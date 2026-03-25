За кулисами театра оперы и балета

Екатеринбургский театр оперы и балета «Урал Опера Балет» распахнул свои двери для зрителей 12 октября 1912 года.

Если при входе в здание театра вы посмотрите наверх, то увидите муз, держащих картуш с датой основания театра.

В отличие от столичных театров, построенных исключительно на деньги государства, наш театр можно считать народным, так как строился он не только на деньги мэрии, но и на пожертвования меценатов, а также на отчисления с продаж билетов на развлекательные мероприятия.

«Деньги на театр» собирали в течение 7 лет, а приступили к строительству здания в 1910 году. На возведение здания было потрачено 450 тыс. рублей старыми деньгами, 270 тыс. из которых выделила мэрия. Примечательно, что эти деньги должны были пойти на строительство водопровода в Екатеринбурге, но, в итоге, были потрачены на строительство театра оперы и балета.

У каждого зрителя есть возможность перед спектаклем подняться в овальный зал, в котором до сих пор идут репетиции,

увидеть непарадные боковые лестницы, которые раньше были отделены от парадных, и вели на галерку, а также заглянуть в музей театра, расположенный на 4 этаже.

Из уникальных экспонатов музея – афиша первого театрального сезона, в которой было заявлено 37! опер (балетные постановки появились чуть позже),

портрет и пуанты артистки балета, народной артистки СССР Нины Ивановны Меновщиковой.

Это единственная артистка балета, которая служила только нашему театру.

В фойе 4 этажа выставлены костюмы из спектаклей, которых больше нет в репертуаре.

Каждый – произведение искусства, тут и бархат, и кружева, вышивка и роспись.

Во время обзорной экскурсии вы не только узнаете множество фактов об истории театра оперы и балета, но и побываете за кулисами театра.

Оказывается, сцена имеет гигантские размеры.

Об этом никогда не догадываешься, сидя в зрительном зале. Для балетов на сцене монтируют специальное покрытие, которое даже берут с собой на гастроли.

А ещё во время экскурсии вам покажут дебаркадер – место для загрузки/разгрузки фур с оборудованием.

Ну и, конечно, вы сможете посидеть в любом месте зрительного зала, заглянуть в оркестровую яму, полюбоваться лепниной и светильниками.

На экскурсии вы узнаете:

почему в Екатеринбурге первым появился не водопровод, а театр оперы и балета;

что открывает универсальный ключ;

какие оперные дивы, дирижеры и балетмейстеры начинали свой путь в нашем театре оперы и балета;

в какой цвет были покрашены наружные стены театра в разные периоды.

Кроме обзорной экскурсии, вы можете посетить экскурсию в цеха, где изготавливают реквизит для спектаклей, а перед спектаклем попасть на программу «Секреты театральных программок».

Для самых маленьких тоже проводятся экскурсии по театру.

Более подробно узнать о каждой экскурсионной программе и записаться можно по телефону отдела продаж 7 (343) 350-20-55.

Всех с наступающим Днём театра!

Огромное спасибо экскурсионному отделу театра оперы и балеты и лично Ладе Сергеевне Слободяник и Семёну Чиркову за проведение экскурсии.

Фото Дмитрий Часовитин.