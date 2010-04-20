Порог Ревун и Смолинская пещера

У каждого города должна быть своя река…

Когда-то очень давно, уже и не помню от кого, я услышала это утверждение. И согласилась с ним. Вода, какая бы она ни была, - это место для отдыха, место, где легче дышать.… Многие крупные города подтверждают правило наличия реки. Питер стоит на Неве. Самара, Нижний Новгород – на Волге. Москва на Москве-реке. Сургут и Барнаул – на Оби. А у Екатеринбурга есть Исеть. Вяло текущая, грязная, в общем, не красавица…. Но самое главное – она есть!

С ней и жить легче. Когда взгляд устает от домов-коробок, от серого асфальта и пыли, от машин, от озабоченных своими проблемами людей, - можно пойти на Плотинку, подальше от людского потока. Закрыть глаза. Вдохнуть свежий, почти морской ветер. Раскинуть руки и помечтать…

А можно двинуться дальше – ведь не везде Исеть такая, как в городе, – и получить намного больше положительных эмоций, даже не закрывая глаза.

В Каменском районе, недалеко от поселка Бекленищева (примерно 100 км от Екатеринбурга) размеренная, чуть скучная река преподносит настоящий сюрприз. Как говорят бывалые путешественники – «уходит в отрыв». Да еще как уходит! – любая горная река может позавидовать.

Исеть врезается в горные породы (есть даже версия, что когда-то много-много лет назад в этом месте извергался вулкан – и камни – это именно продукты его жизнедеятельности). И с грохотом, ревом пробивает себе дорогу. Собственно за шумные воды порог и назван Ревуном. Летом вода более спокойна, а вот весной (начиная с апреля), когда все талые воды устремляются вниз, - стоя на берегу, услышать друг друга можно только перейдя на крик.

В связи с тем, что Ревун – это порог с уровнем сложности 5 баллов – как только он весной пробивается из-подо льда, со всей нашей области (и даже страны) на его берега устремляются туристы-водники. Разбивают палаточные лагеря на берегах среди берез, сплавляются на байдарках, каяках и катамаранах… в общем – это, можно сказать, место массового паломничества.

Особенно много народу на Ревуне на майские праздники. В это время проходит так называемое «открытие сезона» - самые настоящие соревнования. Эта традиция идет еще с 50-60-х годов прошлого века. Именно тогда, в советское время, пошло повальное увлечение туризмом, спортом на природе, бардовской песней у костра…. Если есть возможность – обязательно посетите это мероприятие! Вы увидите настоящую водно-туристическую феерию. Окунетесь в атмосферу всеобщего дружелюбия, шума воды…

…и красивых скал. Да-да! Ревун славен не только развлечениями, связанными с водой, но и скалолазанием. Камни высотой 20-40 метров нависают прямо над рекой и придают этому месту особую красоту и очарование. На тренировки сюда приезжают как любители, так и профессиональные альпинисты.

А помимо альпинистов (какое популярное место!) сюда любят заглядывать спелеологи. С чего бы это? Все просто: в скалах прячется множество гротов и пещер. Самая известная – Смолинская.

Находится она недалеко от порогов.

Мы искали ее с помощью заданных координат (огромное спасибо сайту Геокэшинг) – без них бы просто не нашли – представляли, что она находится совсем на другом берегу.

Об этом месте ходит несколько легенд. Наиболее популярны две.

Первая ходит среди туристов ночью у костра в разных интерпретациях (сама я ее в детстве-юношестве слышала точно раза три). Она о Черной Бабке – хозяйке пещеры. Эта женщина жила еще в 18 веке. И за свою ворожбу была выгнана из деревни. Ей оставалось одно укрытие – скалы. После того, как ее изгнали, в деревнях начал пропадать скот, стали болеть люди, пропадали дети. Естественно, все понимали, кто виновен в столь «мистических» происшествиях – но поймать или хотя бы увидеть Черную Бабку никто не мог. И обрастала эта личность легендами и слухами. И даже прожила она, согласно им, в своей пещере более 200 лет не состарившись и не изменившись. И все еще живет – выходя к тем, кто ее обидит…

Вторая легенда менее мистична. Согласно ей, в 19-ом веке в пещере проводились богослужения. В то время там были и иконы, и кресты, и кельи… и монахи. Эта версия имеет историческое подтверждение. Также она одобрена церковью. Это показывает крест, установленный чуть выше на склоне по благословлению архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия в 2004 году.

В свете этого исторического факта названия «внутренностей» пещеры не удивляют: большая келья, алтарь, дорога в ад, дорога в рай…

Но пещера интересна не только с точки зрения истории и религии. Главная ее особенность – «летучие мыши. В 1852 году здесь насчитывались десятки тысяч этих крылатых зверьков» (http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=1184). Сейчас, как говорят, летучих мышей там уже очень мало.

Честно скажу, мы в пещеру не спускались – дети, глина, не самый широкий вход…

Зато прошлись по берегу в поисках интересных гротов. Кстати, этот отрезок видимо не так посещаем – мусора в разы меньше, чем на остальной территории – что не может не радовать.

Поездку в эти места мы повторим еще не раз (может и в пещеру как-нибудь спустимся). Вода и камень, отличные пейзажи, завораживающие звуки… все это манит как взрослых, так и детей.