес, чистая вода пруда.

Территория базы занимает 23 гектара площади, примыкает к берегу пруда, где организована пляжная зона собственный пирс для прыжков, мелкий чистый песочек и игровая площадка для детей, пляжные лежаки и зонтики, раздевалки на пляже, бесплатная охраняемая парковка.

На территории расположено кафе с разнообразным меню, беседки и мангалы для шашлыков.

Имеются все удобства для безопасного и комфортного купания, выбирайте тот формат развлечений, который вам больше всего нравится: прокат велосипедов, мячей, бадминтон, теннис, волейбольная площадка, 3 сауны и баня.

Как доехать до базы "Солнечный остров": проспект Космонавтов, при въезде в город Верхняя Пышма повернуть направо, на улицу Петрова, проехать поселки Балтым, Половинный, Красный Адуй, двигаясь в поселок Мостовское. Далее - по указателям База отдыха “Солнечный остров”.

Адрес: село Мостовское, р. Мостовая, Старотагильский тракт. Удаленность — 30 км.

Тел.: +7(922)198-24-51

Стоимость: для физических лиц — вход БЕСПЛАТНЫЙ. Аренда лежака 200 руб/день. Гамак 200 руб/день, зонт пляжный 100 руб/день, мангальные зоны — 100 руб/час.

Спортивно-оздоровительный комплекс "Коровашка"

Довольно удалённое от Екатеринбурга место - 45 км в сторону Ревды, на берегу Волчихинского водохранилища. Но побывать там стоит!

Большая, чистая, отлично оборудованная территория, сосновый лес, раздольная травяная поляна, пирс и чистый водоём, деревянный детский городок, батут. Возможность порыбачить, сделать шашлыки (работает аренда мангала и беседок).

Территория комплекса в обязательном порядке обрабатывается от клещей. За поляной с травкой тщательно следят, можно походить босиком!

Перекусить можно в кафе на территории, можно привезти еду с собой.

Открыта база с 9 утра. Стоянка оплачивается на сутки.

Как добраться на автомобиле: по Ново-московскому тракту, не доезжая до поворота на Ревду, свернуть на Дегтярск, проехать до кольцевого движения и свернуть налево, к базе отдыха.

Адрес: Свердловская область, г. Ревда, Волчихинское вдхр.

сайт

телефон: Администратор (c 9:00 до 19:00): +7 (912) 683-99-91

Стоимость: 700 рублей в сутки - стоянка авто. Вход 350 руб. с человека.

Пляж загородного клуба «Лесная сказка» - «FOREST BEACH»

Здесь чистый белый песок (привозной), беседки, раздевалки, шезлонги в аренду (от 200 руб.), пирс на сваях. Заход в воду удобный, пологий, дно хорошее.

Работают кафе с приемлемыми ценами.

Можно взять в прокат лодки или катамараны, гидромотоциклы или покататься на «бубликах» и «бананах», есть волейбольная площадка, спортивная площадка для workout - фитнесс на природе, построен деревянный детский городок и площадка для малышей. Холодная вода из скважины в общем доступе.

Как добраться до базы отдыха Лесная сказка: на машине по Старотагильскому тракту, проехать через поселок Балтым, после выезда через несколько км - база отдыха.

Добраться можно также общественным транспортом: от кинотеатра «Заря» (ст. метро «Уралмаш») на автобусе №103 до остановки «Детская областная больница», потом нужно пройти пешком, ориентируясь на указатели.

Адрес: 23 км Старотагильского тракта, берег озера Балтым. Удаленность от города - около 30 км.

телефон: +7 (343) 361-07-15; +7 922 15-15-715



Стоимость: парковка - от 150 руб. Пешеходам вход бесплатный.

Пляж "Огонь"

Современный комфортный комплекс для пляжного отдыха на озере Балтым в поселке Санаторном. Пляж с чистым, мелким песком, шезлонгами (в аренду от 200 руб.), душем, пирсом и открытой детской площадкой с песком. Хотя на сайте пляжа мы фото детской площадки не нашли. На сайте есть ценник на детские развлечения типа батутов и аквазорба. Цены средние.

Очень много развлечений для любителей активного отдыха на воде - от катамаранов до катеров, от банана до водных лыж. Есть площадка для пляжного волейбола. Работает коктейль-бар и ресторан.

По отзывам наших пользователей, со своей едой на территорию пройти нельзя.

Администраторы утверждают, что купаться можно. Хотя запреты на купание в принципе никого не останавливают... На пляже работают спасатели. Вход в воду пологий, дно каменистое.

Пляж в жаркие дни и выходные принимает посетителей с 10 утра. Вход бесплатный. Народу - тьма.

Как добраться до пляжа «Огонь»: на машине (есть большая парковка) - проехать из Екатеринбурга по Серовском тракту, свернуть в поселок Санаторный.

На общественном транспорте: автобус №161 от остановки «Педуниверситет» около метро «Машиностроителей» до конечной. Дальше пешком по улице Набережной (около 1 км).

Адрес: п. Санаторный, ул. Набережная, 2д, подъезд – с ЕКАД и из Верхней Пышмы

Телефон: +7 (912) 637-93-19

Стоимость: вход бесплатный. Парковка платная –400 руб. в будни, 500 руб. в выходной.

База отдыха "Белый парус"

База на берегу Сысерсткого водохранилища расположена в сосновом лесу, территория базы очень большая, обработана от клещей. На территории отличный песчаный пляж. Вход в воду пологий, но с малышами купаться можно только у берега. Дно - галька, за ним следят, чистят.

Есть детская площадка, работает кафе, есть прокат. Можно взять в аренду беседки.

Как добраться на машине из Екатеринбурга: координаты для GPS навигатора: 60.732613 56.442274

по Челябинскому тракту, поворот направо на д. Кашино, по главной дороге до поворота направо на пос. Верхняя Сысерть. При движении следуйте указателям "База отдыха "Белый Парус".

Можно доехать общественным транспортом: От ТРЦ "Мегаполис" (рядом с Южным автовокзалом) - маршрутное такси № 170 до остановки в пос. Верхняя Сысерть. С Южного автовокзала - автобус и маршрутное такси № 130 до конечной остановки в пос. Верхняя Сысерть.

Адрес: Свердловская область, Сысертский район, пос. Верхняя Сысерть, б/о «Белый Парус»

Телефон: +7 (343) 373-11-11, +7 (922) 114-84-77

Стоимость: вход 150 руб. с человека, 150 руб. с машины.

Клубный пляж Куба (Cuba)

В черте Екатеринбурга, на берегу Верх-Исетского пруда. Этот пляж создан, скорее, для любителей тусовок: здесь много молодежи, звучит клубная музыка. Территория благоустроена, есть все удобства.

На территории есть открытый бассейн, вокруг которого расположены шезлонги. Есть детская игровая зона с аниматором для малышей, специальное детское меню.

Можно выйти на понтонный пирс, погулять по газонам с травой, есть песчаный пляж, площадки для активных игр.

Адрес: Екатеринбург, Большой Конный полуостров 6,

Стоимость: взрослые – 700 руб., дети от 3-х лет – 400 руб., младше 3-х лет – бесплатно.

Режим работы: пн – пт с 10:00 до 21:00, сб-вс с 9:00 до 21:00.

База отдыха "Зеленый мыс"

Уютное место на берегу Волчихинского водохранилища, территория базы тенистая, растут сосны и березы. На территории есть чистый, хороший песчаный пляж, чистая вода, дно - песчаное с илом, вход в воду пологий.

Есть детский развлекательный городок, спортивные зоны, в аренду можно взять плавсредства.

Как добраться до базы отдыха "Зеленый мыс" на машине - очень подробно и с фотоиллюстрациями рассказано на сайте базы.

На общественном транспорте из Екатеринбурга до водохранилища проще всего добраться на электричке, идущей в сторону Ревды, выходим на станции 1624км. до ворот базы остается метров 300-400 пешком.

Адрес: 32 км Московского тракта; электричка Ревдинского направления остановка 1624 км.

Телефон: 8-922-134-44-42

Стоимость: Парковка около территории - 300 руб. с машины. Въезд на территорию - 500 руб. с машины. Вход - 100 рублей взрослый.

База отдыха СОВА

На территории базы расположены коттеджи, баня, кафе, бесплатная детская игровая площадка, бассейны, прогулочные дорожки, пункт проката спортивного инвентаря, веревочный парк, надувная горка.

Стоимость бассейна: взрослый билет 150 руб/час, 500 руб/день; взрослый+ребёнок (6-14 лет) 200 руб/час, 700 руб/день. Шезлонг 100 руб/час, 400 руб/день.

Как добраться: 30 км по Челябинскому тракту (трасса M36), свернуть направо в посёлок Кашино, далее свернуть налево у стелы «База отдыха СОВА»

Адрес: с. Кашино, Свердловской области, тел: (343) 381-15-08, +7 (922) 21-91-425, +7 (922) 213-27-82 (круглосуточно).

Пруд на ГЛК «Лиственная»

Мы поставили информацию про пляж в конец списка, так как отзывы про это место неоднозначные.. Нет детской площадки, вода в пруду сомнительная... Однако, кому-то здесь нравится. И фото говорят сами за себя...

На территории горнолыжного комплекса есть оборудованная зона отдыха - небольшой пруд с водопадом, песчаный пляжик (но, в основном, берег порос травой), есть место, чтобы расположиться на пледах.

Можно арендовать беседку с мангалом. Погулять с детьми по тропинкам в сосновом лесу.

Детская площадка не оборудована - горка и деревянный корабль.

Вода в прудике из скважины, но в жаркую погоду хорошо прогревается, зайти в воду можно по выложенному каменной плиткой пологому спуску.

Как доехать до Лиственной: по Берёзовскому тракту или проспекту Космонавтов, а далее - по ЕКАДу.

Если у вас нет автомобиля - на маршрутном автобусе № 56Б, но затем придется идти около получаса пешком.

Адрес: Кольцевая автодорога, 25 км.

телефон: +7 (800) 777-31-75, +7 (343) 318-31-75.

Стоимость: 300 рублей с человека. Дети до 3 лет бесплатно. Часы работы - 10.00-21.00.

Еще пляжи Екатеринбурга и окрестностей: 1. бесплатные и 2. спорные с точки зрения отдыха с детьми

Перечислим пляжи и места, где можно позагорать, а смелым - искупаться, но которые мы решили не рассматривать подробно, поскольку на них либо нет развитой инфраструктуры, либо нет удобств для отдыха с детьми, или грязный водоём. Либо вообще ничего нет ;)

Кемпинг «Европа-Азия»

Пляж на кемпинге - это деревянная терраса-пирс с шезлонгами, вход в воду осуществляется по лесенкам с пирса. Есть огороженный "лягушатник" для детей. Хотя купаться, как и на всех остальных водоемах, здесь запрещено.

Пляж оборудован душевыми, есть туалеты, мягкие зоны, шезлонги с зонтитками, детская зона отдыха. Вокруг кемпинга - сосновый лес.

Как добраться на машине: Выехать из города по Ново-Московской трассе, на 27 км повернуть направо. Кемпинг находится у дороги.

Стоимость: вход 300 руб., аренда шезлонга – 500 руб.

Пляжи озера Шарташ

Озеро находится в черте города, пляжи доступны, в основном они бесплатные. Берег травянистый, кое-где у воды плотный песок, есть тенистые места. Можно загорать или кататься на катамаране или лодке. Дно песчано-каменистое . Вход в воду не очень удобный.

Изоплит

Если собираетесь купаться, возьмите обувь для кораллов. Несмотря на чистоту воды, на дне могут оказаться осколки бутылок. Инфраструктуры нет, кафе нет. Есть скамейки и кое-где урны для мусора.

Стоимость: бесплатно.

Где находится: восточный берег оз. Шарташ, удаленность — территория г. Екатеринбурга. Остановки ОТ: «Посёлок Изоплит» (автобус 10) и «Рыбаков» (автобусы 5, 10, 112, 114). Можно доехать на машине, въезд бесплатный.

Спортивная база Кировского района

Самый приличный пляж (с точки зрения отдыха с детьми) из всех Шарташских, наиболее приспособлен для отдыха с ребенком. Место очень открытое и солнечное. Большая площадка, засыпанная щебнем с одной стороны и мелкой галькой с другой. Есть детский уголок, вдоль всего периметра стоят беседки. Есть прокат велосипедов. Возможно, будет работать прокат лодок и кафе.

Стоимость: вход бесплатно, прокат велосипедов и аренда беседок оплачивается.

Где находится: территория г. Екатеринбурга, ул. Отдыха, 111. Телефон: 213−89−85. Въезд со стороны ул. Шефской (после железнодорожного переезда повернуть вправо по указателю «Кузня», затем повернуть еще раз направо на улицу Отдыха).

Время работы: 10.00−22.00.

Каменный пляж

Если пройти вдоль берега в сторону Кора за шлагбаум, то через несколько сотен метров будет Каменный пляж. Берег пляжа травянистый с плотным песком. Тулетов нормальных нет. Полезных ископаемых нет.

Территория пляжа просторная, вход в воду пологий, люди загорают прямо на траве. Есть тенистые места, если вы не любитель солнечных ванн. Деревянная раздевалка говорит о том, что люди здесь все-таки купаются. На детской площадке песок, поэтому если вы едете отдыхать с малышом, возьмите с собой формочки.

Можно не только позагорать, но и взять напрокат катамаран и велосипеды.

Стоимость: вход бесплатно, прокат оплачивается.

Где находится: территория г. Екатеринбурга, ул. Отдыха. Подъезда на автомобиле к самому пляжу нет. Въезд со стороны КОРа.

Пляжи озера Песчаное

Визуально вода в озере чистая, хотя не отвечает нормам по микробиологическим показателям. Дно озера песчаное, вход в воду пологий, вода не «цветет» до конца лета, водорослей нет. Озеро неглубокое, хорошо прогревается, поэтому желающих искупать детей и искупаться самим здесь предостаточно, несмотря на запрет.

Кое-где есть кабинки для переодевания, туалеты, беседки, пирс, аренда плавсредств. Территория чистая. Есть платные развлечения.

Стоимость: вход бесплатно. Стоянка автомобилей платная.

Где находится: в районе г. Первоуральска в 4 км севернее п. Северка. На автомобиле: по дороге Свердловск-Первоуральск , поворот на 24 км. На электричке от Екатеринбурга до станции Северка (направление на Кузино, Шаля или до станции 1638 км). Удаленность — около 30 км.

фото пользователя ю-мамы -=Штучка=-

Просим вас в комментариях к данному материалу оставлять свежие отзывы о состоянии пляжей и инфраструктуре. А также - делиться хорошими местами для отдыха с детьми, где будет чисто, в наличии будет детская площадка, семьям с детьми будет комфортно и удобно.

Активно ведется облагораживание прибрежных территорий. Иногда действительно лучше заплатить небольшую сумму, но с комфортом отдохнуть всей семьей, не думая о порезанных руках или ногах. Особенно это правило действует, если планируется отдых с детьми. — Читайте подробнее на SYL.ru: https://www.syl.ru/article/208496/new_gde-mojno-kupatsya-v-ekaterinburge-plyaji-ekaterinburga- gde-mojno-kupatsya

Информация пополняется!