Нижняя Синячиха. Путешествие назад в прошлое

Продолжение. Начало: Село Коптелово. Путешествие назад в прошлое

Посетив Коптелово, мы отправились дальше... За окном мелькали различные пейзажи, особенно запомнилось поле, полностью покрытое темно-зеленой травой... Солнце то заходило за тучи, то опять выходило... Но погода нас радовала, т.к. с самого утра было пасмурно. Мы проехали объездной дорогой Алапаевск, хотя можно было заехать в музей Чайковского, но у нас была другая цель.

Вот она, Нижняя Синячиха, величественно возвышаются над всеми домиками купола Спасо-Преображенской церкви... Подъезжаем к музею, паркуем машину, здесь немало машин не местных: Самара, Санкт-Петербург... Зашли в церковь, эта церковь - больше музей, чем культовое место, но здесь нередко проходят отпевания, венчания, крещение, службы.

Купили билеты, заказали экскурсию, примерно получилось 180-210 рублей, ещё нужно было за съемку заплатить – 50 рублей. Подошла к нам приятная женщина средних лет, наша экскурсия началась... с осмотра первого этажа Спасо–Преображенской церкви. Итак, пойдём поэтапно! Приглашаю на экскурсию вас, мои читатели!

В школе каждый из нас изучал историю, но почему-то немногие учащиеся любят этот предмет, наверное, потому, что изучение проходит скучно, по учебникам, а с историей надо соприкасаться, её на практике надо изучать, к сожалению, у большинства современных школ такой возможности нет.

История с нами повсюду, вот очередной пример: Иван Данилович Самойлов – уроженец деревни Исаковой Алапаевского района, фронтовик, командир пулеметной роты, вернулся в родные места в 1946 году, был назначен главным землеустроителем Алапаевского района, начались командировки, поездки по деревням и сёлам... Появилось новое увлечение, которое потом переросло в коллекцию, а затем привело к созданию музея.

Спасо–Преображенский собор был основан в XVIII веке, двухэтажный девятиглавый храм изумительной красоты, построен в стиле тобольского барокко, по местной легенде, итальянским архитектором... Сильно пострадавший с течением времени, отреставрирован под руководством Самойлова в 1967-1978 годах, здесь же были размещены первые коллекции...

На первом этаже размещены коллекции: монет, уральской иконы XVIII-XIX веков, настенные фрески, колокола... У каждой вещи, находящейся здесь, своя история... Например, иконы... У каждой иконы своё предназначение: с изображением христианских святых Фрола и Лавра – в качестве покровителей коневодства: в дни памяти этих святых крестьяне водили вокруг церквей и часовен лошадей для увеличения лошадиного поголовья. Для усмирения пожара выносили Покрова Богородицу. А вот икону богоматери Взыскания погибших душ отпускали в воду, чтобы найти утопленника.

Большой колокол был найден в одном из городов на свалке... Маленькие колокольчики использовались только на государственных упряжках – государственная служба, сейчас это сирена на государственных машинах...

На втором этаже уникальная, можно даже сказать единственная в своем роде, коллекция уральской домовой росписи. Иван Данилович специально ездил по домам деревень и собирал, покупал стены, потолки, двери с уральской росписью. Что же им двигало все эти годы, наверно, слова Н.К.Рериха: «Обедняли мы красотою. Из жилищ, из утвари, из нас самих, из задач наших ушло всё красивое». Он стремился эту красоту сохранить, а слова Н.К.Рериха ему помогали: «Когда смотришь на древнюю роспись, на старые изразцы или орнаменты, думаешь: какая красивая жизнь была. Какие красивые люди жили ею. Как жизненно и близко всем было искусство, не то, что теперь – ненужная игрушка для огромного большинства. Насколько древний строитель не мог обойтись без художественных украшений, настолько теперь стали милы штукатурка и трафарет... Нелепый штамп и опошленная форма».

Уральская домовая роспись отличается тем, что она монументальна, используются для росписи большие площади. Красильщики (так называли людей, которые раскрашивали стены) творчески подходили к делу, иногда с выдумкой. Что их окружало, то и рисовали, преобладали в основном: вазоны с цветами, птицы, животные местные, «древо жизни», бытовые и сюжетные сценки... Все росписи на стенах что-нибудь символизировали, например, счастливая супружеская пара, держащаяся за руки, вазон с букетом цветов и плодов, над которым устремилась ввысь разноцветная жар-птица; рядом с вазоном – лошадь в сбруе. Эта символика подчёркивает достаток в семье и выражает мечту хозяев о счастливой жизни...

Всем рукодельницам стоит здесь побывать и познакомиться с большой коллекцией вышивок, разнообразных по технике исполнения, лоскутным шитьем, кружевом, может быть, что-то возьмёте на заметку!

После экскурсии по церкви, мы отправились на свежий воздух. На душе было так спокойно и хорошо, чувствовалось что-то родное и знакомое во всех этих постройках, это и есть музей деревянного зодчества под открытым небом! Иван Данилович выкупал все эти постройки, чтобы их на дрова не сожгли, а теперь множество туристов из разных концов нашей страны и других государств едут сюда знакомиться с деревянным зодчеством уральских мастеров...

Особенно запомнилась, изба XVII века с её отбеленными песком полами, от того в избе светло и радостно, что аж глаз радовался! Возле той избы стоит баня, одна стенка - всего 4 бревна, топят её по-черному, т.е. сначала истопят, дым выходит через дверь, а потом идут мыться.

Дом XIX века украшен такой резьбой, что дух захватывает, самой захотелось там пожить... Здесь есть двор, амбар...

В часовне Вознесения можно посмотреть интересную экспозицию местной жительницы Чупраковой Х.Д. Бабушка Христина из остатков ткани делала различные коврики и ковры, а из папье-маше, пластилина, глины, ткани – сюжеты из жизни: покос, сенокос, уборка льна, лошадь и пахарь...

На территории музея можно познакомиться с различными видами колодцев: «Журавль», колодец с колесом, и всем знакомый колодец с ручкой. Мастера – колодезники хорошо знали, где лучше копать колодец. Например, если шла глина – близко воды не жди. Попадется «глей» - черный ил, смешанный с песком – лучше перейти на новое место: здесь вода может быть рядом, но она не вкусная, «тяжелая». Самая «мягкая» и вкусная – из колодца, с великими трудами пробитого в каменистом грунте.

Идем дальше. Башня острога, сейчас уже нигде не встретишь. Эта башня принадлежала когда-то Арамашевскому острогу, который занимал особое место среди крепостей Урала, так как был центром огромной территории, стоял он на левом берегу реки Реж, на 32-метровой известняковой скале. Смотришь на этот острог и живее представляешь историю нашей земли, нашего Урала. Думаешь и о первых землепроходцах, и о каторжной, кандальной России, когда многие остроги были тюрьмами для непокорных... Даже раньше говорили о человеке, совершившим преступление: «Сослать варнака в острог».

Пожарная. Внутрь пожарной нам не удалось попасть, т.к. экскурсии здесь проводятся только по четвергам, не хватает музейных смотрителей... Но в окно мы увидели старинные пожарные машины. Здесь и дозорная каланча с колоколом, и бочка с водой, а также вилы и багры, чан для воды, сплошной колокол, если кто-нибудь пожар увидит сюда прибегали и всех оповещали.

Одним из экспонатов является... якорь! Да, именно он найден в реке Реж недалеко от села Арамашево, раньше здесь ходили баржи...

Высокая сторожевая башня, следующий объект для осмотра. Привезена она из Артемовского района, её высота 35 метров, тоже имеет колокол и ещё шатер-будку с окнами, чтобы укрываться от непогоды.

Ветряную мельницу нам тоже не удалось посетить, к сожалению. Но нам рассказали, что внутри мельницы экспонируется коллекция древних мукомольных орудий – ступы, песты, ручные жернова. По схемам, рисункам, снимкам можно познакомиться с разными видами мельниц: мутовками, колотовками или узнать, например, что за штука такая была когда-то крупорушка... Кстати, у нас на Урале, раньше, делали черемуховую муку из сушеных ягод.

Кроме ветряной здесь есть ещё и водяная мельница. На Урале, кстати, преобладали водяные мельницы. Мельницы – кормилицы, в отличии от нынешних предприятий, не загрязняли землю. Крылья одной вращал ветер; хрустальная водица, покружив колесо другой, уходила дальше такой же прозрачной... Живая история...

А ещё здесь бывают фольклорные праздники: народная музыка, песни, частушки, пляски, игры, музыкальные инструменты, как в старые добрые времена... Со всех ближайших деревень съезжаются себя показать, на других посмотреть, что-нибудь на ярмарке приобрести.

Иван Данилович Самойлов вместе со своей женой посвятили себя этому замечательному музею, много времени и сил потратили для собирания, реставрации огромной уникальной коллекции, их старания увенчались успехом... Музей был включен в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения, его считают музеем мирового уровня, и здесь проходит маршрут туристов по линии ЮНЕСКО.

Вот и подошла к концу наша экскурсия, наш выходной день... Я вам ещё не рассказала про все часовни, что здесь есть... Но столько информации и впечатлений не уместится в паре листов. Этот музей как нельзя, кстати, пришелся по душе нашей маленькой Сонюшке, она и побегала здесь, и траву пощипала – познакомилась, с экскурсоводом пообщалась, даже уезжать не хотела... Всем советуем съездить и провести замечательные выходные в кругу семьи!

P.S. Музей – заповедник деревянного зодчества. Тел. (34346) 7-51-18, 7-52-37