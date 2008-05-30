В 1700 году Петр I потерпел поражение в войне со Шведами. Потеряна была вся артиллерия. Нужно было в короткое время ставить русскую армию на ноги. В пушках и прочей военной амуниции была огромная нужда.

Основатели Невьянска - тульские оружейники Демидовы, Никита и его сын Акинфий, - были людьми настойчивыми и яростными. За что бы они ни брались, всегда старались взять в деле верх.

Строительство завода велось тяжело, с остановками - плотину прорывало, мастеров не хватало. И только Демидовы, благодаря энергии и предприимчивости, столь редкой в тогдашней Руси, сумели первыми на Урале получить необходимый в то время России чугун. Произошло это на Невьянском заводе 15 декабря 1701 года. Именно с этой даты ведет отсчет история уральской металлургии. В столице после экспертизы говорили о первом железе, что оно самого лучшего качества. И отправились ииз Невьянска по реке Нейве пушки, ядра и металл. Завод набирал силу.

Главный руководитель - Никита Демидов оправдал надежды правительства и в 1709 году его возвели в комиссары, что дало ему новые привилегии. Продукция завода клеймилась торговой маркой "Старый соболь". В России торговая марка "Старый соболь" считалась одной из лучших.

Прошло чуть больше двадцати лет с момента основания города. Демидовы прочно обосновались на Урале, и Невьянский завод стал ведущим среди лучших железоделательных предприятий России. Ежегодно он выпускал в два-три раза больше металла, чем три соседних казенных завода - Алапаевский, Каменский и Уктусский. А качество демидовского железа было таково, что на него нашлись серьезные покупатели и в Европе и в Америке. Даже надменная Англия, лидер мировой металлургии того времени, заинтересовалась "сибирским" железом.

Успех не возникает на пустом месте. С самого начала Демидовы стали собирать со всей России талантливых мастеров, не останавливаясь ни перед чем: переманивали с других заводов, принимали беглых каторжников, покупали людей, и даже выкрадывали. Обращались они за помощью и к иностранцам: с тех пор в Невьянске живут поколение за поколением Шведовы, Швецовы, Французовы...

В то время завод давал чугун, железо, медь и изделия из них. С трех сторон завод был обнесен крепостью. Внутри крепости были заводские корпуса, господский двор, имелась деревянная церковь. Тут же была построена каменная колокольня, которую называют теперь Невьянской наклонной башней.

В шестидесятые годы ХХ века в течение трех лет институт "Уралпромстройниипроект" обследовал памятник архитектуры и пришел к выводу, что башня подвержена лишь так называемой "вековой осадке" - 0,9 мм в год. При этом наклон башни не увеличивается, строения не смещаются. А уже в 1991 году специалисты четко определили: башня Демидовых - не падающая, а наклонная.

Значит ли это, что башня и была так построена? Кто знает. Может быть, Демидовы, прослышав про всевозможные европейские архитектурные чудеса, решили показать, что и они не лыком шиты. А неизвестный зодчий сделал такой расчет конструкции, при котором ось башни изначально специально искривлена.

Однако до сих пор все же нет ответа на вопрос: с чего вдруг отец и сын Демидовы, люди крайне практичные, вложили деньги не в завод, не в новую домну, а решили построить башню? Как оборонное сооружение она не рассматривается, так как завод стоял внутри крепости, правда, деревянной, но достаточно крепкой.

С большой натяжкой башню можно назвать сторожевой колокольней, ибо для этих целей гораздо разумнее было бы срубить небольшую недорогую сторожку на горе, у подножья которой расположился завод.

Еще по одной версии башню строили для хозяйственных нужд. Но тогда непонятно, зачем все эти дорогостоящие и трудоемкие красоты на башне? Ведь часы, которые работают и до сих пор, стоят дороже, чем вся башня.

Наиболее вероятной представляется четвертая версия. Башня - символ могущества Демидовых на Урале. Недаром она слегка напоминает кремлевские башни. Желание поразить, увековечить свое имя - разве это не в духе русского человека?

Из множества башенных комнат две особенно интересны. Это рудная лаборатория Демидовых, где находился "пробирной горн", и в которую можно попасть только по узкой винтовой лестнице, встроенной в толщу двухметровой стены. Акинфий Демидов всю жизнь клялся, что в невьянской земле нет золота. Однако в саже, взятой из дымохода печи, нынешние исследователи обнаружили не только золото, но и серебро, и медь...

Другую комнату называют "слуховой". Если встать лицом в один из углов, четко услышишь шепот человека, находящегося в противоположном углу. Такой акустический эффект вызван двумя причинами: особой геометрией сводчатого потолка и определенным соответствием высоты свода и размеров комнаты. Звук идет вдоль оси свода полосой около 60 сантиметров и буквально падает на голову слушающего. Ощущение не из приятных, в какое-то мгновение кажется, что с тобой разговаривает стена. Человек, стоящий посреди комнаты, не слышит этих тайных переговоров. Но если на пути скольжения звука установить поглощающий экран, чудо пропадет.

Вот и еще одна загадка для исследователей башни: "слуховая комната" - случайность, гениальная ошибка строителей или тонкий расчет? Если расчет, то кого подслушивал Акинфий Демидов? Ведь недаром про него говорили в народе: "Демид все слышит..."

Еще одно уникальное творение башни - английские музыкальные часы. Стоили они по тем временам баснословно дорого - 5000 рублей. Башня с материалами и с работой обошлась Демидову в 4207 рублей 60 копеек. До сих пор неизвестно, как заводчику удалось заказать часы в Англии в то время, когда Россия не имела с ней дипломатических отношений. Механизмы курантов, как предполагают, изготовил Лонгли Бредли, а колокола отливал лондонский мастер Ричард Фельпс. Оба эти мастера известны были тем, что делали часы для собора Святого Павла в Лондоне.

Часы установили на башне в 1732 году и почти за три столетия их только трижды ремонтировали. На большом музыкальном валу записано двадцать английских мелодий. Есть еще малый курантный вал, который в XIX веке играл "Боже, царя храни!", а в 30-е годы ХХ века "Широка страна моя родная!" Часы, как и в старину, заводят вручную: ежедневно часовщик взбирается на башню и двадцать минут тяжело вращает лебедку...

С начала XIX века "железное дело" Невьянского завода все более сходит на нет. Варварски вырублены леса для домен, истощились рудные недра, да и новые хозяева (завод был продан) не могли сравниться с энергичными, предприимчивыми Никитой и Акинфием Демидовыми. Теперь соседний Нижний Тагил ставил на своем железе знаменитое на всю Европу клеймо "старый соболь", которым еще недавно метили свою продукцию невьянцы.

Еще долго можно рассказывать о Демидовых, необычном гербе города, о невьянских золотых иконах, о невьянских сундуках, о подземных ходах, и почему башня всё-таки наклонная. Несмотря на то, что о Невьянске написано немало, он продолжает хранить еще очень много тайн, над которыми ломают голову ученые.

У нас была потрясающая экскурсовод. Мы затаив дыхание, внимали историю Демидовых и города. Так жаль, что всего не рассказать! Да, наверное, и не нужно. Поезжайте и узнаете всё сами.

Как добраться:

- автомобилем

Нижнетагильское направление, примерно 95 км от Екатеринбурга. Потеряться невозможно, т.к. на всем пути следования есть указатели.

- автобусом

Есть прямые автобусы с Южного автовокзала до Невьянска, есть и проходящие, следующие до Нижнего Тагила. В дороге примерно 2 часа.

Полезная информация:

- Музей «Наклонная Башня Демидовых» (посещение только с экскурсионным обслуживанием).

Часы работы - с 8.30 до 17.00.

Стоимость экскурсии - 150 руб. за взрослого.

Тел. (34356) 2-25-01

- Пообедать можно в кафе «Акинфий» или кафе «Симба». Оба находятся на ул. Ленина. Первое - ближе к музею, второе - больше похоже на детское. Цены примерно такие: салаты от 12 до 35 руб., горячее от 30 до 80 руб., супы в районе 35 руб.

