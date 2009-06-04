Проверено на… кофе

На эту проверку нас подтолкнули невыспавшиеся лица наших коллег, которые каждое рабочее утро начинают с чашечки кофе – у кого-то это растворимый кофе, а кому не лень, тот заваривает молотый кофе во френч-прессе.

Предварительно изучив список кофеен Екатеринбурга, мы решили выпить капучино в следующих кофейнях:

- Кофейня № 7

- Кофейня Manhatten

- Ароматная чашка

- Шоко

- Кофе Хауз

- Шоколадница

- Венское кафе

- Emporio armani caffe.

Мы попытались выяснить, где вкуснее капучино, во сколько это обойдётся, где можно выпить кофе в 6 утра и куда стоит пригласить своих зарубежных гостей.

Шоколадница

Это кофейня для тех, кто никуда не торопится - ожидание чашечки капучино составило 25 минут. Официантка, правда, один раз за время ожидания подошла и бодро сказала «уже скоро-скоро».

Капучино в меню представлен объёмами 150 мл за 99 руб., 250 мл за 119 руб. и 330 мл за 139 руб. Карамельный капучино можно выпить по цене – 139 руб. за 250 мл или 159 руб. за 330 мл. Выпить кофе можно как внутри, так и на открытой летней веранде. К кофе подают блинчики, пирожные, десерты.

Manhatten

Небольшая кофейня в ТЦ «Универбыт». Мы были первый раз, сидели за столиком и ожидали официанта, через 10 минут нашего ожидания, догадались, что официантов нет :) Хотя бариста мог бы об этом сообщить, так как в зале почти никого не было. После заказа, кофе принесли быстро, ожидание составило менее 5 минут.

Надо отдать должное – кофе был превосходен. Капучино делают с шоколадом, карамелью и корицей. Также готовят ледяной капучино. Объёмы чашек - 120 мл за 100 руб. и 250 мл за 190 руб. К кофе подают слоёные пирожки, круассаны, чизкейки. Всё очень вкусно.

Это место для тех, кто спокойно относится к курящим в зале. Хотя столики и делятся на курящие/некурящие, но в силу небольшого помещения задымлённость присутствует. Мелкой неприятностью оказалось то, что сдали на 10 руб. меньше – видимо сразу присчитали чаевые – а то вдруг не оставят

Кофейня №7

Один большой зал условно разделен на две зоны: для курящих и некурящих. Вентиляция хорошая, некурящим будет комфортно. Вежливая официантка подошла моментально, поздоровалась и оставила меню. В меню оказалось два классических капучино - при одинаковом объеме в 150 мл один стоил 100 руб., а другой 80 руб. Как оказалось в одном - 100% арабики, в другом - 80%.

Кроме этих двух видов капучино были - низкокалорийный капучино (150 мл за 80 руб.), капучино с сиропом (155 мл за 90 руб.), капучино с ликером (160 мл за 110 руб.), огненный капучино с красным перцем, (150 мл за 80 руб.) и мега капучино (250 мл за 140 руб.). Официантка была очень любезна и рассказала о всех видах капучино очень подробно – респект ей за это!

К кофе предлагается более 20 десертов, несколько видов печенья, блинчики, сэндвичи, тосты, круассаны, пироги, пиццы.

Через 6 минут принесли кофе. Фирменные салфетки, ложечка в салфеточке, порционный фирменный сахар - все есть. Пенка равномерная, но без рисунка, бариста в этом смысле не стал заморачиваться.

По вкусу капучино оказался средним, показалось, что был небольшой перевес в сторону молока.

В целом только положительные впечатления. Обслуживание на шестерку!

Ароматная чашка

Очень демократичная кофейня. Небольшой зал, большие окна, выходящие на Ленина. Можно пить кофе и глазеть на прохожих. Фишкой этой кофейни является огромное количество визиток людей самых разных профессий, которыми украшены стены. Можно выбрать себе стоматолога или психиатра, а мы, пока никто не видел, заменили визитки наших конкурентов на наши собственные

Чашка капучино стоит 90 руб. за 120 мл, добавки – корица, ваниль, шоколад. Кофе испытателям понравился не очень, на твёрдую "4", хотя подан был моментально.

Кофе Хауз

Этакие молодёжные кофейни, может в силу того, что там бесплатный wi-fi?

Как и в Ароматной чашке, огромные окна-витрины, можно наблюдать за происходящим на улице и попивать себе кофе. Кофе принесли после 15 минут ожидания, официант был любезен, кофе был вкусный, бариста проявил художественные способности.

Кофе Хауз предлагают капучино классический 200 мл за 105 руб., 300 мл за 135 руб. и 350 мл за 155 руб. Для гурманов предлагают на выбор шоколадный, кокосовый, ореховый, клубничный, вишнёвый капучино по цене 119 руб. за 200 мл, 139 руб. за 300 мл и 159 руб. за 350 мл.

Хорошее место.

Шоко

Безупречная кофейня – уютная обстановка, вышколенные официанты, зоны для курящих и некурящих. Но главное – очень вкусный капучино. Густая пенка, великолепный вкус, работа бариста блестящая - даже на пенке был написан бренд кофейни.

Порадовали и цены – капучино (с добавками на выбор корица, ваниль или шоколад) стоит 80 руб. за 120 мл, гранд-капучино 100 руб. за 200 мл. Ещё есть Капучино-Пина-Колада (с кокосовым сиропом) стоимостью 80 руб. за 120 мл.

В такое место всегда позовёшь друзей из другого города или даже страны.

Протестировав места, которые гордо называют себя кофейни, мы решили выпить капучино и в других, неспециализированных местах. Для сравнения, а вдруг там вкуснее. И наш интерес был оправдан.

Кафе "Армани"

Единственное брендовое кафе, и наверно немногое из тех, которое за все время своего существования не уронило высокое знамя своего бренда: все на уровне АРМАНИ так и осталось, хотя кафе существует больше около 5 лет.

Интересно было посетить его в кризис. Результаты не разочаровали. Приятная атмосфера начинается с улыбок официанта. Все по-настоящему: чашка , которую нам принесли- огромна, пена взбита густо с горкой, правда без рисунка.

Вкус - типичного капучино с корицей или шоколадом, выбор был представлен сразу. Сахар - тростниковый, а главное- людей много вокруг, музыка очень тихая, признак элегантного стиля. Если добавить безупречное отношение официантов, которые даже одежду сами отнесли на вешалку, то смело можем говорить - пойдем еще раз и позовем всех друзей.

Стоимость капучино - 170 руб. за 250 мл.

Венское кафе

Очень приятное место, из категории VIP. Обслуживание на высшем уровне.

Меню принесли сразу же, как только мы сели за столик. Капучино и десерт принесли в течение 5-7 минут. Официантка - сама любезность, улыбка и хорошее настроение Вам гарантированы. Чашка капучино, тростниковый кусковой сахар на блюдечке с щипчиками, салфеточки - все на отдельном маленьком подносе. Так мило!

Капучино был великолепен! Пенка, соотношение молока и кофе - все по правилам. Но опять на пенке не было рисунка, а так хотелось, но вместо него просто посыпали шоколадом.

Стоимость 80 мл капучино - 110 руб. Десерты (а их там ну очень много!) выделены в отдельную "Десертную карту". Счет принесли тоже быстро. Вознаграждение официанту (10%) в счет включено.

Итоговая таблица

Адрес, телефон Часы работы Сайт wi-fi Объем/ стоимость Вкус капучино Общее впечатление Шоколадница ул. Вайнера,15, тел. 379-01-40 9.00-23.00 www.shoko.ru нет 150 мл/99 руб. 4 4 Manhatten ул. Посадская, д.28А, тел. 235-80-00 10.00 – 21.00 www.univerbyt.ru есть (бесплатно) 120 мл/100 руб. 5 4 Кофейня№7 ул. 8 Марта, 10, тел. 376-43-44 круглосуточно - есть 150 мл/100 руб. 4 5 Ароматная чашка ул. Ленина, д.60 10.00-22.00 - нет 120 мл/90 руб. 4 5 Кофе Хауз ул. Малышева, 60, тел.371-57-08 8.00 - 02:00 www.coffeehouse.ru есть (бесплатно) 200 мл/105 руб. 5 5 Шоко ул. Малышева, д.74, тел. 350-06-60 пн-пт 8.00-02.00, сб 6.00-02.00, вс 6.00-24.00 hotelcentr.ru нет 120 мл/80 руб. 5 5 Кафе Армани ул. Луначарского, 139, тел. 216-22-17 11.00 - 24.00 www.armanicaffe.ru есть (бесплатно) 250 мл/170 руб. 5 5 Венское кафе ул. Куйбышева, 44, тел.359-60-00 09.00 – 24.00 www.aph-ural.ru есть (бесплатно) 80 мл/ 100 руб. 5 5

В результате проверки мы так и не поняли, как же пишется cappuccino – у кого-то две «п», у кого-то две «ч», но чаще одно «п» и одно «ч».

Бонус от URALWEB

28,6 % наших коллег пьют дома растворимый кофе, 35,7% дома кофе не пьют, 35,7% пьют дома кофе – из турки, из френч-пресса, из кофе-машины и из итальянской кофеварки.

Итальянская кофеварка

Была привезена в подарок из Италии, весьма неказиста на вид. Но счастливая обладательница этого устройства считает, что только таким и должен быть настоящий кофе. В нижний сосуд наливается вода, затем помещается воронка с молотым кофе (предпочтение 100% арабика). Кофеварка ставится на огонь. Когда засвистит – кофе готов. Такой кофе пьют с молоком, крепость кофе можно контролировать, изменяя количество кофе. Единственный минус – капучино в ней не приготовить.

Кофе-машина

Была подарена по случаю, но теперь владелец пользуется регулярно. Засыпаешь молотый кофе, подставляешь чашка – вуаля! Капучино тоже готовит. Кофеман предпочитает 100 % арабику фирмы Paulig.

URALWEB предупреждает, что чрезмерное употребление кофе вредит вашему артериальному давлению!