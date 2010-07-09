По статистике, более половины населения Земли живет в пределах 150 километров от моря или океана. К сожалению, наши предки решили мыслить нестандартно, и в результате нам до ближайшего водоема с соленой водой минимум три часа лету. Так что с водными развлечениями у нас все довольно скромно, и надо знать места.

В один из прошлых обзоров мы выяснили, где на территории Екатеринбурга можно взять напрокат лодку. Как оказалось, мест таких довольно мало, зато есть некоторые другие водные развлечения, о которых мы и расскажем на этот раз. Правда, оговоримся сразу, прокат гидроциклов нам найти не удалось. Видимо, связано это с тем, что для катания на скутере нужно иметь специальные права, и, чтобы не иметь проблемы с ГИМСом (Госинспекция по маломерным судам) подобные пункты проката предпочли самоликвидироваться.

Водные лыжи

Вообще, для того, чтобы прокатиться на водных лыжах, нужно проходить длительный инструктаж, специально готовиться и так далее и тому подобное. Но мы отыскали более доступные способы проскользить по водной глади.

Возле отеля «Рамада» по новой Кольцовской трассе (в народе - «Россель-бан») выкопан большой пруд. Так вот там установлен уникальный аттракцион под названием Вейкборд-парк (телефон 268-58-50). Суть проста: вдоль всего берега на высоте примерно 5 метров над водой натянут трос. Вы встаете на водные лыжи, прицепляетесь к тросу специальным эластичным канатом и - вперед!

Поскольку никаких катеров тут не требуется, то и подобный вид катания намного безопасней. По крайней мере, так здесь говорят.

По сути, прицепить к этому тросу можно что угодно. Тут выдаются обычные водные лыжи, ни-борды (на них нужно стоять на коленях), вейк-борды (это такие водные сноуборды), водные диски, водный шар (в нем можно бегать по воде), минипарусники и водные скутеры. Покататься стоит от 500 до 700 рублей в час или от 1200 до 1500 за сутки. В эту стоимость входит вейкборд (или лыжи) и жилет.

За отдельные деньги (100 рублей в час или 300 рублей - целый день) можно взять гидрокостюм, если водичка холодновата. В качестве залога достаточно оставить один документ или 500 рублей.Но имейте в виду, что, прежде чем вы встанете на лыжи или вейкборд, инструктор должен убедиться, что вы хорошо с ними управляетесь.

Кроме того, здесь оборудован довольно комфортабельный пляж с песчаным берегом, откуда открывается живописный вид на Кольцовскую трассу. Есть даже сауна и душ, так что можете неплохо отдохнуть, даже если вы не собираетесь на чем-то кататься.

Прокатиться на яхте

Если вы любитель более спокойного отдыха на воде, то можно взять напрокат яхту. Сделать это можно на Верх-исетском пруду. Причем яхту вам дадут в комплекте с капитаном, который и возьмет на себя все хлопоты по управлению судном. Вам останется только стоять на носу, раскинув руки, и орать «I'm the king of the world!!!!». Ну, или сидеть на корме и потягивать пивко - тоже довольно романтично.

Прокатом яхт на ВИЗе занимается компания Морской стиль (телефон 26 88 969). Яхту здесь дают либо на два часа (стоит 3000 рублей), либо на весь день (10 тысяч рублей). Капитана предоставляют бесплатно. На одну яхту без потери комфорта помещается от 8 до 10 человек, так что можно взять с каждого по тысяче рублей и в какой-нибудь солнечный выходной оплыть весь Верх-Исетский пруд с заходом на острова. Можно даже искупаться и порыбачить, но это уже на ваш страх и риск - вода тут сами знаете какая.

Если вас 8 человек никак не набирается, то здесь же можно взять в аренду яхту размером поменьше на 4-5 человек (1500 за 2 часа или 6000 на весь день), или совсем маленькое судно на 1-2 пассажиров (700 и 1500 соответственно). Капитан в обоих случаях так же прилагается бесплатно. Кстати, здесь же есть курсы хождения под парусом. Так что, можно позаниматься, и в следующий раз уже обойтись без капитана.

Если активного отдыха все же захотелось, то в «Морском стиле» можно взять напрокат виндсерфинг. Только не делайте этого, если вы кататься совсем не умеете. Хотя, как хотите. Вдруг, что-то получится.

Нижне-Исетский пруд

В окрестностях Химмаша с водными развлечениями дела обстоят не так весело, так что если вы живете не в этих краях, то ехать сюда особого смысла нет. Тем не менее, мы смогли найти здесь прокат лодок и катамаранов. Расположен он на стадионе «Химмаш», адрес Дагестанская, 1а. Собственно, рассказываем мы про него постольку, поскольку забыли упомянуть в прошлый раз, когда обходили с дозором лодочные станции Екатеринбурга. Несмотря на удаленность, этот вид водного отдыха оказался самым бюджетным.

Прокат лодки - 150 рублей в час, катамаран - 200 рублей. Просто и доступно.

Винд-серфинг - покажут и научат

Кстати, покататься на виндсерфинге можно и на озере Шарташ. Делается это в школе винд-серфига UBA. Располагается она на юго-восточном берегу Шарташа, в самом конце поселка Пески. Телефон +7 912 24 111 49.

Просто так покататься на доске с парусом здесь не получится, зато есть довольно хорошая школа, где всех желающих научат рассекать по волнам и на винд-серфе и на кайт-серфе. Один час обучения обойдется добровольцам в 900 рублей, но если доска ваша, то 600.

Шестичасовой курс кайт-бординга - 5400 рублей (аренда оборудования включена). Дополнительная аренда гидрокостюма - 200 рублей за тот же час.

Но если вы уже каким-то образом освоили винд-серф, то можно покататься и без инструктора. час аренды комплекта обойдется в 500 рублей в час. Кайт-серф дадут за 1200 рублей на полдня или за 2000 рублей на весь день.

Всем приятного отдыха!