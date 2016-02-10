Началось все с того, что у нас в семье появился мелкий, дальние поездки особо не попланируешь, но и дома сидеть мне катастрофически тяжело. Вот тогда я обнаружила, что интересное может быть рядом. Поэтому всю неделю я разрабатываю план побега от быта. У меня есть слинг, слингокуртка, грудное молоко – все, что надо для путешествия с малышом! Итак, в путь!

Мы уже видели Чертово Городище и Карьер «Старая Линза». А сейчас отправляемся посмотреть на Скалы Петра Гронского!

У этих скал есть еще несколько названий Петрогром, Гроны. Они также находятся вблизи Екатеринбурга, как и Чертово городище (30 км.), и считаются одним из популярных и простых маршрутов выходного дня. Ну и без нас там тоже не обошлось.

Как добраться

Добраться легко можно на электричке. Ехать в сторону Нижнего Тагила, выйти на станции 479 км. (это после станции «Исеть»), перейти рельсы и за остановкой сразу же будет тропинка – вам туда. Мы все-таки решили поехать на машине, подрастет мелкий чуток и будем ему тогда открывать железнодорожную романтику, а пока банальный вариант – авто.

Едем по Серовскому тракту через Среднеуральск, через поселок Исеть, проезжаем его и надо попасть на дорогу в Сагру. В самом начале будет поворот налево, в лес (после перечеркнутой таблички «Исеть»), вы будете двигаться вдоль железнодорожных путей. Так нужно доехать до станции 479 км и оставить машину, перейти рельсы и идти по тропинке, её сложно не заметить.

Путь до скал мне показался проще и быстрее, чем до Чертова городища. После небольшого прямого участка начнется подъем в гору - длинный, долгий, но единственный. Небольшая стопка камней подскажет, что вы близки к цели, От них берем правее, и перед нами предстает каменный профиль. Вся дорога занимает примерно 30 минут.

Немного истории

Интересно, что это не просто скалы – это древний металлургический комплекс. Наши предки плавили здесь медь. Сюда привозили руду, смешивали с углем, с костями животных и помещали в плавильные печи. В результате археологических раскопок были найдены литейные формы, что доказывает, что здесь не только плавили металл, но и отливали изделия (наконечники стрел, копий, украшения).

А при чем тут Петр Гронский, спросите вы?

- Есть несколько версий названия этих скал: будто это имя революционера, который устраивал здесь тайные собрания. Но эта информация научно не подтверждается.

- По мнению старожил, именно из-за этой горы надвигается гром, она словно притягивает молнии – так родилось название Петрогром.

- И еще встречается версия, связанная с Петром Громовержцем – попечителем металлургов, которые, как стало известно, активно развернули здесь свою деятельность.

Выбирайте сами, что вам больше нравится!

Мне показалось, что народу здесь не так много, как на Чертовом городище. Сам комплекс более растянутый, состоит как будто из нескольких скал.

Конечно, и тут без альпинистов не обошлось. Школьные группы устраивают здесь настоящие соревнования со снаряжением. Даже просто смотреть интересно, представляю, как им классно!

Само очертание этих каменных глыб - отличный способ развивать фантазию. Мне показалось, что из земли кто-то грозит нам пальцами, а может это шапки колдунов. А что видите вы?

Попытались развести костер, поджарить сосиски. Но что-то ничего у нас не вышло, дров толком не нашли. А сосиски оказались вкусными и в сыром виде.

Ну вот, еще одно место в копилке наших путешествий. Пойдем планировать следующее. Ведь интересное совсем рядом!