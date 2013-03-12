Крокодилвиль: в гостях у рептилий. Экскурсия на крокодиловую ферму

Если вы мечтаете подержать на руках настоящего крокодила, но всегда считали, что крокодилов на Урале не встретишь даже в самый жаркий летний день, знайте! Крокодилы на Урале есть. Мало того, поселились они чуть ли не в центре Екатеринбурга!

Идем смотреть? Возьмем всех с собой: и мужа, и детей, и свекров. Ведь сегодня мы приглашаем вас на крокодиловую ферму, где каждый из членов семьи найдет что-то интересное для себя .

Экскурсия, крокодиловое шоу, фотография с экзотическими животными – все это ждет вас в «Крокодилвиле».

Экскурсия проходит очень динамично и информативно, на ней не будут скучать даже малыши. Террариумов достаточно много и в каждом из них вы увидите опаснейших животных земли. В зоопарке рептилии не пользуются особой популярностью в силу своей «заторможенности», здесь же со многими из них возможен контакт.

Больше всего внимание привлекают, конечно же, нильские крокодилы, которые живут здесь целым семейством.

Нильский крокодил самый большой из трех видов крокодилов, обитающих в Африке, и второй по величине в мире после гребнистого крокодила. Этот вид крокодилов больше известен, как крокодил-людоед.

Глава семейства крокодил Гена - местная звезда. Он участвует в экстремальной программе, которую ведут братья Евгений и Никита Чащины. Крокодила таскают за хвост, садятся на него сверху, и демонстрируют опаснейший трюк, помещая руку в пасть крокодила. Одно неверное движение и все 56 зубов Гены вонзятся в руку дрессировщика.

Так случилось однажды на представлении у Никиты. Многим известно, что у крокодила нет языка, а хватательный рефлекс срабатывает на любое прикосновение к челюсти, нёбу или зубам. Так произошло на одном из представлений. Дрессировщик не заметил, что крокодил стал поднимать нижнюю челюсть и рука хозяина случайно ее коснулась. Гена захлопнул пасть. Со слов Никиты, публика замолкла и оторопела, бассейн был весь в крови. Но все обошлось, даже почуяв кровь, дрессированный Гена доработал номер до конца. А Никита с тех пор на правой руке имеет огромные отметины от крокодиловых зубов.

У Гены есть партнер по сцене, это 20-ти летняя крокодилиха Умка. С ней такие трюки, как с Геной, не проходят. Несмотря на то, что она уже больше полугода живет на ферме, ее следует опасаться, ведь Умка уже пробовала человеческие пальцы на вкус.

У крокодила Гены имеется и супруга, которую можно наблюдать в террариуме. Она недавно отложила кладку, из которой уже вылупились маленькие крокодильчики. Яйца у нее забрали сразу же, но ее материнский инстинкт настолько силен, что она продолжает охранять пустое пространство, оставаясь достаточно агрессивной.

Это уже была третья кладка в крокодиловой семье. На ферме мы можем увидеть все три поколения. Старших вам даже предложат покормить, достаточно зрелищное действо: дети верещат от восторга, а мужчины идут купить еще один кусок мяса.

А вот с самыми младшими из потомства вы сможете сфотографироваться на память. Также это можно сделать и с удавом. Мы наблюдали, как целый класс фотографировался с удавом-альбиносом, который с мужеством перенес пару десятков рук и детский шум-восторг.

Также у вас будет возможность пообщаться с синеязыким сцинком. Здесь на ферме живет еще совсем малыш, он прячется в руках экскурсовода, но дает себя погладить.

Благодаря крупным размерам, необычной внешности и спокойному характеру синеязыкие сцинки стали очень популярны среди ящериц, содержащихся в террариумах. Синеязыкие сцинки живут в Австралии и достигают до метра длиной, хорошо поддаются приручению. А синий язык ему нужен для того, чтоб отпугивать хищников.

У каждого из животных свой характер, свои особенности, обо всем этом вам расскажет экскурсовод.

Нам очень понравилась игуана по имени Яша, это мальчик, который на дух не переносит женский пол. Его нам даже доставать не стали, так презрительно Яша поглядывал на нас сквозь стекло. К мужчинам он гораздо более благосклонен и позволяет себя погладить.

Со змеями нам также повезло. Мы привыкли наблюдать, как змеи спят, а тут нам удалось понаблюдать, как раздувает свой воротник очковая индийская кобра. Устрашающее зрелище, надо сказать. После укуса этой кобры человек умирает. В Индии был случай, когда змея укусила путешественника за нос, в результате чего, чтобы выжить он был вынужден отрезать себе нос. Противоядия тогда еще не существовало.

А самая опасная в питомнике змея – это змея гюрза. Ее укус смертелен, ведь яд, который она использует, уже гемолитический, т.е., действующий на кровь. Противоядие, конечно, спасет жизнь, но человек навсегда останется парализованным.

Опасных животных здесь очень много, в том числе и крокодиловый варан, который живет на острове Новая Гвинея. Еще его называют «демоном» за устрашающий вид и склонность к людоедству. Жители Новой Гвинеи не очень-то жалуют эту зверюгу за то, что он может нападать на детей. Наказывают «демона» достаточно изощренным способом – натягивают его кожу на барабаны. В террариуме он мне напомнил спящего щенка: милого и безобидного.

Сложно в рамках одной статьи рассказать о каждом животном с этой фермы. Да и смысла в этом нет, сходите и все сами увидите.

Ферма. Жизнь после шоу

Уже после того, как залы смолкли, и до следующего представления оставалось пару часов, мы побеседовали с Никитой Чащиным, дрессировщиком и просто смелым человеком.

Uralweb: Никита, чем вы кормите ваших крокодилов, имеют ли они возможность охотиться?

Никита: Как правило, это говядина. Обязательно даем и живое мясо, поэтому можно сказать, что наши крокодилы умеют и сами добывать себе корм. Детеныши обычно едят куриные сердечки.

Uralweb: А если выпустить вашего крокодила в обычную для него среду обитания, сможет ли они прижиться, выживет ли без вашего участия?

Никита: Это не то животное, которое умрет от голода, но здесь очень много других факторов, от которых зависит жизнь крокодила - это и засуха, и наводнение. В природе они ищут место, где можно охладиться или наоборот нагреться. А здесь мы поддерживаем всегда примерно одну и ту же температуру, поэтому, скорее всего, наши питомцы уже никогда не смогут приспособиться к жизни в дикой природе.

Uralweb: Сколько яиц обычно появляется в кладке у ваших крокодилов?

Никита: В природе самка может откладывать от 20 до 85 яиц, выживает только 1 %. У нас же в последней кладке было 20 яиц, выжили все. Вы их можете видеть в первом террариуме.

Uralweb: А как уживаются между собой две самки и один крокодил? Конкурируют?

Никита: Вот когда Белла отложила кладку, она стала охранять яйца. Сейчас ее нельзя допускать к Умке - будет нападать. За первенство перед Геной они еще пока не дрались, спокойно в этом плане у них все. Но вот крокодилы ревнуют друг друга к нам.

Uralweb: Крокодилы умные животные?

Никита: (Смеется). У них мозг с грецкий орех. Хотя, слышал о таком случае, когда человек спас и выходил сильно раненого крокодила, и теперь крокодил предан ему. Они даже плавают вместе. Но это скорее исключение, чем правило. Еще мы выяснили, что они могут ревновать, тоже ведь что-то в голове происходит.

Наша экскурсия подошла к концу, а у вас еще все впереди. Обязательно посетите шоу Евгения и Никиты Чащиных и получите массу ярких эмоций.

Контакты

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля 17

E-mail: krokodilville@yandex.ru

Сайт: http://www.krokodilville.ru/

Время работы:

Пн, Вт: - ВЫХОДНОЙ

Ср, Чт, Пт: с 11.00 до 19.00 (Представление в 12.00, 15.00, 18.00)

Сб, Вс: с 10.00 до 20.00 (Представление КАЖДЫЙ ЧАС с 11.00 до 19.00)

Цена билета:

Взрослые – 350 руб.

Пенсионеры, дети, инвалиды – 250 руб.

Дети до трех лет - вход свободный.

В связи с тем, что на ферме проживают теплолюбивые животные, будьте готовы к тому, что температура в помещении не менее+30°C и влажность 90%.

