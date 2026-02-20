В стиле «Зверополиса». Рецензия на новый мультфильм «Goat: Мечтай по-крупному»

Мультипликационные спортивные драмы довольно редко выходят на больших экранах, тем примечательнее свежий проект Sony Pictures Animation «Goat: Мечтай по-крупному». Пожалуй, сразу стоит пояснить за перевод: «Goat» на английском означает «козёл» (а главный герой здесь как раз молоденький козлик Уилл), но здесь это ещё и аббревиатура от словосочетания «Greatest Of All Time», то есть «лучший из лучших». И на английском получается непереводимая игра слов.

Уилл с самого детства мечтал попасть в профессиональную лигу зверобола (ближе всего к стритболу — более контактному и жёсткому аналогу баскетбола). Он усердно тренируется, явно не обделён талантом и харизмой, но главная проблема в том, что он — козлик, то есть вообще не крупный зверь, а таких в большой спорт не пускают. Однако ему посчастливилось сыграть на улице против лучшего текущего профессионального игрока — молодого и нахального жеребца Мэйна. Конечно, выиграть не получилось, но отпор он ему дать смог.

На это обратила внимание владелица клуба, в который так мечтал попасть Уилл, и предложила ему подписать контракт. Сперва главному герою предстоит завоевать уважение среди команды, потому что к мелкому козлику не хотят относиться серьёзно. В особенности, это касается кумира детства Уилла — чёрной пантеры Джетт. Она ни в какую не готова не то что признавать парня членом команды, но даже своих сокомандников считает полными бездарностями, рассчитывая исключительно на собственные силы.

Как можно понять из завязки, сюжет здесь не блещет глубиной, сценарий не предлагает никаких невероятных поворотов, а в диалогах не раскрываются невероятные детали. Прямо скажем, по всем этим параметрами мультфильм определённо уступает недавнему «Зверополису 2». И даже в таком виде это всё ещё неплохая анимационная лента, точно заслуживающая вашего внимания. И вот почему.

Во-первых, любителям баскетбола явно понравится, что к озвучке одного из героев (жирафа Ленни) привлекли четырёхкратного чемпиона высшей лиги NBA, а также абсолютного лидера по трёхочковым броскам Стефана Карри. Во-вторых, главному герою свой голос подарил актёр Калеб Маклафлин — известный по сериалу «Очень странные дела».

Кроме того, «Мечтай по-крупному», как и другие проекты студии Sony (особенно это заметно во вселенной нового Человек-паука), отличает индивидуальный стиль анимации. С одной стороны, узнаваемость — это точно хорошо, даже по нескольким кадрам мультфильм выделяется на фоне однотипных картин, но с другой — местами он чересчур яркий. До такой степени, что глаза начинают уставать. Однако из-за небольшой продолжительности это всё же не становится проблемой в отличие от той же «Паутины вселенных».

Весь экшен здесь сосредоточен в звероиграх, происходящих на разных аренах: арктических, лавовых, увитых лианами. Всё это добавляет непредсказуемости, игроки же умело пользуются особенностями стадионов. Так что действие проходит весьма и весьма динамично. Но и это ещё не всё. В привычный видеоряд изредка врываются музыкальные клипы. Это «диссы» игроков друг на друга, то есть песня, цель которой — унизить оппонента. Странно? Может быть. Но точно креативно.

В итоге «Goat: Мечтай по-крупному» — это всё же «не лучший из лучших», но тем не менее любопытный мультфильм. У него есть узнаваемый стиль, вменяемый экшен и предсказуемый, но работающий сюжет об аутсайдере, который всеми силами пытается вырываться из своего болота (здесь это буквально). Для семейного просмотра точно подойдёт.

7,5 из 10