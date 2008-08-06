Аркаим: музейные байбаки и археология

Бывают путешествия большие и маленькие. Маленькие – это обычно «прогулки по родному краю», недолгие-недалекие, и значит, всем вполне доступные. А край родной еще как умеет удивлять и завораживать. И есть на границах нашего с вами края специфическое место, обросшее мифами и загадками. Музей всего: живой природы, живого и почившего человека, археологии и религиозных верований. Заповедник Аркаим. Что это за чудо и почему туда съезжается такое количество народа? Расскажу о том, что удалось узнать и увидеть во время недавнего коротенького посещения.

Как все начиналось

Двадцать лет назад Большекараганская долина на Южном Урале была ничем не примечательна. Уроженка одной из ее деревенек вещала в трясущемся автобусе: "Ничего раньше не было. Земляника да заячья капуста. А теперь: людей понаехало, Гора Любви... придумали всякого. Мы смеемся". Хотя нет, была одна странность: круги на полях. Круги обнаружили еще в 50-е при аэрофотосъемке и держали в секрете.

Но в 1987 богатый колхоз решил строить в этом месте водохранилище. Археологам дали год для тестирования площадки на предмет ценностей - и археологи прильнули к кругам на полях. Копнув сколько-то раз лопаткой, они обнаружили следы древнего поселения. Эпохи бронзы. Рубежа II-III тысячелетий до н. э. Древнее гомеровской Трои! Ученые тут же ринулись спасать городище от затопления, писали и приходили в разные инстанции, озвучивали чиновникам чудесные гипотезы по поводу уникального культурного памятника. И впервые в истории Советского Союза ради археологических раскопок было остановлено строительство крупного гидроузла. Вместо этого стали раскапывать сам памятник. Правда, потом закопали обратно, чтобы не размыло дождями и не разбросало ветрами.

И что же они нашли

Поселение оказалось хитрым. Круг домов, плотно примыкавших друг к другу, как апельсиновые дольки, внутри еще такой же круг, совсем внутри – площадка-блюдечко. Укрепленные стены, мощные оборонительные сооружения, сложные системы коммуникаций – все очень продуманно и компактно. Не то протогород, не то сверхгород. Притом, поселение это было не единственным, хоть и стало самым знаменитым: вокруг Аркаима раскидано еще, по крайней мере, два десятка подобных городищ, на расстоянии дневного перехода друг от друга: «Страна городов».

Многие ученые сходятся на том, что жили здесь древние арии, от которых произошли многие современные народы. Жители городища хорошо питались, носили добротную одежду, разводили лошадей вместе с крупными рогатыми, плавили металл и слагали сюжеты "Авесты" и "Ригведы". Что необычно, в их обществах не было отчетливого расслоения, "выделения знати" или "института жреческой власти". А было у них, скорее, полувоеннизированное самоуправление. Аркаимское городище простояло 200 или 300 лет, а затем стало ветшать, да и пастбища вокруг оскудели, а леса поредели под вырубкой – и тогда жители подожгли свой город и ушли покорять соседние земли и «вести народы за собой». Правда, есть версии, что жителей согнали с места чудовищные засухи или экологическая катастрофа с последствиями вроде нашей ядерной зимы.

Существует много захватывающих теорий по поводу Аркаима. Говорят, жители городища не были такими уж простыми скотоводами: они прекрасно плавили медь, для чего в каждом доме был хитро продуманный чуть ли не ритуальный плавильный горн, и вообще, они были отчаянно мудры. Некоторые исследователи утверждают, что Аркаим - это точная обсерватория, притом стоящая на одной широте с британским Стоунхенджем на расстоянии в 4000 км от него. Что по крышам домов могли ездить боевые колесницы (которые также найдены при раскопках), что в городе уже была канализация, во внешних стенах располагались сложные лабиринты, сами стены были украшены солнечными символами, а на внутренней площадке городища зажигались в определенном порядке костры, отчего поселение напоминало сверху живую мандалу (магический знак): квадрат костров в круге города. В общем, на археологической площадке было отчего впасть в одержимство.

Что сделал Аркаим с людьми, а люди – с Аркаимом

И вот свежеот(к)рытое древнее городище стало притягивать специфических людей. Историки и астрологи, эзотерики и реконструкторы-любители, неформалы, фашиствующие дяди и просто любопытствующие. В первые годы работы скучно здесь не было.

Историки планомерно исследовали объект и писали отчетные статьи (к слову, Аркаим – очень хлебное место, «на Аркаиме» защищено множество работ диссертаций). Постепенно мнения историков скучковались вокруг двух полюсов: одни ученые мужи считали, что городище представляет средненькую археологическую ценность, а другие – что объекту цены нет, ибо древние арии, обсерватория, особая философия и, вообще, величайшее открытие ХХ века. Первые обвиняли вторых в ненаучности, подлоге и даже оккультизме, вторые отмахивались от первых и продолжали разрабатывать тему.

Перед всем археологическим проектом с первого же часа стояла задача выживания: сперва его нужно было уберечь от затопления, потом в непростые 90-е как-то привлекать средства для дальнейших изысканий. И в ход пошли завораживающие теории (нет, мы не будем говорить, что они ложны или сомнительны – но они сработали, как надо). В конце концов, из финансовой ямы был найден вполне эффективный рыночный выход: Аркаим стал платной экскурсионной площадкой. Ученые и студенты-историки в дополнение к городищу возвели здесь несколько интересных реконструкторских объектов: жилища каменного века, музей древних производств, курган «Темир», привезли старую ветряную мельницу... Теперь сюда исправно приезжают люди и покупают экскурсионные билеты. Ученые живут наездами в ладных домиках «Верхнего лагеря», работают на благо музеев и проводят в здешнем конференц-зале (где принимали и В.В.Путина) встречи и семинары.

Отдельная тема – это люди, которые ищут на Аркаиме чего-то загадочного, какой-то особой силы и философии. Как только мы появились в лагере заповедника, полная дама с открытым лицом спросила: «Вы первый раз здесь? Уже почувствовали энергетику Аркаима?» Там и правда очень мирно, очень спокойно, все добры, веселы, хорошо нам живется, друзья. Дважды в день десятки женщин и чуть-чуть мужчин взбираются на горушки рядом с лагерем и медитируют, тихо раскачиваясь в течение часа. Периодически сюда наезжают разные духовные учителя с лекциями и беседами. В дни летнего солнцестояния на Аркаиме не протолкнуться. В нескольких палатках продаются амулеты и камушки, которые можно купить в любом эзотерическом магазине города. Зато богатству книжной лавки с литературой по религии, здоровью, воспитанию, - позавидует каждый крупный книжный магазин Екатеринбурга.

Еще одна большая группа приезжих – это «курортники». На Аркаиме тепло и привольно, здесь есть водоем, природа, людская компания и интересные места, а значит – будут и просто отдыхающие! Много студентов. Много мам с детьми. Много томных женщин бальзаковского возраста. Днем они купаются, гоняют мяч, гуляют и посещают экскурсии, вечером жгут костры, общаются и поют песни.

А вот кого на Аркаиме становится с каждым годом все меньше – так это экзотических сектантов и неформалов. Прежде здесь появлялись фашиствующие мальчики (город ариев ведь), уральские шиваиты, зороастрийцы, растафарианцы и сочувствующие. Они могли ставить индейский типи (такой палаточный домик) у реки под ивами, играть на флейте, сделанной из ножки дивана, варить и курить то, что нынче на территории заповедника варить и курить строго запрещено, и разнообразно радоваться жизни. Видимо, Аркаим стал слишком люден для них.

Природа

Аркаиму придан статус историко-культурного заповедника. Но и природа его чудесна. Это дивная желтая и зеленая степь, в которой дышится и думается совсем иначе, чем в наших хвойных лесах. Широченное небо над степью. Горки вокруг городища и лагеря, взобравшись на которые видишь огромные просторы, на все стороны света. Чистая речушка с камышовыми берегами и кувшинками, в которой плавают стайки рыбешек и ловят мушек с поверхности воды. Крупные бабочки разных расцветок. Тучи галок, иногда – соколы, высматривающие с высоты мышей и ящериц. Ящерки же шуршат в сухой траве и прыскают в разные стороны из-под ног.

На Аркаиме запрещено рвать растения и ловить животных, но обступить ящерку и рассмотреть узор на ее спине, тонкие лапочки и глазки-бусинки, послушать, как она дышит – почему бы нет? Еще здесь водятся чудные байбаки (Marmota bobac, вот так-то). Это толстые деловые степные сурки, которые носятся по катакомбам своих нор, следят сосредоточенно за человечьими стоянками, выгадывая время, когда можно потырить мясо из котлов, а если людское появление застанет их врасплох, то поверещать и поругаться с безопасного расстояния – святое дело! После Аркаима «день Сурка» у нас переименован в «день Бобака» или «день Мармота». Один «Бобак» смотрел на нас пристально из норы, как фашист из танка, потом опустился, как на лифте, в глубину. Осталось только ощупывать нору изнутри. Неподалеку от лагеря часто выпасают стада коров и табунчики лошадок. И взрослым, и детям есть на что посмотреть.

Лабиринт желаний

На Аркаиме возведено много загадочных объектов, но об одном из них нужно сказать особо. Потому что значительное число народа едет в Аркаим именно к «лабиринту желаний».

Рядом с городищем есть две больших горушки. Одну назвали Горой Любви, а другая гора - Шаманка. Там «шаманят». Часов с 9 утра и до поздней ночи, люди кружат по горе туда-сюда, без конца, каждый день. А дело вот в чем: кто-то продуманный на самой вершине горы обозначил камнями центр - сколотых камней там валяется в изобилии. А вокруг центра камнями же выложил большую спираль, которая наматывает около десятка оборотов. Для исполнения своего желания клиент должен войти в спиральный лабиринт и идти по нему довольно долго, войти в центр, подумать там о своем желании (некоторые оставляют записки или обвязывают камни ленточками), а потом так же долго выходить из лабиринта. И метафора эта чудесна: глядишь - вот же оно, исполнение желаний, за три шага можно доскочить! - ан нет, видит око да зуб неймет, надо терпеливо тащиться к своей мечте окольными путями. Дорога в гору помогает настроиться на нужный лад. А после всего нужно точно так же выбираться, приходя в себя и ожидая реализации запроса. За годы блужданий люди естественным образом сделали спираль ступенчатой.

Говорят, многие желания исполняются. Лично знаю таких людей. Да и, честно сказать, моя просьба от июльской поездки сбылась со страшной силой, хоть и неожиданным образом. В общем-то, немудрено: если грамотно сформулировать настоящее сердечное желание, закрепить его в таком вот таинственном «лабиринте», то потом психика простроит нас под выданный запрос - и тут все, что хочешь, сбудется. Хотя еще говорят, в помощь желальщикам приходится тектонический разлом земной коры, по которому протекает речка Караганка возле обеих горок, и "особые волны", которые оттуда идут. Городище, опять же. Степь прекрасная.

Когда бредешь медленно по спирали - голову начинает кружить, и ты видишь пространство вокруг, под собой и сверху как огромную неделимую панораму. Даже цветность меняется. И с одной стороны - огромная зелено-изумрудная пустая степь, с другой - степь желтоватая, с дорогами, домиками, машинами, лагерем, людским гвалтом; один человек на вершине горы скачет и юродствует, другой торжественно и четко меряет спиральную дорогу босыми ногами, третий уже за пределами спирали медитирует на закат в позе лотоса с белой надписью "РОССИЯ" на красной спине футболки. И многое еще.

На что смотреть будем?

Прежде всего, - конечно, на городище. Хотя строго говоря, никакого «городища» вы не увидите – разве что его план на плакате или макет в «Музее Человека и Природы» (музей в два этажа ростом находится тут же). Настоящее же раскопанное городище засыпали, оно снова поросло травой. Но остался выложенный камнями центр, обозначенные досками пара комнат внешнего круга, дощатая имитация крепостной стены и часть застенного рва. То есть, масштабы вообразить себе можно. А экскурсоводы подхлестнут воображение своими рассказами.

Перед въездом в лагерь стоят три жилища каменного века, похожие на перевернутые ласточкины гнезда. Внутри очень уютно. В музее древних производств можно поглядеть на старые металлургические печи, печи для обжига посуды, ткацкие станки (ведь прежде каждый дом был маленькой фабрикой) – и увезти с собой собственноручно изготовленные чашки и корзины. Вы можете совершить прогулку по Историческому парку и осмотреть макеты погребальных сооружений (в том числе «царский» курган Темир). Из «свеженьких», близких к нам экспонатов здесь есть ветряная мельница, современная юрта и усадьба оренбургского казака.

Получается, заповедник Аркаим рассказывает о том, как жили люди до нас, какие жилища строили, как добывали хлеб, как хоронили своих мертвых. И организаторы этого познавательного пространства не просто знакомят всех любопытствующих с отдельными объектами, берите выше. Как говорится в информационном проспекте Аркаима, «цель музейных экспозиций – формирование нового экологического мировоззрения через единение природы и культуры». И кажется, затея во многом удалась.

Бытовые условия

Сидя на верхушки Горы Любви, мы глядели на лагерь и сетовали на его низкозвездность и хаотичность. Здесь наставлены вагончики для жилья приезжих, там палаточный городок, тут столы и навесы, магазинчики и лавки, вон стоянка… Нет, если не придираться и не расчитывать на особый комфорт, то жить можно. Недолго. Во всяком случае, 30 тыс. посетителей в год Аркаим сквозь себя пропускает.

Варианты проживания:

собственная палатка – устанавливается бесплатно, хотя курсируют слухи о посуточной плате за стоянку в 30-60 руб.;

палаточный лагерь – предоставляется место в палатке, туристический коврик, спальный мешок, чистая простыня, 1 место – 200 руб/сутки;

вагончики – вполне чистые, но жаркие в дневную пору, чаще с 2-этажными кроватями армейского типа, электричеством и чистым постельным бельем, 1 место – 150-250 руб/сутки, в зависимости от количества мест в вагончике;

стоянка личного автотранспорта – 30 руб/сутки.

В лагерном тылу установлены туалеты типа «клозет». На правом фланге – умывальники и душевые общего пользования.

Рядом с умывальниками – настоящая столовая, где можно заказать себе комплексный завтрак/обед/ужин по типу и ценам школьных. Чуть подальше – продуктовый магазин и киоски с газировкой. Цены – не выше городских. Работает эвакуационная бригада.

Маршруты

Сегодня многие турфирмы города предлагают поездки в Аркаим на 2, 4, 5 или 7 дней. Преимущества очевидны: доставка на комформтабельном автобусе, решение вопросов с заселением, питанием, страховкой и экскурсиями. Стоимость такого тура – от 3 до 8 тысяч рублей.

Тем, кто захочет отправиться в заповедник, не связываясь с туристической группой, нужно будет продумать маршрут. Вариантов здесь – масса. Можно договориться с турфирмой и оплатить ей только свой проезд туда и обратно (это, пожалуй, самый простой вариант, притом, один из недорогих). Можно доехать до южного автовокзала Челябинска и там сесть на прямой автобус до Аркаима, который в настоящее время отходит ежедневно в 15:59 (кроме субботы), прибывает в лагерь в 22:30, а затем набирает пассажиров и поздно ночью едет обратно в Челябинск. Можно ехать поездом «Екатеринбург – Оренбург» до станции Бреды, откуда в Аркаим ходит сезонный рейсовый автобус и маршрутные такси. Существуют сезонные рейсы в Аркаим из Магнитогорска. Однако составляя маршрут, лучше заранее обзвонить автовокзалы, чтобы неожиданные изменения в расписании не испоритили вам дорогу.

Приехав в Аркаим, я рассуждала, а есть ли, вообще, смысл брать сюда с собой ребенка? В конце концов, жара, дальняя дорога, санитарные условия те еще… Но потом степь «съела» меня: простор необъятный, горушки, байбаки эти, какая-то черная выдрочка, которая бегала чуть не под ногами купальщиков, заходящее солнце и тучи галок над ним… Древние, старые и новые жилища и уклады в этой степи. И подумалось: уж если мне здесь было так славно - а славно-то было всего сутки с хвостиком, и этого, на мой вкус, достаточно, - то и детям еще как понравится. Так что, если выйдет случай, заедем с ними сюда, тоже на денечек, с хвостиком или без хвостика. Зато воспоминаний и опытов останется потом – надолго.