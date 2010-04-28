Бажовские места: Азов-гора

Ну, там дело тайное. Об этом и сказ будет

П. Бажов.

Часть первая: легенды и сказы

Кто не читал сказы Бажова, поднимите руку? Ни одной! И ничего удивительного – ведь живем мы на Урале, и именно про наш край написано большинство сих произведений. Медной горы хозяйка, Синюшкин колодец, Кошачьи уши, Серебряное копытце.… Все они писались здесь, у нас, - недалеко от Екатеринбурга.

Павел Петрович Бажов родился вблизи от нашего города, в Сысерти. Поэтому совсем неудивительно, что во многих его произведениях фигурируют родные окрестности. В том числе и Азов-гора. Маленьким мальчиком он слушал рассказы старожилов о заветных местах, внимал им, и впоследствии, несколько переиначив, написал свои сказы.

Неизвестно, какая из них легла в основу его сказов об этой горе. Возможно, легенда о Пугачевском движении. Или о разбойнике Азове (он же Азин, он же Айзин). А может, о дочери купца Турчанинова, выкрали которую недовольные работники, подавшиеся в разбойники. Или, что, как мне кажется, наиболее вероятно – случился симбиоз всех версий, – который превратился в отдельную легенду. Она отражена в сказе «Дорогое имячко». Согласно ему, жили в давние времена на Азов-горе «стары люди». И валялись буквально у них под ногами несметные сокровища. Но люди цены им не знали, использовали золотые самородки исключительно для охоты на зверя дикого.

Вот так жили они себе не тужили – пока не начали к ним чужаки захаживать: сначала татары, потом казаки. А уж те-то цену золоту знали.

Первые атаки смогли стары люди отбить. Но, прознав об их богатствах, начала ватага собираться – дабы сокровища себе забрать.

Однако нашелся и среди них порядочный человек, пошел который тайными тропами предупредить лесной люд о надвигающейся опасности. Добрался до мест их обитания еле живой, слова сказать не может. Увидели стары люди чужака, понабежали – вместе со всеми и старшины дочь пришла. «Смелая такая, расторопная, хоть штаны на такую надевай. И красивая-страсть. Глаза, как угольки, щеки, как розан расцвел, коса до пяток и вся протча в полном аккурате. Лучше нельзя. Плясать первая мастерица, а ежели песню заведет с переливами, ну... Однем словом, любота. Одно плохо, - сильно большая была. Прямо сказать, великанша». Понравился ей чужак, и взялась она его выхаживать.

Несмотря на все предупреждения, не мог старый люд набегам противостоять – уж царь про них прознал и пушки послал. И решили они в безопасное место перебираться. А дочь старшины не захотела любимого бросать, отказалась вместе со всеми выдвигаться.

« ..."Такая моя судьба-доля. Никуда от своего милого не отойду." Сказала, как отрезала. Кремень-девка».

Так и ушел весь старый люд. Только они вдвоем в пещере остались. А парень-то совсем слаб, ничего уже его не поднимет. Вот и сказал он своей невесте, что найдет она еще свою судьбу. Придет человек этот к горе и скажет ее дорогое имячко. И будут жить они долго и счастливо, а золото людям раздадут.

«Вздохнул в остатный раз и умер, как уснул. И в ту же минуту Азов-гора замкнулась…

Так с той поры в нутро Азов-горы никто попасть и не может. Ход-от в пещеру и теперь знатко, только он будто осыпался. Пойдет кто, осыпь зашумит, и страшно станет. Так впусте гора и стоит. Лесом заросла. Кто не знает, так и не подумает, что там, в нутре-то.

А там, слышь-ко, пещера огромадная. И все хорошо облажено. Пол, напримерно, гладкий-прегладкий, из самого лучшего мрамору, а посредине ключ, и вода, как слеза. А кругом золотые штабеля понаторканы как вот на площади дрова, и тут же, не мене угольной кучи, кразелитов насыпано.

И как-то устроено, что светло в пещере. И лежит в той пещере умерший человек, а рядом девица неописанной красоты сидит и не утыхаючи плачет, а совсем не старится. Как был ей восемнадцатый годок в доходе, так и остался».

Ходят слухи, что люди, приезжающие искать пещеру с ее несметными богатствами, до сих пор слышат доносящиеся из горы странные звуки, похожие на плач. А некоторые даже видят огонь на вершине, – который при приближении сразу исчезает.

И никто не может найти вход в пещеру…

Часть вторая: ю-мамская вылазка

Услышав про это «самое дорогое место», мы, конечно, не могли остаться равнодушными. И ранним утром 18 апреля во главе с Отцом Алексием ю-мамский десант двинулся на лоно за свежим воздухом, новыми впечатлениями и мифическими сокровищами. Даже пасмурная погода и периодически накрапывающий дождик не смутили искателей приключений.

Уже в Полевском начали плутать. Но благополучно нашли верный путь.

И вот, наконец, мы на нужном свороте. При первом же взгляде на дорогу стало ясно, что в свете резко начавшегося потепления небольшие машинки для их же безопасности лучше оставить внизу.

Много препятствий встретилось на нашем пути: колеи от более крупных машин, замыленная почва, глубокие ямы, камни и пни так и норовившие кинуться под колеса.…Но, несмотря на это, заветная цель все приближалась…

И вот мы на месте. Вдыхаем невероятно чистый воздух – хочется набрать полные легкие, «про запас», впитать в себя запах леса, хвои, последнего снега, весенних ручьев… А также хочется вдохнуть горного ветра.

Поэтому вперед – к вершине!

«А горы все выше, а горы все круче…» - но, несмотря на это все, даже самые маленькие участники, преодолевая сопротивление ветра, скользя по камням, поднялись на самую вершину.

От открывшейся панорамы буквально захватывает дух! Леса, поля, горы – все, чем славится наш Урал.

Вдоволь налюбовавшись красотами, пообнимавшись с ветром и попозировав, путешественники спустились вниз, где уже была заботливо подготовленная предыдущими туристами стоянка: дрова, костровище, бревна для удобного расположения уставших от подъема тел…

Наиболее опытные люди сразу взялись за топор: пусть под рукой будет – вдруг «старый люд» вернется и решит, что кто-то на его золото покушается. Или того хуже, духу девки-Азовки незваные гости не приглянутся – а так хоть жаркий огонь ее отпугнет. А не отпугнет – дак шоколадом, который Отец Алексий заботливо припас, задобрим.

Потекла неспешная беседа, в воздухе запахло ароматами жареного мяса.

Самые стойкие, наскоро перекусив, продолжили поиски пещеры с кладом. Ну или хотя бы тайника геокэшеров. Долго водила их за нос стражница горы, так и норовила не в ту сторону отправить. Но не удалось ей заплутать исследователей – найден был все-таки тайник. Но клад так и остался спрятан в недрах пещер…

Дети также недолго предавались трапезе. Ведь вокруг было столько интересного!

Доступные для покорения скалы и лужи.

Местная флора.

И фауна…

За исследованиями, разговорами, умиротворяющим треском поленьев, пением птиц, - вечер, а вместе с ним и усталость, подкрались незаметно.

Настала пора возвращаться назад…В суету города….Но мы вынесли из этой поездки новые знакомства, встречу старых друзей, детскую радость, ощущение весны – а это ли не настоящее сокровище?

P.S. А небольшое видео с нашей поездки можно посмотреть здесь http://www.u-tube.ru/pages/video/83297/