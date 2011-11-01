Красная линия Екатеринбурга: первая семёрка

«Покажите мне Москву, москвичи!» - требовательно поёт Розенбаум жителям столицы. «Покажите нам Екатеринбург, аборигены! Что у вас интересного кроме Букина Гены?» - иной раз не менее требовательно обращаются к уральцам гости нашего города.

Екатеринбуржцы подумали-подумали, и придумали: с июня этого года по историческому центру проложен пешеходный туристический маршрут «Красная Линия Екатеринбурга» - как раз для того, чтобы дорогие гости за два-три часа бодрого пешего хода осмотрели основные достопримечательности центра города и не заблудились. Маршрут длиной около шести с половиной километров включает 35 отмеченных номерами объектов разных «весовых категорий» - от отдельных зданий и памятников до целых улиц и площадей. Предполагалось еще установить каждой достопримечательности маршрута информационные стенды, но эта идея, видимо, будет реализована следующим летом. Так же как идея с появлением в киосках «Роспечати» и книжных магазинах специальной карты «Красной Линии», и аудиогида к ней .

С чего всё началось?

Сначала, как всегда, было слово. Слово, сказанное в Живом журнале почти год назад (в прошлом октябре) Дмитрием Калаевым, и получившее быстрый и массовый отклик в рядах блоггеров и прочих интренет-активных жителей города. Конечно, сама идея не был супер-новой – такие пешеходные маршруты уже есть в других городах - главное, что она была хорошей и своевременной. Так что под неё создали отдельный блог для обсуждения и стали всем миром выбирать достопримечательности и обсуждать будущую линию. Лично мне очень понравилась идея (почему-то отклоненная) сделать в нашем городе эту линию оранжевой – цвет, прочно ассоциирующийся с группой «Чайф», крапивинским отрядом «Каравелла» и командой КВН «Уральские пельмени». Поступили банальнее (или, может быть, традиционнее) – оставили линию красной, как в исходном варианте в Ганновере.

Потом был создан сайт для голосования за объекты, достойные выдвижения на Красную линию: http://www.ekbredline.ru/, ограничиваясь достопримечательностями, попадающими в квадрат улиц Луначарского, Челюскинцев, Малышева и Хохрякова (чтобы на самом деле маршрут остался пешеходным). Из семидесяти предложенных пунктов путем он-лайн голосования было выбрано 35, которые и составили маршрут пешей прогулки.

Рисовали линию уже летом, после согласования с городской администрацией, закупки красной краски и прочей предварительной работы, причем в два приёма: 8 и 18 июня. Оба раза шёл дождь)).

Кроме самой линии и номеров, указывающих на требующие внимания достопримечательности, на линии есть еще загадочные QR-коды (матричные коды, которые должны распознаваться сканирующими устройствами – например, телефоном с фотокамерой со специальной программкой) и всякие значки помельче, обозначающие, например, разрыв линии на проезжей или просто рекламу спонсора.

Моя пешеходная прогулка

В день открытия нового маршрута – 18 июня – на нём дежурили гиды, рассказывающие-показывающие задумку авторов во всей её полноте. Я, к сожалению, слегка опоздала – когда мои ноги дошли до Красной Линии, был уже сентябрь. Зато сохранила свежесть восприятия и увидела Линию так, как и любой другой неподготовленный горожанин, не принимавший участия в обсуждении и голосовании по этому проекту. Те моменты, которые мне остались непонятны сразу на месте, уточнялись уже позже – как раз с помощью сайта и странички Красной Линии в Живом Журнале.

Начинается экскурсия традиционно – от памятника Ленину на площади 1905 года. Там же располагается метка с номером 1. Сначала мне подумалось, что первый объект маршрута – это как раз и есть памятник Ленину, однако здесь надо смотреть ситуацию надо шире, потому что на самом деле первый номер – это вся площадь 1905 года (именно она набрала максимальный балл в рейтинге вынесенных на голосование достопримечательностей, совсем чуть-чуть обогнав дом Севастьянова). Итак,

№1 – Площадь 1905 года (она же Кафедральная, она же Церковная, она же Торговая, она же Главная, она же Канцелярская)

Одна из старейших городских площадей (появилась практически с момента основания Екатеринбурга, так же как и площадь Труда), в настоящее время является главной площадью города – в этом легко убедиться по наличию здания мэрии и трибуны с памятником Ленину.

Уже по количеству и разнообразию бывших названий понятно, что история у площади очень богатая. В своих основных очертаниях площадь была заложена на Торговой стороне Екатеринбургского завода уже в первые годы его существования. Тогда с востока её ограничивало здание горной канцелярии (здание это – самое старое из сохранившихся до наших дней, хотя и в надстроенном виде; сейчас там находится Уральская государственная консерватория), с севера и запада – жилые дома, а южная сторона была собственно торговой – там чуть позже раскинулся деревянный гостиный двор (в 1902 году он сгорел, на его месте начали возводить новый – уже каменный). В 1774 году на площади построили церковь - двухэтажный Богоявленский собор, который пятьдесят лет спустя получил статус кафедрального. Фактически тогда площадь и стала главной, поскольку именно с Богоявленским кафедральным собором были связаны самые торжественные богослужения и мероприятия, именно его обязательно посещали при своих визитах представители царствующей династии Романовых.

Своё нынешнее название площадь получила в 1919 году, и связано оно с конкретными событиями, произошедшими на этой самой площади: в октябре 1905 года в результате возникшей на митинге стычки «черносотенцев» и соратников Якова Свердлова погибли люди – прямо в центре города, прямо среди бела дня, в том числе – ученики местной художественной школы (сама школа жива до сих пор - теперь это художественное училище имени Ивана Шадра). В память об этой трагедии и было изменено название площади.

Современный вид площадь приобрела больше полувека назад: в 1954 году недостроенный гостиный двор превратился в пятиэтажное здание горсовета, с башней, курантами и позолоченным шпилем, а в 1957 году была реконструирована трибуна (появившаяся в тридцатых годах взамен снесённого Кафедрального собора) и водружён гранитный шестиметровый Ленин, выступающий перед народом (основная мысль выступления высечена на южном фасаде постамента).

Надо заметить, что памятник этот был далеко не первым, появившимся на площади, и уж тем более не самым оригинальным. Самый первый памятник на Кафедральной площади – Царю-освободителю Александру II - был установлен в 1906 году, но история его началась намного раньше: в 1886 году, когда бывший крепостной, а теперь совершенно свободный человек Олимпий Клевакин проявил инициативу по сбору средств на создание памятника. Александра II в дореволюционном Екатеринбурге любили больше чем любого другого царя до или после него, инициатива была сразу подхвачена горожанами и городской думой – поэтому не так долго деньги собирали, как выбирали проект памятника. И вот через 20 лет отлитый из чугуна Александр II – в полный рост и с Манифестом об отмене крепостного права в руке – был установлен на специальном мраморном постаменте на пересечении Главного проспекта (сейчас проспект Ленина) и Уктусской улицы (более известной нам как улица 8 марта). Простоял недолго – после революции памятник отправили на переплавку, а шикарный постамент остался.

Изначально на постаменте были сделаны надписи «Царю Освободителю», «В память 19 февраля 1861 года», «От Городского общества и горнозаводских мастеровых», «Осени себя крестным знаменем, православный народ, и призови с Нами Божие благословение на твой свободный труд».

Уцелели они позже или нет – непонятно, но появлявшиеся на этом постаменте новые памятники каким-то чудесным образом с надписями этими перекликались. Сначала была дама с факелом - Статуя Свободы. Потом бюст Карла Маркса, посвятившего немало страниц своих рукописания темам свободы и труда. А в честь первомая 1920 года на том же самом постаменте появился самый эпатажный памятник Екатеринбурга – «Памятник освобождённому труду» или «Свободный человек» Степана Эрьзи. В интерпретации скульптора по настоящему свободным был тот человек, который освободился от всех условностей, включая одежду. Горожане памятник не поняли и не оценили, наградив обидным прозвищем «Ванька голый». В 1926 году шедевр известного скульптора исчез – поговаривают, что был утоплен в городском пруду. А в 1930 году снесли и мраморный постамент – заодно с Кафедральным собором.

После серьёзного осмысления первого пункта Красной линии пора двигаться дальше – через дорогу (на проезжей части линия исчезает, потом появляется вновь уже на другой стороне дороги) к культовой «девятке», которая будет вторым номером маршрута. Итак,

№2 – Екатеринбургская мужская гимназия Его Императорского Величества Александра II (более известна сегодня как Гимназия №9)

Про девятую гимназию можно сказать много словосочетаний, начинающихся со слова «самая». Не все они будут бесспорными, но вот с тем, что это самая первая гимназия Екатеринбурга (не смотря на то, что теперь она девятая) спорить никто не будет. В этом году гимназия празднует своё 150-летие, потому что началась её история 22 декабря 1861 года – в год отмены крепостного права, и неудивительно, что гимназия получила имя Александра II (имена членов царской фамилии давались учебным заведениям и позже: уже десять лет спустя в городе появилось Алексеевское реальное училище, и даже сегодня в нашем городе есть гимназия во имя святых Царственных Страстотерпцев и Свято-Алексеевская школа).

Но первая всё равно осталась первой. Именно здесь учительствовал легендарный Онисим Клер – француз по происхождению и уралец по убеждениям, создавший на базе педагогов гимназии Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ) – прообраз нашего сегодняшнего УрО РАН и краеведческого музея одновременно, превратившееся серьёзную научно-просветительскую организацию (в списке почётных членов УОЛЕ были такие известные учёные, как Менделеев и Тимирязев, и даже присутствовал один импортный нобелевский лауреат).

Третья метка на Красной линии, идущей дальше по проспекту Ленина, расположена сразу на набережной, поэтому предполагаем, что объект

№3 – Набережная Рабочей молодёжи.

Именно с этого отмеченного места сама набережная категорически не просматривается, хотя на ней есть что посмотреть. Зато сразу понятно, почему изначально она называлась Гимназической (к юбилею гимназии несколько раз выдвигалась – и активно обсуждалась! - инициатива вернуть набережной историческое название, но воз и ныне там). А ещё отсюда открывается отличный вид на Городской пруд.

Дальше Красная линия идёт в сторону Севастьяновского дома – он всегда привлекает самое большое внимание, и если по маршруту идет гость города, то именно этим нарядным домом-дворцом и будет интересоваться в первую очередь. Однако Линия делает вираж на самом интересном месте и спускается в подземный переход, потому что следующий объект на маршруте – Исторический сквер.

№4 – Исторический сквер (он же Плотинка)

Как и все уральские города-заводы, Екатеринбург родился вместе с плотиной и разрастался вокруг неё. Плотину делали по стандарту, на сваях из лиственницы (так она до сих пор и стоит – это самое старое сооружение в городе!), которая под водой не гниёт, а каменеет, если находится там без доступа воздуха. С одной стороны плотины получилось водохранилище (Городской пруд), с другой стороны построили железоделательный завод – на тот момент один из самых передовых и прогрессивных (дата пуска завода 18 ноября 1723 года и считается датой рождения Екатеринбурга). Потом какие-то производства сворачивались, какие-то открывались. Из самых интересных обычно упоминают Монетный двор (на этом месте когда-то в самом прямом смысле делались деньги: в течение 150 лет Екатеринбург обеспечивал медной монетой почти всю царскую Россию); а ещё - гранильную фабрику, украсившую своими шедеврами экспозии Лувра и Эрмитажа.

Исчезла промзона из центра города к 250-летнему юбилею Екатеринбурга, когда был задуман и реализован на её месте Исторический сквер, с геологической аллеей (вы думали что каменные глыбы вдоль берега просто так набросаны? вовсе нет, они символизируют природные богатства Урала, и даже когда-то подписаны были – на некоторых до сих пор можно обнаружить таблички), капсулой времени и музеем промышленной архитектуры. А на самом почётном месте у воды – камень-родонит, добытый у южных границ Екатеринбурга, который по-уральски называется орлец. Говорят, название связано с тем, что орлы любят украшать свои гнёзда кусочками родонита, и легендой о том, что родонит делает подрастающих орлят сильными и смелыми. Потом и местные жители стали класть орлец в колыбельки к детям – чтобы в силе и смелости не уступали орлам. В чем символизм родонита, помещенного на Плотинке - в колыбели города - понятно уже без лишних объяснений.

А Красная линия идёт дальше - верх по лесенке – и вот уже рядышком следующие два номера маршрута: водонапорная башня и памятник отцам-основателям.

№ 5. Водонапорная башня

Водонапорная полудеревянная башня была построена в 1880-х годах для обслуживания Екатеринбургских железнодорожных мастерских, появившихся к тому времени на месте механической фабрики и отслужившего Монетного двора. Башня сохранилась до наших дней почти в первоначальном виде и по праву считается одним из символов Екатеринбурга.

№ 6. Памятник Татищеву и де Геннину

Памятник отцам-основателям города был установлен в 1998 году к очередному юбилею Екатеринбурга. Появление его закономерно (тут, пожалуй, странно, что памятник основателям появился только спустя 275 лет после основания), а вот внешний вид до сих пор вызывает вопросы, ведь в реальной жизни Татищев и де Генин друг друга сильно недолюбливали (а скульптор изобразил их чуть ли не держащимися за руки), и сильно отличались внешне: де Генин был значительно выше ростом и гораздо старше Татищева (а здесь – двое из ларца одинаковы с лица, как в сказке). Когда принципиальный вопрос «ху из ху?» был задан скульптору Петру Чусовитину, тот пояснил, что в шляпе изображен иноземец де Генин, а без шляпы – наш соотечественник Татищев. Видимо, в этом был какой-то намёк.

№ 7. Площадь Труда

Седьмой номер маршрута Красной линии отмечен примерно напротив фонтана «Каменный цветок» на площади Труда - предполагаем, что этим красивым номером обозначается не только фонтан, но и вся площадь. Когда-то в самом начале своего существования площадь эта называлась Екатерининской, потому что именно здесь появился самый первый и самый почитаемый храм города – Екатерининский собор. Внешний облик его многократно менялся, а вот особый статус горного храма и своеобразная многофункциональность оставались неизменными. В честь освящения Екатерининской церкви в 1726 году по приказу Виллима де Генина было произведено три залпа из одиннадцати городских бастионных пушек, и с этого момента именно здесь – в горном храме - давали присягу горные инженеры. Полгода спустя императрица Екатерина I прислала храму свой царский подарок: священнические облачения, полный комплект богослужебных книг и серебряную церковную утварь. В 1869 году в храм было передано знамя Уральского горнозаводского батальона, пожалованное императором Александром Вторым – с тех пор присягу в храме стали приносить и армейские новобранцы. Престольный праздник – день святой Екатерины – вплоть до революции оставался в Екатеринбурге для всех праздничным нерабочим днём. А трёхъярусная колокольня Екатерининского собора использовалась не только по прямому назначению, но и как дозорная и пожарная вышка, на ней же были установлены первые часы-куранты, по которым сверял время весь город.

В двадцатых годах прошлого века Екатерининский собор был разорён: главная святыня храма - мощи Симеона Верхотурского - отправилась в краеведческий музей, приходская библиотека была ликвидирована «как контрреволюционная», а серебряная утварь и украшения общим весом больше полутора центнеров исчезли в неизвестном направлении. В 1930 году храм был закрыт, а потом взорван «по просьбам трудящихся» и « для строительных нужд» - его чугунные узорные плиты уложили на пол чугунолитейного цеха на строящемся Уралмаш-заводе.

В 1991 году на площади появился первый памятный крест, обозначающий местонахождение когда-то бывшего Екатерининского собора, а в 1998 году вместо него была построена часовня в честь святой Екатерины – небесной покровительницы Екатеринбурга. В общем, история собора – это отражение истории всего нашего города. И точка в этой истории ещё не поставлена.

За предоставленные фотографии благодарим дружественный нам портал uralweb.ru.