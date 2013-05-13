Много на Урале мест потрясающих, где собрано все и сразу. И легенды, и музеи, и природа замечательная чистейшая. А если к этому добавить что-то интересное для детей маленьких, например, животных экзотических — то просто сказка получается. В нашем случае называется эта сказка Висим.

Висим — поселок, находящийся в окрестностях Нижнего Тагила. Поселок удивительно приятный. В нем не чувствуется традиционная российская глубинка — там очень чисто, хорошие дороги, повсеместно стоят деревянные узорные колодцы, сохранились неповторимые самобытные избы прошлых веков.

Начало Висиму положило поселение старообрядцев, которые, гонимые реформированной церковью, укрылись в здешних тихих, мало кому знакомых на тот момент местах. Затем известный каждому уральцу Демидов построил свой очередной железоделательный завод, Висимо-Шайтанский. После этого поселок стал стремительно развиваться, а население его существенно увеличилось, пополнилось старателями и мастеровыми горных дел. Завод расширялся и в Висим было привезено несколько сотен крепостных из разных губерний. Они, согласно легенде, были выиграны Демидовым у графа Разумовского в карты. Не дружили те крепостные между собой, каждая «губерния» держалась особняком — каждый народ отдельно поселился, так и образовалось в Висиме «три конца» — кержацкий, туляцкий и хохлацкий.

Известный уральский писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк посвятил этим «концам» целый одноименный роман. Вообще он много писал об этих краях, ведь именно здесь он родился и вырос. Поэтому, если вы собираетесь в поездку с детьми школьного возраста, рекомендуем почитать вместе с ними предварительно несколько произведений, очерков об уральской природе, о суровом быте горняков.

Сегодня в поселке функционирует дом-музей им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, где писатель жил с 1852 по 1872 год. Сам он писал о своем доме следующее: «Наш дом был замечателен тем, что с одной стороны окна его выходили в Европу, а с другой — в Азию. Водораздел Уральских гор находился всего в 14 верстах». Находится музей на главной улице Висима, недалеко от плотины городского пруда. Именно в этом музее можно узнать, что вдохновляло Мамина-Сибиряка на создание своих многочисленных интереснейших произведений. Можно в музее увидеть и панорамы старого Висима, полностью представить сплав Демидовского железа по реке Чусовой. В музейный комплекс входит и здание церковно-приходской школы, где преподавали отец и мать Дмитрия Наркисовича, где учился он сам. Детям будет необычайно интересно представить себя учениками из XIX века, погрузиться в школьную атмосферу тех времен. Пожалуй, особо впечатлит их то, как нелегко приходилось их тогдашним сверстникам, — об этом красноречиво «расскажут» лучина, грифельные доски и, конечно, горох в углу, на который ставили на колени нерадивых школяров. Цены на посещение музея чисто символические: 50 рублей с человека, 360 рублей с группы в 20 человек; для детей к тому же действуют определенные льготы.

Еще один интересный музей, находящийся в Висиме, музей быта, ремесел и истории поселка. Его экспозиции делятся на два зала. В первом (достаточно холодном, кстати, что следует иметь в виду в осенне-зимний период) представлена история поселка и окружающая его природа. По выставленным чучелам и «интерьерам» можно понять, что раньше флора и фауна здесь были богатейшие. Во втором же более теплом зале рассказывают (и показывают) уже непосредственно историю быта. Можно узнать, как различались дома «трех концов», как велось хозяйство: набожные кержаки строили дома на века, практически никак их не украшая; у туляков были типичные русские деревянные дома; хохлы же, видимо не знавшие о сибирских морозах, строили лачуги, где было стабильно грязно, зато весело. В музее представлены станки — ткацкий и для валяния, приспособления для ведения хозяйства и кухонная утварь, часовые механизмы, множество кукол-оберегов.… Все перечислить невозможно. Цены вновь символические: 30 рублей с человека, 100 рублей с группы. За дополнительную плату можно заказать выступление фольклорного ансамбля, которое отлично дополнит полученные впечатления.

Осталось рассказать о том, что в Висиме особенно привлекает тех, кто путешествует с детьми, — это расположенная на окраине поселка на огромной территории оленья ферма. Открыта она по выходным с 11.00 до 18.00, если собираетесь поехать в будни, следует оставить предварительную заявку.

Живут на ферме благородные маралы, привезенные с Алтая в 2008 году, — около 100 особей. Они крупнее своих северных сородичей. Хотите увидеть маралов с рогами, пантами? — тогда стоит ехать летом. В остальное время рога спиливают, ведь они обладают великим множеством целебных свойств (собственно, изначально именно из-за пантов маралов сюда и привезли). Отдельно стоит отметить, что маралы очень добрые животные.

Живет на ферме и около 100 пятнистых оленей. Они несколько пугливы, в чем виноваты не очень сознательные посетители. Особенно благосклонно расположены олени к людям зимой, после гона. В этот период милые большеглазые создания дают себя погладить с большей охотой, чем обычно.

Не забудьте взять с собой корм для животных — овощи (капусту, морковку), фрукты (яблоки, груши), хлеб, печенье. На ферме угощение почему-то не продается, а вся без исключения живность его очень уважает. При кормлении оленей (как, впрочем, и других животных) стоит соблюдать некоторые правила. Нужно предлагать еду с раскрытой ладони, не делать слишком резких движений, чтоб не напугать животных.

Самая, пожалуй, экзотика на ферме — это страусы, «воробьи-верблюды», самые крупные из птиц с глазами больше, чем у любых других наземных животных. Очень приятное общительное трио, где особенно выделяется колоритный Петрович. Обычно самки страуса несутся в течение всей жизни, но не в данном случае. Говорят, что висимские страусы яйца не дают по причине того, что они перекормлены. В дикой природе страусы пугливы, висимские же особи людей любят, особенно живо они интересуются посетителями в яркой одежде с блестящими пуговицами. Так что еще неизвестно, кто кого развлекает, — птицы людей, или люди птиц.

Рядом со страусами есть небольшой сарайчик со своеобразным контактным зоопарком: безразличные кролики, важные индюки, веселые курицы, пугливые цесарки…. Посмотреть на этих «деревенских» животных будет интересно любому городскому ребенку.

В загонах же, помимо разнокалиберных оленей живут низкорослые якутские лошадки, которые рады любому проявлению внимания (особенно, корму), можно увидеть там и обычных лошадей, а так же очень общительного барана.

Вход на ферму платный: 50 рублей, дети до 7 лет проходят без оплаты. Время пребывания на оленеферме не ограничено, оплачивать отдельно фото- и видеосъемку не требуется.

Как добраться: из Екатеринбурга выезжаем на Серовский тракт, двигаемся в сторону Нижнего Тагила. После Леневки сворачиваем налево, на объездную дорогу, едем через Черноисточинск, Уралец.

Контакты:

· Музей Д.Н. Мамина-Сибиряка +7 (3435) 917-303

· Музей быта и ремёсел +7 (3435) 917-223

· Кафе «Кедр» +7 (3435) 917-188

· Оленеферма +7 (3435) 917-155 (он же факс), +7 922-225-90-61 (Светлана). Сайт: http://visim-travel.ru/