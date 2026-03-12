Почти что «Аватар». Рецензия на новый мультфильм от Pixar «Прыгуны»

Последний мультфильм от Pixar «Элио» был не то чтобы совсем уж плохим, но очень уж невыразительным — крайне средний проект, ничем не выделяющийся на фоне конкурентов. Да и в целом за последние несколько лет у мультипликационной студии выходили сплошь посредственные картины, конечно за исключением второй «Головоломки». Поэтому для Pixar было крайне важно сделать свой новый мультфильм по-настоящему запоминающимся. И, пожалуй, на этот раз всё получилось.

Мэйбл с детства очень любила животных, считая их куда добрее, отзывчивее и честнее людей, общество которых она по большей части презирала. Её бабушка, которой она дорожила даже больше братьев наших меньших, поручила девочке присматривать за Поляной — небольшим диковатым местечком, где всегда обитало много разных животных. Когда Мэйбл выросла, она не забыла о Поляне, вот только на неё положил глаз мэр Джерри — чиновник мечтает проложить здесь шоссе.

И помешать этим планам героиня не в состоянии, несмотря на все её усилия. Тут она внезапно узнаёт о научном проекте в университете, где она обучается, по внедрению сознания человека в животных-роботов для лучшего изучения животного мира. Она быстренько вселяется в робобобра и идёт вдохновлять обитетелей леса на глобальное восстание против стройки, которое перерастает в неконтролируемый крестовый поход против всех людей.

Глобально «Прыгуны» напоминают знаменитый «Аватар» Джеймса Кэмерона, о чём шутят даже сами персонажи. Смотрите сами: перенос сознания в «аватара», знакомство с новым миром (у животных всё далеко не так, как представляли себе люди), угроза уничтожения из-за внешнего врага. Однако, как это ни удивительно, мультфильм оказался глубже и сложнее суперблокбастера.

Причём всё сводится к простой и даже банальной мысли, но именно она всё меняет: у каждого мира есть свои правила, которых надо придерживаться всем без исключения. Мэр Джерри — это не полковник Майлз (из того же «Аватара»), с которым невозможно о чем-либо договориться. К тому же, в «Прыгунах» оказывается чуть больше антагонистов, а последнему и вовсе удаётся бросить в дрожь даже взрослого человека.

Как раз этого противника можно назвать самым противоречивым элементом всего мультфильма. Совсем маленькие дети могут надолго запомнить такого злодея, принёсшего полноценные элементы хоррора: неестественные для человека движения, эффект «зловещей долины» (не Долиной, не перепутайте!) и даже скриммеры. Хотя, может, я просто нагнетаю.

В остальном здесь больше не к чему придраться. Есть и отличные шутки, и харизматичные герои, и отличный моральный посыл вкупе с проработанным и понятным для всех сюжетом. А кое-что даже способно удивить. Пожалуй, давно в мультфильмах не было таких любопытных персонажей, как «очень приятная в общении Диана».

«Прыгуны» — это один из лучших мультфильмов последних лет со времён «Дикого робота», между прочим во многом похожего на последний проект Pixar. Эта анимационная картина наверняка понравится и детям, и взрослым. Единственное: возможно, не стоит брать на сеанс совсем маленьких или очень впечатлительных детей — иначе пара ночей с кошмарами будет обеспечена.

9 из 10