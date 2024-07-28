Где погулять в Екатеринбурге?

Иногда нелишне взглянуть на Екатеринбург глазами туриста и по–новому оценить его достопримечательности. Быть может, вы не раз где-то бывали, но для подросшего ребёнка или гостей из других городов эти местечки могут оказаться приятными и интересными для прогулок.

Итак, самые топовые места Екатеринбурга под открытым небом. Проверяем, где еще не гуляли.

Центр

Здесь максимум интересного, перечислим лишь основное.

Харитоновский сад

Любимое место для прогулок, пробежек, вечернего неторопливого общения. Тенистые улочки, скамеечки, маленький прудик с ротондой, плавающие уточки. Красота! Правда, как отмечает большинство посетителей, парк не ухожен.

Олимпийская набережная, со стороны спорткомплекса «Динамо»

Здесь всегда приятно прогуляться, красивый вид на р.Исеть и противоположный берег реки с Белым домом и Екатеринбургом-Сити. Часто можно встретить спортсменов: от бегунов до гребцов на байдарках и каноэ.

Рядом со спорткомплексом «Динамо» есть небольшой уютный скверик, где можно посидеть в тени деревьев на скамеечках и передохнуть. Прогуливаясь здесь, можно выйти разными тропами к кинотеатру Космос, Храму на крови или Литературному кварталу.

Парк у Дворца Молодежи

Обновленный, чистый, ухоженный, прекрасные площадки для спорта и отдыха, детские зоны, много скамеек и мест для отдыха, ландшафтный дизайн.

Литературный квартал

Летом 2024 года на реконструкции. Живописный уголок с домами-музеями XIX-XX столетий, камерным театром и концертной площадкой на открытом воздухе в парке. Улицы – пешеходные, местами сохранилась брусчатка, верстовые столбы – поневоле проникаешься атмосферой тех времен.

При желании можно зайти в музеи, внутри каждого сохранен свой колорит. Бывают интересные мастер-классы и детские программы.

Дом Севастьянова

На набережной центр притяжения всех взглядов - полукруглый красивый дом, который изображен на многих сувенирах, посвященных Екатеринбургу.

Сегодня это здание относится к резиденции губернатора области, попасть внутрь можно только в составе экскурсионной группы.

Фонтан «Каменный цветок»

На площади Труда расположена часовенка и обожаемый малышней (особенно в жару) фонтан «Каменный цветок». Уютное местечко.

Плотинка

Красивое историческое место. С ребенком здесь можно неспешно прогуляться, покормить уточек, посидеть у пруда, послушать местных музыкантов, устроить пикник на траве, посетить один из музеев.

Летом работают музыкальные фонтаны с подсветкой. На этой же территории находится памятник отцам-основателям города де Геннину и Татищеву.

Клавиатура

Если идти по набережной по ул. Горького в сторону цирка, то можно дойти до памятника клавиатуре. Многим детям нравится прыгать по ее кнопочкам – печатать свое желание, ведь если потом наступить на клавишу Еnter, оно сбудется. Так гласит современная городская легенда. Взрослые, конечно, в нее не верят, но некоторые на всякий случай тоже прыгают по клавишам.

Небоскреб Высоцкий

Здесь на 52 этаже (высота 186 метров) с высоты птичьего полета рассматривают город и его окрестности. Смотровая площадка открытая, работает только в хорошую погоду. При желании можно воспользоваться стационарным биноклем, чтобы увидеть еще больше и дальше.

На 54 этаже небоскреба находится круглогодичный бассейн под открытым небом. С детьми в него пускают только по воскресеньям.

Дендропарк у ТЦ «Гринвич»

Небольшая уютная территория, примыкает к городскому пруду – можно посидеть на берегу, послушать птиц и тихий плекс воды. Между скамейками бегает много смелых белок, которые не боятся есть с руки орешки. На территории работает маленькая часовенка и ресторан с детской площадкой. В оранжереях проводятся экскурсии, можно арендовать для фотосессий.

ВИЗ

Набережная Верх-Исетского пруда

Красивый вид в любое время суток при любой погоде. Летом чем-то напоминает атмосферу южного городка. На пледе на травке можно устроить пикник и смотреть вдаль на парусники и парящих чаек. Можно покататься на сап-борде.

Рядом копошатся детишки в песке, ножки им омывает вода. При хорошей погоде рекомендуют брать в аренду яхту со шкипером (рядом яхт-клуб), многим нравится прогулка под парусом.

Из минусов – отмечают многолюдность набережной, бывает много громко отдыхающего народа.

Радуга-парк

За ТЦ «Радуга-парк» есть чудесный парк, в котором приятно прогуляться и найдется, чем заняться. Озеро, водопад, колесо обозрения, веревочный парк, покатушки на тюбингах по воде и др. Возле прудика желающие могут полежать и расслабиться (выдаются лежаки). Еду и воду можно купить в ТЦ.

Ленинский район

Парк «Зеленая роща»

Один из лучших в городе парков, где хорошо погулять и пообщаться взрослым и детям есть чем заняться. Под кронами деревьев – несколько детских площадок для разных возрастов, корт, футбольная площадка, дорожки для бега. Все очень востребовано. Много удобных скамеек, в том числе в тени.

Из минусов посетители отмечают, что мало туалетов.

Втузгородок

Дендрарий на улице Мира

Место очень популярное у местных жителей и студентов. Большая зеленая территория. Огромное количество разнообразных деревьев и цветов, водоемы с уточками с ивами на берегу, вездесущие белки.

Весной и летом все цветет. Есть детская площадка.

Парковый, Октябрьский район

ЦПКО

Самый известный в этом районе парк – ЦПКО. Прекрасное место для прогулок, есть чем заняться детям. Из бесплатного – детская площадка, которая пользуется огромной популярностью, места для занятий спортом. Можно устроить пикник на траве под сенью сосен, покататься на роликах или велосипеде. Летом - кино под открытым небом, начал работать Летний театр с прекрасными концертами, в выходные проводится много бесплатных мероприятий под открытым небом.

Из платного – куча аттракционов на любой вкус: веревочный парк, батуты, колесо обозрения, детская железная дорога, перевернутый дом, динопарк и др. Есть где перекусить – на территории ЦПКО много точек общепита.

Зоопарк

Еще один известный объект. К нему разное у всех отношение – от восторженного до возмущенного. Но пока он единственный в нашем городе и никуда не переехал.

Если ребенок хочет посмотреть животных, то это оптимальное место для их показа. На территории зоопарка много деревьев, есть детская площадка, кафе, скамеечки в тенечке.

Парк Энгельса

В прошлом году после реконструкции открылся парк Энгельса. Есть площадки со спортивными тренажёрами, приличный комплект, чтобы размяться после утренней пробежки. Детская площадка, которая расположена ближе к Малышева, займет вашего ребенка надолго. Песочница, горки, качельки, лабиринты - всё новенькое. Везде противоскользящее покрытие.

Везде установлены скамейки, сиденья расположены по всему парку. Это и стационарные лавочки, и качели, и гамачки. Новое хорошее освещение парка, удобные дорожки.

Очень много фото и подробное описание парка - по ссылке.

Ботанический сад

В нем есть как красивые оформленные места и тропинки, так и заросли, как в обычном лесу. Здесь - настоящее царство природы и рай для любознательных и юных биологов! Скамеек и беседок не так много, детских площадок нет, зато хороший воздух, красота и тишина. Вход платный (около 200 руб.). На территорию пускают только с детскими колясками, самокаты и велосипеды придется оставить у входа.

Часы работы в летний период, с 1 мая по 30 сентября (включительно):

Понедельник и суббота: 10:00 – 19:30 (продажа билетов заканчивается в 19:00)

Вторник – пятница: 8:30 - 19:30 (продажа билетов заканчивается в 19:00)

Зимний период: с 1 октября по 30 апреля (включительно):

Понедельник – пятница: 8:30 - 18:00 (продажа билетов заканчивается в 17:30).

Каждый последний рабочий день месяца: санитарный день, Ботанический сад закрыт

В оранжереях – интересные экзотические растения, можно взять экскурсию, но в определенные дни и по предаврительной записи (по телефону: +7 343 210-29-58).

Шарташский лесопарк и каменные палатки

Этому гранитному массиву в виде различных каменных лепешек 300 млн лет, и он еще всех нас переживет. Красивейшее место – скалы, лес, озеро. Гулять тут одно удовольствие. Дети обычно пытаются забраться на все камни, которые видят. Есть дорожки для пешеходов и велосипедистов. На берегу Шарташа – кафе, детские площадки, веревочный парк, прокат велосипедов, сапов, катамаранов. Место пользуется спросом, не хватает скамеек и беседок.

Необычные экскурсии

Подойдут взрослым и для детей от 10 лет. Экскурсии самые необычные, тематические. Ищите по своим интересам, по хорошим отзывам в интернете, обязательно найдете что-то уникальное и интересное! Например:

– поэтические,

– по старинным усадьбам,

– гастрономические (заканчивается лепкой пельменей),

– по уличному стрит-арту,

– мистические – «Городские легенды» (на автобусе),

– Екатеринбург необычный (расскажут и покажут необычные памятники и места. Например, «Памятник сгущенке», «Человеку-невидимке» и др),

– орнитологические (по городским дендрариям или поселкам),

– подземелья Екатеринбурга (для взрослых).

Пожалуйста, делитесь в комментариях своими рассказами и фото красивых мест Екатеринбурга, впечатлениями о необычных экскурсиях!

