Тюмень: что посмотреть?

В одной из предыдущих статей я рассказывала о поездке на Тюменские Горячие Источники (http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5716 ).

Думаю, никого не удивит, что мы решили помимо этого оазиса посмотреть также и на саму Тюмень, вместе с ее окрестностями? И, конечно, рассказать вам о полученных впечатлениях.

Безусловно, осмотреть все за пару-тройку дней не представлялось возможным. Поэтому были выбраны наиболее доступные и интересные места (на наш вкус, разумеется ).

Стартовала небольшая экскурсия с места основания города – все-таки, как ни крути, это начало начал. Кстати сказать, заложена Тюмень была на месте древнего городища, ханства, которое ранее именовалось «Великой Тюменью», Тюменским царством. Сейчас на выложенной плитами площади стоит камень, табличка на нем гласит, что именно здесь 25 июля 1586 года был основан город. Кстати удивило, что многие горожане не знают, «что это там за булыжник» и вовсе не представляют, где же расположено место основания города. /Хотя… не уверена, что большой процент екатеринбуржцев знает, где у нас находится тот самый «булыжник» /.

В любом случае вам не составит найти его никакого труда, как собственно и остальные достопримечательности, - все они располагаются в относительной близости от центра города.

Площадь с камнем находится в начале улиц Республики и Ленина. Рядом расположен Тюменский Вечный Огонь (мне показалось, что наш выглядит более солидно ).

Следующее место, которое мы посетили – это Мост Влюбленных.

Этот мост на сегодняшний день, пожалуй, является одной из главных достопримечательностей Тюмени. Самой популярной – точно (мы были на нем в дождливую холодную погоду – остальной город прятался, но там кипела жизнь). Это пешеходный вантовый мост. Открыт он был в 2003 году – 25 июня ко дню города. Мост Влюбленных считается символом светлого чувства, над которым не властно время.

Над входом на мост висят часы – их предназначение – напоминать о том, что всегда есть время любить. Именно под ними влюбленные назначают свидания. Свадебные кортежи во время катания считают своим долгом посетить это место и повесить на него замочек с именами молодоженов, а ключ выбросить в воду. К этой же традиции присоединяются и те, кто не связывает себя узами брака. Предвижу вопрос любителей «Дома-2»: замок с именами Алены Водонаевой и Мая Абрикосова нам не встретился . Но зато так здорово смотреть, как пара молодых людей /лет 12 /, стыдливо озираясь, вешает замок и кидает ключ в воду.

С моста открывается великолепный вид на Туру. Кстати, на момент нашего приезда там ремонтировали и облагораживали набережную – будет замечательное место для прогулок.

Но и негативные впечатления остались – исписан надписями, разрисован подобием граффити и прочим мост нещадно. Грустно.

Находится Мост Влюбленных в начале улицы Республики (там, где она пересекается с параллельной улицей Ленина).

Еще одно интересное место схожей «любовной» тематики - Аллея молодоженов. Туда также постоянно приезжают свадебные кортежи. Они привязывают на арку над аллеей цветные ленты – на счастье.

Считается, что если одинокий человек прикоснется к стоящей на аллее молодоженов скульптуре и очень сильно пожелает встретить свою судьбу – его желание исполнится в течение года.

Помимо молодоженов это место посещают и другие жители города. Еще бы! – там все оборудовано для отдыха. Небольшой, но красивый фонтан окружают удобные скамейки. Рядом располагается уютная детская площадка с качелями, большой песочницей-кораблем.

Находится Аллея молодоженов на кольце Дома Обороны.

Наиболее популярным местом для прогулок среди жителей Тюмени является Цветной бульвар. Этот бульвар – на сегодняшний день первый и единственный пешеходный в Тюмени. Подарен он был городом Екатеринбургом и его жителями в честь юбилея Тюменской области . Архитекторы нашего города построили там пять площадей: спортивную, фонтанную, площадь искусств, площадь влюбленных, цирковую.

Фонтан на центральной площади отделан особым стеклом. Изнутри все детали подсвечены – поэтому ночью он выглядит просто феерично (но абсолютно нефотографибельно ).

На цирковой площади можно увидеть скульптуры знаменитых клоунов – Юрия Никулина, Олега Попова, Карандаша.

На площади влюбленных находится скульптура «Нежность». Она представляет из себя обнаженную девушку с запрокинутой головой (и дырочкой в каком-то боку ). С ней связано несколько легенд. Наиболее известная гласит о том, что если мужчина и женщина одновременно прикоснутся к ее бокам, то их семейная жизнь будет долгой и счастливой.

Вообще Цветной Бульвар весь окутан некими поверьями. Например, если попасть в самый центр – звезду - некоего круга («нулевого километра») кинутой монеткой, можно загадывать желание. Также считается, что задуманное под входной аркой обязательно сбудется.

На бульваре установлен большой парк аттракционов – развлечения представлены для детей и подростков всех возрастов. Меня особенно порадовало колесо обозрения – более новое, не скрипит так страшно как в нашем ЦПКиО. Цены на аттракционы примерно такие же, как и в Екатеринбурге. А еще там поразительные голуби – практически ручные .

В этом месте расположены различные заведения общепита – так что туда можно смело идти гулять на весь день. Это яркое красочное место является одним из любимых мест отдыха горожан.

Находится бульвар в границах улиц Первомайской и Орджоникидзе, параллельно улицам Ленина и Герцена.

Недалеко от Цветного бульвара находится довольно необычное место – Сквер сибирских кошек.

Казалось бы, странная идея, сделать почти в центре города аллею кошек? Да и вообще «памятники» кошкам вызывают недоумение… На самом деле, это не блажь – сквер спроектирован, исходя из исторических фактов. Во время Великой Отечественной Войны в блокадном Ленинграде просто не было представителей семейства кошачьих… их съели в страшную голодную зиму. А что означает отсутствие кошек? – расплодились крысы – их стало чуть ли не больше, чем людей. Крысы стали «хозяевами города». Если люди еще могли как-то отбиться от них, то спасти музейные сокровища было нереально. Поэтому, как только была снята блокада города, туда стали завозить котов и кошек – для защиты Эрмитажа и других бесценных музейных хранилищ. В Ленинград было отправлено более 5000 кошек – из Омска, Иркутска, Тюмени – сибирских кошек.

Именно в честь этого исторического события по проекту Марины Альчибаевой было вылито из чугуна 12 скульптур, покрытых золотистой краской.

В общем-то, ничего особо примечательного, на первый взгляд, в них нет – тем более, что время уже их изрядно потрепало. Но, погуляв по скверу, как-то незаметно заряжаешься позитивной энергетикой. И детям нравится .

Находится сквер на улице Первомайской (между улицами Республики и Ленина).

Тюмень приятно порадует любителей музеев – их там великое множество. Сами жители особенно рекомендуют посетить Музей геологии нефти и газа (особо интересна выставленная там карта Тюменской области, изготовленная из драгоценных камней), музей «Дом Машарова» (его экспозиции сравнивают со страницами семейного альбома), музей «Городская Дума» (там даже скелет мамонта естьJ), галерею современного искусства.

Интересен будет город и любителям посетить различные храмы, церкви, соборы. Древнейшая святыня города Свято-Троицкий монастырь, Знаменский Кафедральный собор, Спасская церковь, Никольская церковь и даже Римско-католический костел Святого Праведного Иосифа.

Практически все постройки являются архитектурными шедеврами.

Мы же, отягощенные собакой, ребенком, у которого шило в одном месте и любовью к природе, решили двинуться в небольшое загородное путешествие по Ялуторовскому тракту. Кстати, любители истории могут доехать до самого города Ялуторовска (около 70 км от Тюмени) – там по слухам находится совершенно потрясающий музей Декабристов.

Но нас манили другие места…

Например, детская железная дорога. Тюменцы много о ней рассказывают: она считается чуть ли не лучшей в России, «на экскурсию туда съездить стоит однозначно». Прокатить ребенка интересно (наверное ). Только не повторяйте наших ошибок! – не узнав точной информации, мы увидели закрытые ворота, забор и полное отсутствие людей. В общем, не попали. Дорога работает, но никто точно не знает когда, а указанные в интернете телефоны отвечают долгими гудками.

Справедливости ради, стоит отметить, что мы особо не расстроились – ведь это была не единственная цель. На 23 км этого тракта располагается Археологический музей-заповедник. Найти его не составит никакого труда – на свороте стоит заметный указатель.

Приехав туда, словно попадаешь в сказку. Полное отсутствие людей, только бородатый крайне добродушный «хранитель». Деревянное сооружение, над головой шумят вековые сосны…

Первые раскопки здесь были произведены еще в 19 веке. В экспозиции представлено множество элементов древних поселений, этапов их развития. Можно узнать о культуре, быте, жизненном укладе, религии народов, которые жили в Тюменской области и севернее. Можно заказать экскурсию (цена чисто символическая), а можно изучать все самостоятельно. Даже моя дочка (как помните, я ее охарактеризовала вышеJ) прониклась и ходила, разглядывала выставочные стенды. Естественно, макеты поселений и череп оказались вне конкуренции .

На улице на момент нашего приезда восстанавливались различные жилища, очаги на свежем воздухе. Наверное, сегодня их можно увидеть в полном великолепии.

А вообще, как ни странно, главное богатство этого музея… лес, который простирается на гектары вокруг.

Когда мы собирались в Тюмень, Яндекс сказал, что в окрестностях города есть зоопарк. Опрос жителей города в этом направлении ничего не дал (скоро сложится впечатление, что это мы рассказывали тюменцам, где и что находится – но это не такJ). Нашли мы его, а точнее комплекс «Стальной азарт», на базе которого он находится на этом же тракте.

Строго говоря, назвать несколько клеток зоопарком, это перебор. Но опять же ребенку понравилось. Во-первых, у решеток никто не толпится (мы снова были в одиночестве). Во-вторых, зайца Степу через решетку можно покормить, «если подойдет». В-третьих, гуляющие на свободе гуси-курицы детей, по-моему, никогда не оставляют равнодушными .

Лично мне понравился «набор» животных – удачный такой, сибирский: медведица, волки, лиса, заяц вышеупомянутый, песцы, енот… И названия на клетках креативные - улица берложная, волчий проспект, заячий бульвар и пр.

Помимо зоопарка в комплексе также представлен этнографический музей народов севера. Это можно назвать продолжением предыдущего музея. Те же юрты + деревянные скульптуры. Но поползать и все потрогать (и костюмы примерить, если не брезгуете) очень даже здорово.

Ну и, как вы понимаете, думаю, из названия – в этом комплексе также можно пострелять практически из всех видов оружия .

Немного личного...

Вообще – поездку в Тюмень я б с удовольствием повторила . Приятные люди, красивый город. Единственное, мне кажется, ему больше идут его старые улицы и дома, чем новостройки – но от технического прогресса никуда не деться, как ни крути .

И, несмотря на развитие цивилизации в полном объеме, Тюмень меня приятно удивила. Очень зеленый и ОЧЕНЬ чистый город. Особенно в сравнении с Екатеринбургом – даже немного завидно стало.

Из советов – стоит взять с собой навигатор. Вообще, конечно, этот девайс пригодится в любом городе – но в Тюмени, где даже параллельные улицы умудряются пересекаться – особенно .

Отдельно стоит отметить восхитительную природу вокруг города. Вот только отсутствие гор, таких как на Урале, кажется непривычным…

Приятных путешествий!