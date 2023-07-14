Рестораны в Екатеринбурге с детской комнатой. Лето 2023

Продолжаем исследовать рестораны Екатеринбурга с детскими комнатами, куда можно пойти с детьми, хорошо провести время и вкусно поесть. Это второй наш обзор. Первый читайте здесь:

Третья часть:

Ресторан Си, ул. Ленина, 69/1

Кухня: итальянская

Средний чек: 1500 рублей на человека (без алкоголя)

Светлая и просторная комната, игровой комплекс в виде лабиринта с бассейном с шариками, мягкое покрытие на полу и кресла-мешки – все очень кстати для детей, которые устали сидеть за столом, – можно и поползать, и расслабиться, и поваляться.

Няня Виктория бдительно следит как за безопасностью в комплексе, так и настроением пришедших. Заскучали – тут же усадила всех за стол играть в крокодил. Закончили играть в настолку, предложила подвижные игры в комнате.

Для малышей 2-3 лет тут тоже много чего найдется – сортеры, пирамидки, музыкальные инструменты, интерактивные и мягкие игрушки, машинки, куколки, юла и др. По правилам детского клуба, дети до 3 лет могут находиться в комнате только с родителями.

По субботам и воскресеньям в ресторане с 14.00 проводятся детские кулинарные мастер-классы (300 рублей за ребенка). Мы попали на мастер-класс по приготовлению сосисок в тесте, который проводил шеф-повар ресторана. Участвовали дети 4-10 лет.

Порадовало, что шеф не торопился, терпеливо и доброжелательно ждал, пока каждая кроха отрежет круглым ножом полоску теста, правильно завернет сосиску. Подбадривал, с юмором относился к детским неудачам.

Помимо сосисок в тесте дети приготовили еще и лимонад из фруктов, ягод и сиропа, каждый на свой вкус.

Маленькому посетителю ресторана на прощанье от ресторана выдается пакетик с подарочками, там лежат цветные мелки, раскраска, пазл и безе в виде единорога на палочке.

Удобство расположения детской комнаты: не очень удобное для совсем маленьких детей, так как нужно спуститься из общего зала по небольшой лестнице, потом подняться по небольшой лестнице и очутиться в детском клубе. Большинство детей умудряется находить и детскую комнату, и столик родителей.

Время работы няни: будни с 16 до 22, выходные 12-22.

Безопасность: Как бы не следила за детьми всевидящая няня, есть вероятность неловко скатиться с той же горки. Это жизнь. В правилах посещения клуба написано, что ресторан не несет ответственности за жизнь и здоровье детей, оставленных в детской комнате.

Чистота: 5.

Детские стульчики есть.

Некоторые позиции из детского меню:

– Куриный супчик с фрикадельками и цветными макарошками – 200 рублей.

– Бантики с курочкой и сыром в сливочном соусе – 350 рублей.

– Запеченная форель с овощами и сливочным соусом – 520 рублей.

– Вафли с кремом из белого шоколада, свежими ягодами и мороженым – 550 рублей.

Парковка ресторана со стороны ул. Луначарского, бесплатная.

Ресторан «Телячьи нежности», ул. Восточная, 76

Кухня: итальянская.

Средний чек: 2000 рублей.

Большая детская зона с высоким потолком, игровым комплексом с горками и батутом. Последний не может проигнорировать ни один пришедший малышонок.

Кто-то тем временем строит и тут же ломает крепость из мягких блоков, кто-то разбирает мягкие игрушки из чемодана. Кто-то только что познакомился и пошел «дружить» – кататься с горок или прыгать на батуте.

Каждый находит занятие и не скучает. Няня Маша знакомится с каждым ребенком и помнит его имя, однако главная задача девушки, судя по всему, оперативная приборка на площадке.

Может заметить и предотвратить опасную ситуацию на батуте, но, понятно, что за всеми 5-10 детьми ей не уследить. Поэтому за малышами 2-4 лет все же нужен персональный присмотр родителями.

Безопасность: Батут всегда потенциально опасен, также в одном месте игрового комплекса есть дыра, что тоже может стать причиной случайной травмы.

Чистота: 4.

Удобство расположения детской комнаты: можно забронировать столики, которые находятся напротив детского уголка и периодически наблюдать за ребенком со своего столика.

Время работы няни: пятница с 16 до 21 часа, суббота и воскресенье с 14.00 до 21 часа.

Детские стульчики есть.

Некоторые позиции из детского меню (можно заказать только детям, до 12 лет):

– борщ со сметаной – 85 рублей;

– рагу из цыпленка и сливок с пастой фарфалле – 165 рублей;

– овсяная или рисовая каша на молоке – 145 рублей;

– спагетти с цыпленком – 95 рублей.

Припарковаться можно возле ресторана, бесплатно.

Ресторан Платформа, ул. 8 Марта, 46

Кухня: европейская.

Средний чек: 1500 рублей на человека (без алкоголя).

Ресторан оформлен в стиле фильмов о Гарри Поттере. На входе парящие в воздухе письма и свечи под потолком, метлы и мантии, стеллажи с книгами до потолка, портреты преподавателей из Хогвардса.

Правда, мою пятилетнюю дочь больше всего поразили паровозики, которые развозят по столам еду.

Детская комната здесь небольшая, игрушек по-минимуму (только лего большого размера и несколько мягких игрушек), основное место для игр – игровой комплекс.

На детском столике тематические раскраски, карандаши с перьями на кончиках, на стене детские рисунки по мотивам поттерианы.

Няня Лена занимается ненавязчивым присмотром за детьми, в игры вмешивается только при конфликтах или чрезмерном шуме. Среднее время нахождения каждой семьи в ресторане около 2 часов, за это время дети успевают поесть, рассмотреть во всех подробностях процесс доставки еды паровозиками, сфотографироваться в мантиях с совой или метлой.

Тем временем стихийно формируется компания из детей 5-10 лет, которые часто заглядывают в детскую комнату. Знакомятся, придумывают игры, секретничают, спрятавшись за мягкой горкой в комплексе.

Безопасность: За малышами двух-трех лет лучше следить самостоятельно, конструкцию комплекса нельзя назвать полностью безопасной. Ответственность за безопасность детей, согласно правилам ресторана, несут родители.

Время работы няни: будни и выходные с 12 до 22 часов.

Удобство расположения комнаты: если дети маленькие, то при бронировании (дня за четыре-пять) попросите столик рядом с детской комнатой. Тогда вас посадят в «купейный вагон», который примыкает прямо к детской комнате.

Чистота: 5.

Некоторые пункты из детского меню:

– котлетки из судака с картофельным пюре – 360 рублей;

– разноцветные пельмени – любимое блюдо Гермионы – 360 рублей;

– куриный суп с фрикадельками – 300 рублей;

– гамбургер Гарри –460 рублей;

– паста фарфалле от маглов с сыром – 250 рублей.

Детские стульчики есть.

Туалет: в наличии детские сиденья для унитаза и подставки для ног.

Собственной парковки у ресторана нет, автомобиль можно оставить на западном паркинге ТЦ «Гринвич» (платно).

Ресторан Плов Проджект, ул. Ленина, 49 (Дом печати)

Кухня: узбекская и европейская

Средний чек: 1200 рублей на человека (без алкоголя).

Небольшая комната с мягким покрытием, игровым комплексом с горкой, двухметровым турником.

Что точно не стоит делать, так это оставлять здесь одного малыша 2-4 лет, старшие могут ненароком снести его с ног.

Время работы няни: пятница с 18 до 22 часов, суббота и воскресенье с 12 до 22.

Удобство расположения детской комнаты: для определенных столиков (которые лучше бронировать за 1-1,5 недели) довольно удобно.

Безопасность комнаты: Опасения внушает высокий и неудачно расположенный турник. Периодически возникала ситуация, когда кто-то из детей выходил из игрового комплекса и попадал под ноги висящего на турнике. Турник закреплен на высоте около двух метров, и хотя на полу мягкое покрытие, а под самим турником лежат маты, моя пятилетняя дочка ухитрилась больно упасть мимо них (по ее словам). Обошлось без травм (всего лишь прикусила язык), но кому-то может повезти меньше.

Чистота: 4.

Детские стульчики есть.

В туалете есть детские сиденья на унитаз и подставки для ног.

Собственная парковка ресторана есть со стороны улицы Тургенева (нужно брать талон).

Фото Дмитрий Часовитин.