Ирбит. Музей мотоциклов

Мотоциклы зовут за собой

В неизведанные километры...

Восхищаются вольные ветры

Окрыленной и звонкой судьбой...

Урал, - да что там Урал, вся Россия! – наверное, никогда не перестанет радовать нас интересными вещами. Сколько тайн хранится там, где совсем не ожидаешь их встретить, сколько чудесных мест запрятано в провинциальных городках, о которых многие туристы даже и не слышали…

Яркий пример тому Ирбит – небольшой город примерно в 200 км на востоке от Екатеринбурга.

Краткая историческая справка: этот город входит в число старейших на Урале (он был основан в 1631 году). Статус именно города Ирбит получил в 1775 году от Екатерины Великой за «непоколебимую верность» собственно именно ей в борьбе с Пугачевым. Через год у Ирбита появился герб, который на сегодняшний день выглядит так же, как несколько столетий назад. Знаменит был Ирбит своими ежегодными ярмарками, на которые съезжались люди со всего света (кстати сказать, такие мероприятия в России на тот момент проводились только там и в Нижнем Новгороде). Учитывая эти факты, в те времена Ирбит был одним из самых ярких городов, практически мегаполисом.

Что же он представляет из себя на сегодняшний день? Это один из немногих городов, где практически в полной мере сохранилась уникальная застройка 18-19 веков (+начало 20). Причем не в качестве музеев – дома полностью, как это ни странно, гармонично включены в быт и жизнедеятельность жителей. Но, - увы – эта гармоничность идет рука об руку с заброшенностью, неухоженностью. Что ж, это даже не удивляет – ведь такая проблема присуща практически всем небольшим городкам. Некоторые из них впадают в полную разруху, но с Ирбитом этого не произошло (по крайней мере, в таких масштабах) – в нем от соприкосновения со стариной чувствуешь даже некое очарование. Что же отличает его от других?

Краткая историческая справка: В военные годы именно в Ирбит «переехал» эвакуированный из Москвы мотоциклетный завод. Впоследствии он стал градообразующим предприятием. С его конвейера сошло несколько миллионов мотоциклов. В итоге именно этот город стал «гуру» отечественного сначала просто мотостроения – потом мотоспорта.

Именно этому занятию посвящена главнейшая достопримечательность Ирбита, о которой я хочу вам рассказать – Музей мотоциклов, основанный в 2004 году – просто драгоценный камень города, скрытый за мрачными заводскими стенами.

Находится он по адресу ул. Советская, 100 «А». Но, поверьте, сразу музей не найти – ни заметных указателей-табличек, ни толп у входа. Тут особенно уместна фраза «Язык до Киева доведет» . Остановившись раза два-три, мы все-таки нашли верное направление и вскоре достигли цели.

Даже войдя в здание, сомневаешься, «а туда ли я попал» - на входе множество табличек – и музейная не самая заметная. Зайдя внутрь, не сразу понимаешь, что ты действительно оказался в музее… Но не переживайте, хоть на вопли «Ау» никто не отзывается, пройдите на пару метров влево и увидите залы и девушку, которая продает билеты. Кстати, стоят они на удивление ну очень мало. 30 рублей с человека (с ребенка не взяли) и 100 рублей любая съемка (хоть фото, хоть видео). Тут же «на кассе» продаются сувениры, которые, кстати, заставляют недоумевать. Магниты – это классика, тут спорить не буду. Но вот тарелки-блюдца-чашки… Мне показались неуместными – сюда бы банданы, браслеты, подвески и даже косухи. Ну что ж, мы не за сувенирами в музей приехали, а за зрелищами . Кои и получили сполна!

Первая экспозиция – это военные модели мотоциклов, их эволюция до 1942 года. Каждый из них по-своему уникален (коробкой передач, сверхвысокой скоростью или еще чем-нибудь) и нисколько не уступает современным моделям, а в чем-то даже превосходит их. Более ранние модели, к сожалению, представлены только на картинках – в связи с тем, что изначально музей задумывался как прогрессивный.

Можно увидеть английские и немецкие мотоциклы времен Второй мировой Войны, а также их советские аналоги.

Отдельно представлена коллекция спортивных мотоциклов (есть несколько крайне редких экземпляров). Гоночные мотоциклы могут развивать скорость практически до 180 км/час (не хотела бы я встретиться с таким лихачом на трассе ).

Помимо мотоциклов в музее представлен стенд с наградами и немаленькая галерея фотографий ирбитчан – победителей первенств. У них, похоже, с детства в крови и сердце рев двигателей и стремительный полет железных птиц .

На мой вкус, наиболее интересны представленные в коллекции экспериментальные модели, непривычные взгляду (как ирбитского завода, так и других стран), и «самопальные», сконструированные в небольших частных мастерских. Можно увидеть несколько очень оригинальных идей. Вообще коллекция собиралась «с миру по нитке» - много моделей пожертвовали музею частные лица.

Интересный факт: однажды на ирбитском мотозаводе заказал мотоцикл для циркового номера сам Юрий Никулин. Аналогичного «зверя» ирбитчане изготовили и для себя, а точнее, для музея.

Естественно, в музее представлено большое количество байкерских мотоциклов (ну куда без них ?). Глядя на эти модели, сразу представляешь рвущие асфальт колеса и фары, пронзающие темноту…

В 96-ом году была запущена модель «Вояж», затем «Кобра» (выполненная в стиле ретро), которая считалась неудачной для наших дорог из-за жесткой задней подвески. Однако, даже не смотря на этот факт, завод просто завалили заказами по его изготовлению, но из-за различных неполадок «вылупилось» кобр за все время меньше 20, причем большая часть сейчас находится в Великобритании.

Один из самых популярных байкерских мотоциклов «Волк», который начали выпускать в 2000 году. Кстати, на нем можно сфотографироваться – для этого сзади сделан подобающий фон, а рядом лежат в свободном доступе кожаная куртка и бандана. Говорят, на экспозиционном «Волке» сам Владимир Путин сидел. А после заказал себе эту модель . Кстати, сделать может это любой желающий – несмотря на практически полный крах завода именно «Волков» изготавливают на заказ довольно часто.

Помимо этой модели разрешено фотографироваться на Хондовском «Золотом крыле». Ну и – если ребенок очень попросит – то пустят еще на одну модель. Остальные, к сожалению, не выдержат – недостаточно закреплены.

В общей сложности в коллекции около 100 мотоциклов (впечатляет ).

Кстати, если вы едете довольно большой группой, экскурсию для вас может провести сам директор музея – уникальный человек! Он около трех десятков лет проработал на мотозаводе, получил множество наград и регалий в мотоспорте и даже… попал в книгу рекордов Гиннеса (да еще и дважды).

В качестве резюме, могу сказать, что в Ирбитский Музей мотоциклов ехать я категорически рекомендую. Особенно тем, кто разбирается в устройствах двигателей, моторах и прочих вещах – именно такие люди смогут сполна оценить эту коллекцию. Они, а также те, кто бредит железными конями (хоть дети, хоть взрослые).

Особенно идеально совместить посещение музея с ежегодным мотофестивалем, он же мотокросс, – но тут, наверное, лучше без детей (во всяком случае, я б не рисковала – но я в душе перестраховщица ). Проводится он, кстати, аж с 1945 года! Посмотреть на трюки, кульбиты, поездить на тренировочной площадке… Думаю, вы не пожалеете!