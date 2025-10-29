Отмечаем Тыквенный Спас

Тыквенный Спас появился совсем недавно как альтернатива Хэллоуину. Отмечается праздник, как и Хэллоуин, 31 октября. Это не религиозный праздник, Тыквенный Спас продолжает традицию благодарности за урожай. В этот день украшают тыквы, вырезают «лица», декорируют тыквами помещения и готовят разнообразные блюда.

Мы сделали небольшую подборку рецептов блюд, салат, горячее, десерт, которые могут 31 октября украсить ваш стол.

Теплый салат из печеной тыквы со сливами и сыром

Понадобится на 2 порции:

мякоть тыквы - 250 г;

сливы - 250 г;

сыр для греческого салата (фета) - 100 г.

Для маринада:

зернистая горчица - 2 ст. ложки;

оливковое масло - 2 ст. ложки;

соевый соус - 2 ст. ложки;

мёд - 1 ст. ложка без горки;

виноградный сок или сухое вино - 3 ст. ложки;

бальзамический уксус - 1 ч. ложка;

черный перец, молотый имбирь, молотая корица - по вкусу.

1. Очищенную тыкву нужно нарезать брусками 2-3 см, толщиной до 1 см. Сливы разрежьте пополам и достаньте косточки.

2. Готовим соус: соединяем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.

3. Тыкву и сливы в миске заливаем соусом и оставляем мариноваться на 1 час, перемешивая несколько раз.

4. Перекладываем тыкву и сливу в форму и ставим на верхний ярус духовки, разогретой до 180 градусов, на 15 минут. В это время режем сыр фета кубиками.

5. Сливы и тыкву раскладываем по тарелкам, добавляем сыр, поливаем соусом, подаем салат, пока тёплый.

Ёжики с тыквой и куриным филе под сочным овощным соусом

Ингредиенты:

филе куриной грудки - 800 г;

тыква (в очищенном виде) 300-400 г;

рис длиннозерный 2/3 стакана;

перец красный сладкий - 1 шт.;

помидор - 2-3 шт.;

стебель сельдерея - 2-3 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

прованские травы, мята, имбирь, мускатный орех (на кончике ложки);

соль, черный молотый перец по вкусу, зелень (петрушка, кинза - в готовое блюдо).

1. Первым делом промоем рис (несколько раз нужно слить воду, пока она не станет прозрачной). Затем залейте холодной водой и отставьте набухать, пока готовим фарш для ёжиков.

2. Тыкву и куриное филе мы будем измельчать в блендере, чтобы получились мелкие кусочки, а не фарш. Тыкву нужно очистить и порезать кубиком, филе порезать на довольно крупные кусочки. Измельчить по отдельности в блендере.

3. Смешайте куриный фарш, тыкву и рис, добавьте соль, перец и специи. Яйцо добавлять не нужно, куриное филе хорошо держит форму, ёжики не развалятся. Отставьте, пока готовим овощи для соуса.

4. Перец, сельдерей и лук режем соломкой, морковь нужно потереть на крупной тёрке, чеснок пропустить через пресс. Помидоры разрежьте пополам и натрите на крупной тёрке, так, чтобы мякоть измельчилась, а шкурка осталась на тёрке.

6. Разогреваем духовку до 180 градусов. В это время из фарша формируем шарики, выкладываем в форму для запекания, сверху - все овощи, соль, чеснок, перец, прованские травы.

7. Заливаем перетертыми томатами и добавляем кипяток, чтобы покрывал ёжики.

8. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут под фольгой, затем убираем фольгу и ставим на верхний ярус ещё на 20-30 минут.

Каннеллони с тыквой и мясом под соусом «бешамель

Понадобится:

каннеллони – 16-18 штук;

тыква (чистый вес, без семян и корки) - 300 г;

лук репчатый – 1 шт.;

фарш мясной - 400 г;

масло растительное для жарки;

пряные травы – тимьян или шалфей.

сыр пармезан (или другой твердый сыр) – ½ стакана;

соль – 1/2 ч.л.



Для соуса:

Для соуса: молоко – 600 мл.;

масло сливочное – 60-70 г;

мука – 3 ст.л. (без горки);

cоль.



1. Тыкву нужно почистить и нарезать маленькими кубиками. Лук нарезать мелко. Разогрейте в сковороде растительное масло, положите лук и готовьте несколько минут, пока не станет прозрачным. Добавьте тыкву, посыпьте сухими пряностями и тушите на среднем огне минут 15, пока тыква не станет прозрачной и мягкой. Снимите с огня и немного остудите. Соедините тыкву и сырой мясной фарш, можно немного воды добавить, если фарш очень густой, сухой. Посолите.

2. Варим соус «бешамель». На сковороде растопите масло, добавьте муку: мука и масло должны объединиться, и смесь слегка начнет кипеть, пузыриться - жарьте примерно минуту, помешивая. Пережаривать не надо. Теперь пора добавить молоко. Снимаем сковородку с огня и добавляем молоко частями, примерно по 1/3, тонкой струйкой, и быстро размешиваю до однородности – так получается практически без комочков. Верните сковороду на плиту, варите соус 3-5 минут, помешивая. Посолите, попробуйте – можно чуть недосолить, если сыр, которым будете посыпать каннеллони, соленый. Если комочки в соусе все же получились, и крупные – процедите соус через сито, если мелкие – в готовом блюде они будут незаметны. Соус отставьте в сторону, и можно наполнять каннеллони фаршем.

3. Заполните каннеллони фаршем при помощи кондитерского мешка или чайной ложки.

4. Включите духовку. На дно формы для запекания выложите немного соуса, поверх него положите аккуратно нафаршированные каннеллони, оставив небольшие промежутки, потому, что при запекании они в размере увеличатся. Залейте соусом бешамель полностью, так, чтобы не выглядывали сухие макаронные бока, иначе верхушки могут остаться твердыми, недоваренными. Посыпьте тертым сыром.

5. Теперь плотно закройте фольгой – сначала каннеллони будут вариться-запекаться в соусе, при температуре 200 С, примерно 30 минут. По истечении этого времени снимите фольгу и подрумяньте блюдо в течение 10 минут. Дайте немного остыть, и подавайте с зеленью, салатом, свежими овощами.

Сладкий тыквенно-ореховый пирог

Понадобится:

тыква очищенная - 400 г;

грецкие орехи - 250 г;

сахар - 300 г;

яйца - 4 шт.;

мука - 250 г;

растительное масло - 50 г;

разрыхлитель - 10 г;

щепотка соли.

Сырный крем:

35% сливки - 150 г;

творожный сыр - 250 г;

сахарная пудра - 120 г.

1. Очищенную тыкву нужно натереть на самой мелкой терке. Орехи помыть, чуть подсушить на сковороде, остудить и измельчить в крошку в блендере или с помощью скалки.

2. Сахар с яйцами взбиваем с помощью миксера до устойчивой пены.

3. Смешиваем взбитые яйца, масло, муку, разрыхлитель, соль. Добавляем тыкву и орехи. Теста получится много и оно будет довольно жидким. По консистенции похоже на тесто для оладий.

4. В большой форме расстилаем бумагу для выпечки, выливаем тесто и печем на среднем уровне духовки с верхним и нижним подогревом без конвекции около 45 минут. Температура 170 градусов. Проверяем пирог шпажкой, тесто может немного липнуть.

Если липнет сильно, уменьшите температуру и оставьте еще на несколько минут. Пирог внутри не будет очень пористым - такое тесто.

5. Холодные сливки и творожный сыр соединяем с сахарной пудрой и миксером взбиваем до уплотнения крема.

6. Готовый пирог разрезаем при помощи кулинарной нити на 2 коржа, промазываем кремом и посыпаем сахарной пудрой и подавать.

Ореховый, нежный, с тыквенным ароматом!

Булочки «тыковки»

Понадобится (на 20 штук):

тыква (пюре) – 200 г;

молоко – 200 мл;

яйца – 3 шт. (в тесто - 1 целое и 1 желток, для обмазки – 1 желток);

масло сливочное – 50 г;

масло растительное – 50 мл;

мука – 550 г (+50 г, если тыква сочная и пюре жидкое, текучее);

соль - 1 ч.л.;

сахар – 3-4 стол. ложки;

дрожжи – 1 пакетик 11 гр.

1. Готовим тыквенное пюре. Тыкву нужно очистить, нарезать кусочками и запечь в духовке, накрыв фольгой (или сварить в пароварке, или в микроволновке). Тыква должна стать полностью мягкой, легко раздавливаться вилкой. Блендером сделайте из неё пюре, отмерьте 200 граммов.

2. Делаем тесто. Соедините тыквенное пюре, теплое (не горячее!) молоко, соль и сахар, добавьте целое яйцо и желток. Растопите сливочное масло и смешайте с растительным. Отмерьте и просейте муку, добавьте дрожжи, перемешайте хорошенько. Замесите тесто, в конце замеса добавьте масло и еще раз вымесите. Именно во время замеса тесто становится эластичным, перестает размазываться и липнуть к рукам, поэтому не торопитесь добавлять муку, лучше еще немного помните-помесите его. От избытка муки выпечка станет жесткой.

3. Накройте миску с тестом полотенцем и крышкой и поставьте в теплое место на час-полтора для подъема. Когда тесто увеличится в объеме примерно вдвое, можно стряпать булочки.

4. Выложите тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность – стол или разделочную доску, и разделите на кусочки размером с маленькое яблоко. Сделайте шарики.

Чтобы шарики держали форму и не расплывались, слегка приплюсните кусочек теста и заверните края к центру, плотно защипывая. Похоже на то, как делаете круглый пирожок с начинкой. Переверните шарик вниз защипами и прокатайте в ладонях, выравнивая форму.

5. Ножницами или ножом на боках шариков сделайте неглубокие надрезы, во время выпечки они раскроются и будут напоминать «ребра» тыквы. Серединку булочки вдавите рукояткой скалки, вставьте «черенок» тыквы. Я использовала палочки корицы, пришлось их немного поломать.

6. Смажьте булочки желтком (1 желток+2 ст.л. воды) и дайте постоять перед выпечкой минут 10. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке минут 10. После выпечки дайте булочкам «отдохнуть» под полотенцем, чтобы они стали мягче.

Тыквочки получились пышные, румяные, с хрустящей корочкой и мякишем золотисто-медового цвета. Как настоящие!

Тыквенный латте



Понадобится (на 3 большие порции):

тыква (пюре) – 3 ст.л. с горкой;

молоко – 250 мл;

яйца – 1 шт. (только желток);

сахар коричневый, можно белый – 2 ст. л.;

кофе крепкий – 200-250 мл.;

смесь пряностей для тыквенного или яблочного пирога, или для пряников – с корицей, имбирем, кардамоном, лимонной цедрой;

сливки для взбивания (от 33%) – 150-200 мл.;

шоколад для посыпки или какао.

1. Тыкву почистите, нарежьте и запеките в духовке, накрыв фольгой. Когда тыква стала полностью мягкой, легко разминается ложкой/вилкой, сделайте из неё пюре в блендере или протрите через сито.

2. Приготовьте кофе – в кофеварке, турке, френч-прессе – как любите.

3. Подогрейте молоко почти до кипения.

4. В ковшике или небольшой кастрюле соедините тыквенное пюре, желток, сахар, смесь пряностей. Перемешайте. Нагревайте на среднем огне, помешивая, до загустения. Снимите с огня, добавьте горячее молоко, размешайте и взбейте.

Если взбивать долго, получится пышная пенная, практически коктейль – это детский вариант. Для латте сильно взбивать не нужно, будет хуже перемешиваться с кофе и напиток будет слоями.

5. В бокал для латте или любимую толстостенную кружку налейте кофе – примерно треть объема, добавьте тыквенно-молочную смесь и украсьте шапочкой взбитых сливок. Посыпьте тертым шоколадом, какао, или полейте карамельным сиропом. Вкусно, ароматно, согревает тело и душу!

Приятного аппетита!

https://vkvideo.ru/video-47462864_456239168