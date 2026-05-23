«Следствие ведут овечки». Рецензия на семейное кино, в котором парнокопытные выясняют причину смерти Хью Джекмана

Фильм, где стадо овец расследует смерть собственного пастуха — явно не блокбастер для широких масс. Даже участие Хью Джекмана навряд ли привлечёт к такой картине большое количество зрителей. И очень зря! Между прочим, это отличное семейное кино, в котором есть место и комедии, и драме, и даже неплохому детективу.

Одинокий и уже немолодой мужчина по имени Джордж (Хью Джекман) ежедневно заботится о своём стаде овец. Он не просто не разводит их ради мяса, но и окружает животных настоящей заботой. Пастух увидел в каждой из них личность и дал им имена, а ещё он каждый вечер читает им детективные романы, хотя и понимает, что овцы точно ничего не понимают. А вот здесь он ошибается! Оказывается, парнокопытные ждут очередного вечера с большим нетерпением, чтобы узнать, наконец, кто же настоящий убийца.

Из всего стада выделяются «самая умная овца на свете» Лили, одиночка Себастьян и единственный, кто помнит всё — Моппл. С памятью у овечек всё очень интересно: если животное хочет что-то забыть, то она просто закрывает глаза, считает до трёх и стирает этот фрагмент навсегда. Не может так сделать (или не хочет) только Моппл.

Жили овечки да не тужили, пока однажды утром они не находят Джорджа мёртвым. Первым делом они хотят всё забыть, но потом берут себя в копыта и вспоминают, что знают всё об убийствах и детективах, а потому начинают заниматься расследованием этого дела. Однако быстро выясняется, что в реальной жизни всё устроено несколько сложнее, а потому вычислить реального преступника не так просто. И всё же для смелых овечек нет ничего невозможного.

Несмотря на очевидно детскую завязку, перед нами действительно неплохой детектив, в котором не совсем очевидно, кто же тут виноват. Здесь хватает подозреваемых со своими мотивами и даже улик против каждого. Хотя опытные знакотоки детективного жанра наверняка определят преступника.

Очень забавно наблюдать, как основные детективы в лице Лили, Моппла и Себастьяна всячески пытаются дать подсказку местному не очень сообразительному констеблю. Вот у него отбирают фуражку и ведут на ферму показать находку, а вот пробираются к нему в офис, где рисуют копытами какие-то линии. Короче говоря, посмеяться здесь точно будет над чем.

Но, внезапно, милые зверюшки и лёгкая комедия — это не все достоинства этого фильма. Это ещё и вполне достойная драма, где наивные животные узнают о смерти. И сначала они просто хотят всё забыть, однако постепенно понимают, что это далеко не лучший выход. Долгое время даже самые умные овцы думают, что не умирают, а просто превращаются в облака. Один только Моппл в эти моменты грустно стоит в стороне… И именно смерть Джорджа заставила их начать смотреть на мир трезво.

Из недостатков можно разве что указать на нарисованных овец. Всё же иногда графика не справляется, так что реальные животные в таких фильмах всегда смотрятся выигрышнее. Однако в таком сюрреалистичном сюжете это не кажется серьёзной претензией.

Второй момент — достаточно низкая динамика первой половины фильма, что может заставить детей несколько заскучать. С другой стороны, уже невозможно смотреть на детские картины с выкрученным на максимум темпом повествования. Здесь же ребёнок сможет спокойно проникнуться историей и героями.

«Следствие ведут овечки» — это отличный повод выбраться всей семьёй в кинозал. Редко когда в одном фильме сочетаются мораль, отличный сюжет, неплохой юмор, хорошие актёры (пусть весь акцент здесь и на овечках) и, конечно же, милые животные.

8 из 10