И лед, и камень, или Кунгурская Ледяная Пещера

Историческая справка

Сейчас Ледяная пещера является памятником природы всероссийского значения, единственной оборудованной для экскурсий пещерой России! Она находится на правом берегу реки Сылвы в Ледяной горе на северо-восточной окраине Кунгура, является выдающимся карстовым объектом, крупнейшей гипсовой пещерой Урала, шестой в мире по протяженности (5600 м) среди пещер гипсового карста. Суммарный объем гротов пещеры более 100 тыс. куб. метров. В пещере 70 озер с изумительно чистой водой.

Пещера возникла на месте моря, обмелевшего в связи с поднятием Уральского хребта, и преимущественно состоит из гипсовых и известняковых пород. Общая протяженность ее изученной части составляет около 5,6 километров. Из них почти 1,5 км оборудованы для проведения экскурсий. Каждый грот пещеры имеет свое название и свой неповторимый облик. В разных гротах наблюдается значительная разница температур, обусловленная особенностями циркуляции в них воздуха, наличием расщелин и так называемых "органных труб" - мест, в которые вода попадает в пещеру с поверхности земли через вертикальные трещины.

Оледенение пещеры было максимальным в XVIII веке. Многолетние льды встречались в Метеорном гроте на расстоянии 440 метров от входа. Состояние льдов пещеры зависит от температурного режима, создаваемого естественной вентиляцией. Чем ниже температура на поверхности, тем больше пещера запасает холода. Наиболее красивыми местами кристаллизации льда являются гроты Бриллиантовый и Полярный. Бриллиантовый грот украшен особенно крупными кристаллами лотковой и игольчатой формы.

До сих пор неизвестно, кто открыл Ледяную пещеру, если не принимать за научный факт легенду о Ермаке, согласно которой он со своей дружиной в ней перезимовал.

Кунгурская Ледяная пещера известна в науке с 1703 года, когда С.У. Ремезов, учёный из Тобольска, создал первый план пещеры. Позднее Ледяную пещеру посетил В.Н. Татищев, который впервые в России правильно объяснил происхождение подземных пустот.

Уже в середине XIX века жители села Банного (Филлиповка) водили по пещере первых любопытствующих. Профессионально экскурсионной деятельностью стал заниматься А.Т. Хлебников, арендовавший в 1914 году Ледяную пещеру у местной общины крестьян. Таким образом, Кунгурская Ледяная пещера является пионером пещерного туризма в России. А.Г.Хлебников водил экскурсии с 1914 по 1951 годы, участвовал в работах по благоустройству и исследовал пещеру. Во многом благодаря ему пещера начала обустраиваться.

Интересные цифры о пещере:

- первым экскурсоводом пещеры был Александр Тимофеевич Хлебников, он водил туристов с 1914 по 1951 год;

- первый план пещеры составил С.У.Ремезов в 1703 году;

- протяжённость всех ходов пещеры - 5 км 700 м;

- длина входного тоннеля - 40 м;

- длина выходного тоннеля - 110 м;

- количество гротов - 48 (самый крупный - грот Географов, на туристическом маршруте самый крупный - грот Великан);

- всего в пещере туристы проходят 20 гротов;

- количество озёр - 70 (самое крупное - Большое подземное озеро, площадь 1460 м²);

- количество органных труб - 146 (самая высокая - в гроте Эфирный, 22 м);

- средняя температура воздуха в центре пещеры - +5° С., в первом гроте Бриллиантовом - летом: -2, -3 градуса, зимой: -10, -15 градусов мороза; относительная влажность в центре пещеры - 100 %.

Интересные факты:

Если утром бросить в озеро золотое кольцо, то вечером его уже не будет. Золото растворяется в воде, как в "царской водке". Наука объяснить этот феномен пока не может.

За шесть часов пещера поднимается вверх на 40 см. В следующие шесть часов пещера опускается на эти же 40 см. Поэтому и говорят, что пещера дышит.

Интересный эксперимент:

1 апреля 1999 года поставили елку, мужскую особь, вскоре обнаружили на ней свежие иголки, а на женских особях иголки не падают, но и новые не вырастают.

Отсюда ученые сделали вывод, что мужчины в пещере молодеют, а женщины не стареют.

Легенды пещеры

"О Белом спелеологе"

Однажды два товарища отправились в пещеру и стали спускаться по веревке в глубокий колодец. Веревка перетерлась, и один из них упал на дно, сломав при этом ногу.

Его товарищ, пообещав привести подмогу, вырвался наружу и сбежал, забыв про раненого друга. И с тех пор ходит по пещере, бродит хромой "Белый спелеолог". И каждого, кто хоть раз предавал близкого друга или подругу, он нежно берет за руку в темноте и уводит в заповедные места, где таскает его до тех пор, пока у несчастного не разрывается сердце от страха.

"Часовня влюбленных"

Жила-была красивая девушка. Да полюбила на свою беду одного молодого купца. Он пообещал жениться на ней, да только у молодых слово, что воробей, вырвалось, да и улетело. Нашел он себе более богатую невесту. Тогда девушка дала себе слово никогда на земле замуж не выходить. Но как-то подъехала к ее дому кибитка.

Выходит из нее молодой парень и говорит: "Выходи за меня замуж, девица, а я тебя за это осыплю всю бриллиантовыми камнями". Тогда она его спрашивает: "Ты разве не знаешь, что я дала слово при всех людях никогда на земле замуж не выходить?"

"А это не страшно", - отвечает молодец. - Мы с тобой под землей обвенчаемся, в пещере. И ты будешь верна своему слову."

Она и согласилась. Вот под одной из "органных труб" какой-то поп-растрига и обвенчал их. Как только они обменялись кольцами, молодой парень на ее глазах превратился в дряхлого старикашку с жидкой бороденкой. Это был Пещерный Дух.

"Синюшкин колодец"

Когда в озеро кидают камни, Синюшка, недовольная, вылезает, руки у нее удлиняются, Синюшка хватает шалуна и затягивает в колодец. Именно она и собирает золотишко туристов. Бросьте в сифон колечко, и бабка Синюшка вылезет и расцелует вас, тогда уже любое желание ваше сбудется.

"Озеро девичьих слез"

Вспомним невесту Пещерного Духа. Для девушки было сильным потрясением превращение молодого жениха в старого Пещерного Духа.

Другим ударом для нее стало то, что бриллианты, которыми жених обещал ее всю осыпать, оказались снежными кристаллами, которые растаяли у нее в руках.

Потрясенная, она подошла к озеру и увидела, что ее черные волосы поседели.

С тех пор она заперлась в каменной келье над озером и, страшась показаться людям, плачет о том, что променяла свою молодость на мнимые богатства Пещерного Духа.

А слезы ее капают в озеро - Озеро девичьих слез.

"Камень грешников"

Слева от тропы над каменным хаосом возвышается стоящий на торце камень, похожий на гильотину, под названием "Камень грешников" или "Чертов коготь".

Он, словно рентген, просвечивает всех проходящих туристов и если находит родственную душу, то слегка приподымается и притягивается к грешнику, подминая его под себя.

Поэтому всех, совершивших смертные грехи, просим встать в конце группы, дабы "Камень грешников" не задел праведников.

Как добраться:

- поездом

Советуем выезжать вечером (поезд из Екатеринбурга - около 24.00), чтобы к утру быть на месте. В течение дня посетить пещеру и окрестности, а вечером - снова на поезд. Второй вариант - ночь провести в гостинице (цены см. ниже), а утром - на поезд.

- машиной

По Московскому тракту, примерно 280-290 км. В пути - около 3-3,5 часов. Заблудиться невозможно, т.к. по всему пути следования стоят указатели. Радио почти не ловит, поэтому было бы здорово взять с собой любимую музыку. И конечно, кофе! Чтобы веселее было ехать.

- автобусом

Из Екатеринбурга до Кунгура три раза в день ходит автобус с Южного автовокзала в 12.18, 18.28, 23.30. В пути - около 5 часов. Билет стоит 400 руб. На всякий случай телефон справочного бюро Южного автовокзала - 257-12-60, 251-95-18.

Полезная информация:

- В Кунгуре найти дорогу к пещере достаточно легко. Ориентируйтесь на ж/д вокзал. Если встать спиной к нему, то нужно двигаться направо. Пешком, конечно, далековато, но если вы без маленьких детей, или с детьми, но без коляски, то сложностей дойти не возникнет. Двигаясь по главной дороге, вы увидите указатель на пещеру. А от него - рукой подать!

- Пещера работает ежедневно, без выходных, с 10.00 до 17.00

- Стоимость входного билета - 300 руб., для студентов - 150 руб., фотосъемка - 150 руб., видеосъемка - 250 руб.

- Протяженность главного туристического маршрута примерно 1300 м, среднее время нахождения в пещере (ее прохождение) - 1 час 25 минут.

- Телефоны для справок и заявок: (34271)3-72-91, 3-72-98 - отдел туризма, (34271)3-72-83 - администратор (круглосуточно).

- Рядом с пещерой продают множество сувениров - можно купить себе что-нибудь на память.

- цены в гостинице «Сталагмит» (на 6 апреля 2008 г.), расположена в 100 метрах от самой пещеры:

Классификация номеров Количество номеров Стоимость номера/места на одни сутки Люкс «Комфорт» 2-х ком. 2-х мест. 3 2700 Люкс «Комфорт» 1-ком. 2-х мест. 11 2500 Люкс «Комфорт» 1-ком. 1-мест. 3 1700 «Бизнес» 1-мест. 15 1500 «Бизнес» 2-х мест. 13 2100 Стандарт 1-мест. 7 600 Стандарт 2-х ком. 2-х мест. 4 1700 Стандарт 2-мест. (тел., хол.) 19 1100/550 2-х местный 1-ой категории 13 800/400 3-х местный 1-ой категории 22 900/300 4-х местный 1-ой категории 10 1000/250 2-х местный 2-ой категории 3 800 Комната отдыха 1 150 руб./час

Кафе: завтрак - 100 руб., обед - 120 руб., ужин - свободное меню. В гостинице есть сауна, баня, конно-спортивный клуб, бильярд. Тел. (34271) 3-97-23, 3-97-25.

- Недалеко от пещеры есть кафе (пешком минут 5-7), где можно пообедать. Цены приемлемые.

- Автостоянка около пещеры бесплатная. Туалет - 5 руб.

- На мой взгляд, детей можно брать в пещеру, начиная с 3 лет. Конечно, слушать им не очень интересно, но общее впечатление у них останется. Можно захватить фонарик, чтобы ребенок смог рассматривать неосвещенные участки пещеры.

- Может так оказаться, что вы приедете, а время экскурсии (оно указывается на билетах, которые вы должны купить в кассе) - через два часа. Не расстраивайтесь! У вас есть отличная возможность осмотреть окрестности с вершины горы, в которой и находится пещера. Пока рассматриваете город, провалы на горе, обедаете - время пройдет, и не заметите!

- Если вы поедете летом, то не забудьте захватить теплую одежду, т.к. температура в пещере всё-таки минусовая.

- Самое лучшее время посещения пещеры, по словам экскурсоводов, это время, когда на улице максимально холодно. Тогда пещера (и особенно первые ее гроты) чрезвычайно красива. Нужно обязательно учитывать, что пещера хоть и называется Ледяная, но камня в ней всё-таки больше. Лед, небольшое количество сталактитов и сталагмитов находятся в самом начале - в первых гротах. Остальные гроты - каменные.

- В выходные дни очень большой поток приезжающих, поэтому группы большие. А промежуток между ними короткий (около 10 минут). Поэтому часто возникает ситуация, когда одна группа другой наступает на пятки. Но лучше уж так, чем приехать и не попасть в пещеру совсем.

Сухой остаток:

Выехали из Екатеринбурга в 8.00.

Прибыли в Кунгур в 11.00. Взяли билеты на экскурсию на 13.40. За два с половиной часа до начала экскурсии успели поесть, забраться на гору, осмотреть окрестности, сходить в гостиницу.

С 13.40 до 15.05 - экскурсия.

Около 15.30 выехали в сторону Екатеринбурга.

В городе были в 18.15.

Впечатление от пещеры, общение с хорошей компанией и быстрая дорога сложились в отличное настроение!

Затраты: бензин - 1000 руб., обед - 160 руб. на двоих, экскурсия - 600 руб. на двоих + бутики и чай в дорогу. Итого: 1760 руб.