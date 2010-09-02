Древние акулы на Урале…

Всегда интересовала археология, а тут наткнулся на статью по палеонтологии, в которой рассказывалось о посёлке Боровлянка, Камышловского района. Там в р. Дерней (приток р.Пышма) было найдено самое массовое скопление зубов древних акул.

В 1913 году видный деятель Екатеринбургского общества любителей естествознания О.Е. Клер в синих глинах, обнажающихся на ручье Дерней собрал зубы акуловых рыб. Не обошли вниманием этот район и сотрудники Тюменского областного музея. По рассказам местных жителей, кроме морских раритетов здесь частенько находят кости животных, представителей ледниковой эпохи.

Каждый год в августе в течении недели группа школьников под руководством палеонтолога ищет в том районе различные ископаемые. Читая журнал экспедиции я наткнулся на число 53 000, примерно такое количество акульих зубов было здесь найдено за 8 экспедиций (в общей сумме за 2 месяца поисков).

Предки современных акул появились в Мировом океане около 350 миллионов лет назад. Земля тогда выглядела совершенно иначе, чем теперь: материки и океаны ещё не приобрели привычных для нас очертаний. Древние акулы плавали там, где сейчас строят города и сеют пшеницу… Поэтому ископаемые останки акул обнаруживают иногда за тысячи километров от моря.

Ископаемые акульи зубы поражают своими размерами. Самые крупные – длиной 15 см и весом 340 г – принадлежали чудовищу под названием Мегалодон, в пасти которого мог поместиться человек, вставший в полный рост, а достигало оно, судя по всему, 13 метров в длину!

Поехали!

Через сотни миллионов лет потомки древних акул, преодолев тернистые пути эволюции, продолжают бороздить моря и океаны. А мы отправляемся на поиски древних обитателей… Сначала собирался ехать один на автобусе, но потом созвонились с Санькой и она предложила поехать на её машине. Дорога везде асфальтированная, единственное что напрягало, так это однополосное движение и сплошная линия.

Добраться до места можно на автомобиле по маршруту Екатеринбург - Белоярский - Богданович - Камышлов - Черемыш - Комарова - Налимова - Боровлянское (общее расстояние порядка 170 км).

Спустя 2.5 часа мы приехали в п.Боровлянка, подъехали к реке Дерней и начали распрашивать местных жителей, чтобы определиться с выбором места для поиска зубов древних акул.

На этом фото примерно воссоздана акула, которая действительно водилась в океанах, что раньше были у нас на Урале.

Где искать?

Нам сразу же посоветовали двух школьных учителей, которые со школьниками искали эти зубы. Первой жертвой допроса стал Александр Евгеньевич, он нам сказал, что зубы надо искать только в песчаных районах (песок+немного глины+галька), и желательно в местах с медленным течением.

Вроде как всё ясно и просто, идем вдоль берега, сквозь заросли выглядываем спуск. Нашли песчаное место, закатали штаны, рукава (на улице уже 9 часов вечера и температура градусов 18).

Взяли дуршлаки и начали промывать грунт, первые 15 минут не дали результатов, хотя там вскрыт слой Мелового периода, последний период Мезозойской эры, поэтому встречается масса различных окаменелостей, которые выбрасывались, так как определить их было невозможно. И вот мною найден первый зуб, затем еще один…

Дальше мы с Сашкой за 40 минут намыли порядка 15 зубов, от самых маленьких размером 0.5 см до 2 см. Сашка даже нашла несколько пластинок скатов.

Река Дерней сама по себе очень маленькая, несколько метров в ширину и глубиной по колено, дети с удовольствием участвуют в поисках зубов древних акул. Мыть зубы можно так же и на побережье, то что мы мыли в воде - это по неопытности!

Часть найденных зубов:

Конечно, это не самые крупные экземпляры, но холодная вода и темнота не дали нам продолжить поиски, и мы решили доехать до Марии Степановны, местной учительницы, у которой есть свой школьный музей, посвященный как раз таким древним животным. Встретила она нас очень радостно, напоила чаем, показала свою небольшую домашнюю коллекцию зубов акул, пластинок скатов, различных костей и отпечатков.

Приглашала приехать после 20 августа, когда приедет палеонтолог, который более подробно расскажет обо всех экспедициях в этом месте. К сожалению, интересуется этим очень узкий круг людей, поэтому место там не популярное. Для придания её школьному музею статуса народного нужно более 5 000 посетителей в год (население посёлка 800 человек). На мою идею загнать всех по 6 раз она загадочно улыбнулась, видно намёк поняла. Распрощались, пообещали обязательно заехать еще раз.

p.s. Мы после въезда в посёлок сразу налево уехали, и там такой брод из камней, небольшая плотина – вот там и мыли. В принципе, там в любом месте этих зубов полно, я читал журнал экспедиции, они каждый день в разных районах мыли и везде много находили. Просто зубы черные изначально и их не сразу видно, особенно когда ты первый раз. Поэтому - надо смотреть "в оба"!