Летние арт-пространства и кинотеатры под открытым небом Екатеринбурга

Летние кинотеатры под открытым небом Екатеринбурга 2025. Можно интересно провести время за просмотром фильмов на большом экране, принять участие в мастер-классах, послушать живую музыку или потанцевать.

Кинотеатр под открытым небом в ЦПКиО им. Маяковского

С 4 июля по 17 августа 2025 года каждый день - бесплатные кинопоказы на главной аллее парка Маяковского. Можно расположиться на траве, взяв с собой плед или занять один из шезлонгов (без платы за аренду).

Расписание Кинолета

Место: ЦПКиО им. Маяковского, ул. Мичурина, 230 (главная аллея)

Летний театр в ЦПКиО им. Маяковского

Пространство в парке с отличным звуком, большим экраном и удобными креслами. Шоу, спектакли, музыка, показ фильмов. Концерты под открытым небом, где каждый звук будет в унисон с природой.

Расписание здесь

Место: ЦПКиО им. Маяковского, ул. Мичурина, 230

Летнее пространство T2 СПОТ у ККТ Космос

Новая точка притяжения с актуальными летними развлечениями: музыка, кино, спорт, лекции, мастер-классы и многое другое. Здесь можно не только посмотреть кинофильм, но и разобраться в искусстве, а также потанцевать или послушать живую музыку.

12 июля, 17:00-23:00 праздничное открытие летнего пространства .

В программе вечера:

любимые хиты в исполнении яркой и драйвовой кавер-группы Bulgakov Band;

танцевальный мастер-класс от MaxDance в сопровождении DJ-сета;

интерактив от ведущего Ивана Бабикова с призами и подарками.

Вход всегда свободный.

Расписание по ссылке

Место: ККТ «Космос», ул. Дзержинского, 2

Летнее пространство во дворе ГЦСИ

Здесь до конца августа будут проходить мастер-классы, спортивные мероприятия с чемпионами из Академии единоборств РМК, концерты живой музыки, детские праздники, показы любимых фильмов и спектакли.

Следим за расписанием

Место: сад ГЦСИ на набережной Исети между улицами Добролюбова и Горького

Кинопоказы от «Высотных прогулок»

Кинопоказы проходят в духе настоящего кинематографического приключения — спонтанно, в разных уголках, но чаще всего в уютном Саду Нурова. Здесь собираются ценители хорошего кино, чтобы насладиться шедеврами мирового кинематографа под звёздным небом.

В программе — классика, проверенная временем. Однако место и время могут меняться, поэтому перед выходом лучше уточнить детали. А ещё — вход не всегда свободный, так что стоит заранее узнать условия.

Расписание - в группе ВК https://vk.com/ekat_roof

Место: сад Нурова (ул. Чапаева, 1а).

Летний амфитеатр у МЕГИ

Кино, концерты, фестивали — всё это на открытой площадке у МЕГИ. Следим за расписанием в группе (анонсы появляются перед мероприятиями).

Место: МЕГА, ул. Металлургов, 87

Киношатёр Свердловского областного фильмофонда

Совсем небольшая площадка, число посадочных мест 35. Обязательная регистрация. Следить за расписанием показов нужно на сайте

Место: ул. Блюхера, 4

Республика Лодыгина

Свободное арт-пространство, экскурсии о знаменитых жителях района, музыкальные концерты, театральные проекты и фестивали. Афиша событий здесь

Место: ул. Лодыгина, 13

Фото: Юлия Аверина, страницы в соцсетях, сайты площадок.