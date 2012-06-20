Дидинский тоннель. Летнее путешествие (видеоотчет)

Предыстория

1913 год. Открытие железнодорожного Дидинского тоннеля закончилось трагедией. Главный проектировщик покончил жизнь самоубийством. Как гласит легенда, инженер рассчитал направление пробивки для двух групп рабочих, но состыковка в положенном месте не произошла. В итоге, он получился немного изогнутым, а для человека, возглавлявшего строительство, эта ошибка оказалась фатальной.

100 лет спустя

2012 год. Прекрасным летним утром мы, пара девчонок, отправились в путешествие к Дидинскому тоннелю, который стоит заброшенным без малого 20 лет. Изначально, еще в царские времена, железнодорожные пути, проходящие через Дидинский тоннель, соединяли Екатеринбург и Казань. В советские времена здесь проходил поезд Свердловск-Дружинино, который ходил в одну сторону. Обратно он возвращался (и до сих пор возвращается) по ветке, к которой позже перенесли и пути из самого тоннеля. Восточные ворота это въезд, западные – выезд. Мы отправились именно к западной арке, которая, по отзывам, должна бы выглядеть особенно фундаментально. Мы ехали на внедорожнике, в сухую погоду и по сухой дороге, поэтому добрались без проблем. Но думается мне, на легковой машине это будет сделать куда сложнее.

Удивительно-прекрасное началось именно на подъезде к самому тоннелю, когда мы пробирались сквозь зеленые арки, образованные кронами деревьев, по бывшим железнодорожным путям. Рельсы и шпалы давно разобраны, и только узкая дорога, заросшая травой, пролегает среди поросли леса. Тоннеля еще не видно, а ближайшие домишки уже далеко позади, именно в эти 100 метров пути, появляется ощущение одиночества и близости к прошлому.

Заброшенность и мощь - вот первое, что мы увидели, подъехав к тоннелю. Честно говоря, было несколько брезгливо при мысли о том, что мы едем в давно покинутое людьми место, представлялся один большой общественный туалет. Удивительно, но здесь этого нет.

Я была искренне благодарна всем тем, кто здесь побывал ранее. Входная группа, построенная еще во времена царской России, практически не потеряла своего внешнего вида, откровенных следов вандализма мы не нашли. Оба портала, заросшие редким лесом, напоминают средневековые башни, и это создает неповторимую атмосферу таинственности и нереальности всего происходящего.

Забираясь на верх портала, мы обнаружили огромное количество мышей-полевок. Так что, дамы-путешественницы с мышефобией, будьте осторожны – обмороки в замках, достаточно частая штука.

Нашей задачей было не пройти тоннель пешком, а проехать по нему на автомобиле. Мы знали, что тоннель был заброшен именно из-за аварийного состояния, в которое его привели просачивающиеся грунтовые воды. Борьба человека с природой длилась почти сорок лет, но человек проиграл в этой битве. Внутри сыро и мокро, а грунтовая дорога примерно через 500 метров плавно превращается в ледник. Лед настолько гладкий, что по нему можно кататься на коньках, он буквально отполирован. Говорят, что даже летом его толщина не опускается ниже метра, но этого мы не смогли проверить.

Примерно на полпути лед, по которому мы ехали, закончился: миновав крупную промоину, нам пришлось взбираться на новую наледь. Лед обламывался под напором автомобиля, а задние колеса зарывались в мелкий щебень. Впереди маячило маленькое окошко света от восточного входа, позади - почти точка от западного. Мы не готовились к такому повороту событий, и, честно говоря, мне было жутко, оказавшись в вековом заброшенном месте. Водитель шутил, что выберемся наружу, а на дворе 1941 год. Пока ребята ковырялись с машиной, у нас появилась возможность немного осмотреть внутренности тоннеля – каменная кладка, гроты, дренажные стоки, какие-то двери в стенах… Но минусовая температура быстро загнала нас обратно в автомобиль.

Уже скорее хотелось выбраться из этого места, потому что казалось, что туннель нас не хочет выпускать: лед обламывался под машиной, мы скользили на летней резине, нас постоянно стаскивало в стороны. Лопаты мы с собой не взяли, поэтому пришлось вручную посыпать лед мелким щебнем, в изобилии рассыпанным по тоннелю. Тем, кто решится прокатиться на своем автомобиле по Дидинскому тоннелю летом, мой совет: киньте в багажник лопату и пару курток, лишним точно не будет.

Когда мы наконец-то выбрались на более ровную и крепкую льдину, уже ехали гораздо осторожнее, чем перед тем, как застряли.

Приближение к выходу тянулось бесконечно, впереди лежал зеленоватый туман, и казалось, что время остановилось… Наконец, нам удалось миновать ледник и пару глубоких луж на входе в тоннель, и вот мы уже снаружи. Еще один момент, который удивил – это то, что около западного портала на улице тепло, а с восточной стороны тянет холодом примерно метров на 30-40 от входа.

В свое время Дидинский тоннель был стратегически важным сооружением, охраняемым военными, обнесенным колючей проволокой, с окопами полного профиля над самим сооружением. Сейчас же здесь можно увидеть лишь исторически не интересные останки советского тоталитаризма.

Дорога домой вела уже от восточного портала и была не столь живописна, как со стороны западного.

Для себя мы сделали однозначный вывод – побывать здесь еще раз, но в зимнее время и пешком, чтобы проведать заброшенные шахты, обследовать дренажную систему, полюбоваться ледяными псевдосталактитами. И вы не откладывайте поездку в Дидинский тоннель, грунтовые воды делают свое дело и с каждым годом в тоннеле становится все опаснее.

О зимнем путешествии можно прочесть здесь: Индустриальный туризм: 2 маршрута выходного дня

Как добраться

Дидинский тоннель находится в 70 км от центра Екатеринбурга. Есть несколько вариантов, как до него добраться. Первый: на электричке, следующей маршрутом Екатеринбург-Дружинино, нужно доехать до станции «1590 км», не переходя железную дорогу спуститься вниз и пройти вдоль домов около 100 метров. Затем – свернуть направо и через 100 метров по бывшим железнодорожным путям откроется вид на западный портал тоннеля. Расписание можно посмотреть здесь.

Второй: на автомобиле. GPS координаты – N 56.8180282 E 59.7065735 (N 56°49'5" E 59°42'21"). Мы ехали по Московскому тракту. Левый поворот на грунтовую дорогу, которая выводит к тоннелю, находится примерно в 15 км за Ревдой, в районе указателя на деревню Хомутовка. Съезд не слишком заметен в лесном массиве, поэтому будьте внимательны. Далее мы проехали ЛЭП и уперлись в приметную развилку. А здесь, как говорится, направо пойдешь – сам пропадешь, налево пойдешь - коня потеряешь.

Итак, налево – восточный вход в тоннель, дорога к которому, по всей видимости, более затруднительна в непогоду. Нашей же целью был западный портал, поэтому мы продолжали движение вдоль железнодорожных путей, которые скрыты от глаз деревьями, растущими вдоль дороги. Добравшись до первых домиков, и повернув еще раз направо, мы спустились по очень крутой дорожке вниз. Еще один поворот направо и мы почти у цели. Эта почти заросшая, узкая аллея и есть железнодорожный путь, по которому следовал поезд, выезжая из Дидинского тоннеля. Буквально 100 метров и мы были очарованы величественным западным порталом.

Более подробная инструкция – в нашем видеорепортаже:

Технические характеристики

Тип памятника Урбанистический, заброшенный Время постройки Начало 20 века Расстояние 70 км от центра Екатеринбурга по Московскому тракту GPS-координаты N 56.8180282 E 59.7065735 (N 56°49'5" E 59°42'21") Минимальное время на поездку 3-4 часа

Фото: Дмитрий Елизаров

Видео: Анна Ионова