Едем в гости в русскую избу (видеоэкскурсия)

В современном мире люди все чаще проводят свободное время в кафе и ресторанах, где им предлагается большое разнообразие блюд и развлечений. Хозяевам заведений приходится немало потрудиться, чтоб удержать интерес привередливой публики. Мы же сегодня побывали в не совсем обычном кафе, и, конечно же, хотим поскорее рассказать вам о нем. Изначально мы ехали в дом-музей «Деревенская изба». То есть, мы только потом узнали, что здесь нас еще и накормят. Но, обо всем по порядку.

10 лет назад в поселке Октябрьский (это рядом с Сысертью) началось строительство русской избы. Михаил Зайляев – энтузиаст и просто очень увлеченный своим делом человек, решил построить дом. Но не просто дом, а настоящие хоромы в лучших традициях уральской избы. Строительство шло постепенно, над макетом работал сам хозяин, который продумывал мельчайшие детали своего будущего дома-лубка.

И вот началось возведение терема. Было решено строить по технологии мокрой кладки, что, по словам Михаила, дает возможность продлить жизнь строению не на одну сотню лет.

Во многом в строительстве использовались старинные технологии: так, например, дерево внутри помещения ничем не обработано, что позволяет ему дышать. Возможно, именно поэтому в доме присутствует какой-то свой особый дух.

И, конечно же, русская изба невозможна без печи, которую издревле называли родной матерью. Печь всегда занимала в избе центральное место, и являлась главным членом семьи. Она согревала в холода, кормила семью, в ней мылись, пока не было бань, на ней сушили грибы и ягоды, на печи спали и лечились.

Кроме тепла и варки пищи, печка производила древесный уголь для кипячения самовара и золу, которую использовали для стирки одежды, когда не было мыла, и для удобрения огородов. Поэтому неудивительно, что и в нашей избе печь стоит на главном месте. В ней варят, парят, жарят, запекают и «томят». И все эти «деликатесы» можно попробовать.

Нам удалось продегустировать бульон с фрикадельками, томленый в печи, печеную картошку, гуляш и пироги с клюквой. Даже описывать не буду, насколько это вкусно.

Что еще немаловажно, здесь никогда не готовят из полуфабрикатов и заморозок. Все только натуральное и настоящее. Если блины, то на деревенском молоке, если мясо, то свежее с местной фермы.

Для приготовления пищи пользуются горшками, чугунками, гусятницами, сковородами, противнями. При этом, как правило, используется вся утварь тех времен, когда в каждой семье готовили в печи.

Рядом стоит кадка, в которой уместились ухваты, сковородники, деревянные лопаты. Все эти предметы наши предки использовали для того, чтобы вынуть что-либо из печи. И у Михаила в избе соблюдают традицию, пользуются только тем, чем положено.

Ну и как же обойтись без такого атрибута, как кочерга. Мне даже удалось ей поработать. Тяжелая штука, надо сказать. Постепенно собирал свою коллекцию хозяин избы. Практически все предметы быта были подарены ему местными жителями и гостями дома.

Больше всего мне запомнился настоящий ткацкий станок, на котором еще в позапрошлом веке ткали половики, здесь же в углу собраны столярные инструменты, которые когда-то принадлежали отцу Михаила. Здесь же навалено в кучу множество других предметов старины. Интересно смотреть на них и отгадывать их назначение.

Изба украшена салфетками и разными мелочами ручной работы, которые создают местные рукодельницы.

В обеденной зоне мы обнаружили сундук, который был восстановлен из двух половинок владельцем музея. Сейчас здесь хранят разменную монету, а сверху лежат подушки.

Если выйти за порог дома, то окажешься в дровянике, где стоят сани и телеги. Тут же мы видели маслобойку, хомуты, дуги – все это собиралось по крупицам и теперь бережно хранится.

Рядом с домом установлены веревочные качели, они сделаны по подобию тех, на которых качались в детстве еще наши прадеды. Тут же на площадке будет возведена ветряная мельница. Основа уже установлена, жернова найдены. К слову сказать, муку будут молоть жернова XVIII века, они были выточены неизвестным мастером более 200 лет назад, а теперь находятся у Михаила. Из своей муки, тут же при вас будут печь лепешки, да блины. Но такое развлечение ожидается только к осени.

Я рассказала об этом месте, как о музее, но не будем забывать, что все же официально эта изба является кафе и носит имя «Очаг». Тем не менее, кафе это не совсем обычно. Хотя бы уже тем, что здесь нет привычной для нас вывески с временем работы, не заметили мы и праздношатающихся посетителей, официантов и меню. «Как же так?», - спросили мы. Оказывается, чтобы отведать блюда из печи, необходимо, прежде всего, созвониться с хозяином, обговорить время и меню и только после этого уже приезжать.

Всем тем, кто устал от рутины и стандартного времяпрепровождения в ресторане. Тем, кому было бы интересно попробовать традиционные и праздничные блюда наших предков, окунуться в атмосферу их быта.

И еще, если хотите удивить, развлечь иностранца, то вам также сюда.

Свердловская область, Сысертский район, п. Октярьский, ул. Уральская, 1б

+7 912 24 55 768

Да, хочется добавить, в избе не курят!

