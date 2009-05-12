Руками – не трогать! Животных - не кормить! Такие грозные предупреждающие таблички висят на многих клетках и вольерах в зоопарке. Но, прочитав на екатеринбургском сайте интервью с директором Екатеринбургского зоопарка Ильей Балюковым, я узнала, что в нашем зоопарке проводят занятия с малышами, на которых можно пообщаться с животными в более вольной обстановке. Что я со своей 2-летней дочкой Лизой и сделала в один из выходных…

Общая информация

Часы работы:

Будни: 10.00 - 17.00 (кассы до 16.00)

Выходные и праздничные дни: 10.00 - 18.00 (кассы до 17.00)

Стоимость билета в Екатеринбургский зоопарк составляет 150 руб. для взрослых и 80 руб. для детей. Кроме того, вход бесплатный для инвалидов I, II, III групп, детей-инвалидов с сопровождающими, детей без попечения родителей, многодетных семей, участников войн, военнослужащих срочной службы (при наличии соответствующих документов), детей до 3 лет.

План зоопарка

Занятия с малышами проводятся в лекционном зале в научно-просветительском центре на 3 этаже в здании Экзотеррариума. (На плане это здание №8). Вход с улицы.

И, собственно, рассказ о походе в зоопарк

Наверное, безбоязненно погладить или взять в руки практически любую зверушку может только ребенок. Не случайно основные посетители зоопарков - дети. В Екатеринбургском зоопарке, к сожалению, нет так называемого "контактного зоопарка", где посетители могут пообщаться с домашними животными в «прямом» контакте, погладить, покормить.

Но, к счастью, такая возможность есть у самых маленьких посетителей зоопарка. Сотрудники научно-просветительного сектора организуют занятия для малышей от 1,5 до 5 лет. На занятиях, проходящих в лекционном зале, дети могут познакомиться с морскими свинками, кроликами, цыплятами, перепёлками, ручным хорьком и другими птицами и животными.

Участие в подобном мероприятии бронируется по предварительной записи по телефону 350–54–69. Занятия проводятся по воскресеньям примерно один раз в месяц для группы малышей до 8 человек. Занятия с малышами дополнительно не оплачиваются (только входной билет). Продолжительность занятия 30-40 минут.

Приехала я с Лизой в зоопарк в тот день специально пораньше, чтобы иметь возможность посмотреть на животных до «контактного» занятия и «подогреть» интерес дочки к общению с животными. Первый раз мы были в зоопарке, когда Лизе был всего один год, и тогда она уже проявляла неподдельный интерес к обитателям зоопарка. А сейчас, в 2 года, она уже с восторгом узнавала животных, показанных ей не раз на картинках в книгах, и громко комментировала увиденное: «Мама, это Миша! Белый! Жуавль! Длиииинная шея! Обезяна! Прыг-прыг!» В общем, за час нам удалось довольно многих животных увидеть. Слон, как обычно, презрительно стоял попой к посетителям. Не до нас ему видать было Очень впечатлило, как шимпанзе ела мандарины – засунет мандарин целиком в рот, а косточки старательно выплевывала во все стороны на смех созерцающим ее ребятишкам и взрослым.

Ну вот время подошло к началу занятия, и мы прошли в научно-просветительский центр зоопарка. Там нас встретила сотрудница этого центра и проводила в лекционный зал. В этом зале много детских поделок – рисунки на тему зоопарка, чучела животных из папье-маше.Детки были разного возраста – от 2 до 6 лет. И все уже с нетерпением ждали начала занятия. Моя Лиза ходила по залу, вопрошая: «Ну, где же наше занятие? Потерялось?»

Наконец, все собрались. Сначала с нами провели игру-беседу кошка Муся и попугай Кеша со своей помощницей-сотрудницей зоопарка. Они рассказали, как приходит весна, как греет солнышко, откуда весной к нам прилетают птички. Деткам выдали бумажных птичек, которые «прилетели» и которых надо было усадить на «дерево».

Ну, а после беседы, к нам прилетели настоящие птички Вернее пришли, потому что это были мааааленькие цыплята. Желтые. Пушистые. Пищащие. И их можно было подержать на ручке, тихонечко погладить и покормить семечками.

После цыпляток нам показали перепелок, которые были уже куда проворнее, и перепелиные яички. Перепелиные яички моя доча любит кушать. Теперь она узнала, откуда они берутся. Оказывается - не из холодильника. И - не из магазина. А от птички-перепелки.

На смену перепелкам прилетели две канарейки и рисовка. Они были в клетках, так как летают очень хорошо и их боялись выпускать. Детки помогли их покормить семечками и налить воду в поилки. Еще нам показали, какие гнезда устраивают люди для рисовки – деревянный ящик наподобие всем известного скворечника с сеном внутри. И показали, в какие гнездышки любят откладывать яички канарейки – их гнезда небольшие, похожи на половинку скорлупы от яичка.

После этих птичек прилетел молоденький подросток - петушок – трехмесячный цыпленок. Никогда не видела цыплят в таком возрасте. Очень интересно было посмотреть и потрогать маленький гребешок у него на голове.

Потом на смену птичкам появился кролик. Детки были в восторге. А кролик поначалу боялся, прятался. Нам показали его лапки, объяснили, почему задние лапки больше передних, и рассказали какие они сильные. Кролика можно было тоже покормить. Конечно же, морковкой. Ну а последним маленьким другом был ежик. Его уже нельзя было гладить. Только посмотреть и предложить морковки, оставшейся от кролика.

На этом наше удивительное занятие было завершено. Все детки были настроены очень любовно к своим маленьким друзьям. Каждый ребенок смог погладить, покормить птичек и животных и увидеть их в движении. Все без исключения испытали неподдельную радость и восторг. И никто не хотел уходить.

Уверена, что, посетив это занятие, мы все стали чуточку добрее и ближе к природе. И огромное спасибо сотрудникам зоопарка за этот контакт с удивительным миром животных.

В статье использованы выдержки из интервью с директором Екатеринбургского зоопарка Ильей Балюковым.