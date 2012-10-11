Гилевский водопад. Путешествие и фотоурок от Александра Осипова (ЕЖЪ)

Наша сегодняшняя прогулка будет не совсем обычна. Каждый из нас, отправляясь на отдых, стремится привезти из поездки не только сувениры, напоминающие о выходных деньках, но и фотографии, которые с гордостью можно продемонстрировать друзьям и близким, выложить в социальные сети, на зависть бывшим одноклассникам и приятелям по двору.

Но как сделать качественные и интересные кадры, вложить смысл в картинку, передать в фотографии все то, что мы увидели? На все эти вопросы мы попросили ответить знакомого многим по рубрике фото-дня на портале http://www.uralweb.ru/ – фотографа, арт-директора АиФ и просто креативного человека - Александра Осипова, известного также под именем ЕЖЪ.

Но, прежде чем приступить к беседе, немного хотелось бы рассказать о месте, куда мы прибыли для нашего мастер-класса.

Раз прогулка запланирована не совсем стандартная, то и место мы выбирали во многом не обычное для Урала.

Согласитесь, что водопады у нас большая редкость, поэтому находка такого места стала настоящей удачей. Гилевский водопад расположен на реке Брусянка в деревне Гилево Белоярского района. В самой деревне речка запружена, а пруд является частной собственностью деревни (такое тоже не часто встретишь). Вот из этой-то плотины и стекает тремя рукавами Гилевский водопад по длинному каменистому спуску, усеянному крупными валунами.

Самый высокий из рукавов имеет высоту 2,5 метра. Шум падающей воды слышен издалека, поэтому отыскать водопад в зарослях кустов, не составит особого труда.

Из всех явлений природы водопады, пожалуй, вызывают наибольший интерес. Текущая, падающая вода завораживает и успокаивает, вызывает восхищение и будит фантазии.

Прямо рядом с водопадом находится огромная поляна, где можно расположиться на пикник, по берегу реки то здесь, то там встречаются костровища. Буквально в 100 метрах от водоема - сосновый бор. Именно здесь мы встретили грибников с полными корзинами «урожая».

Но нашей задачей были не грибы и даже не шашлыки на природе, а фотография в этих чудесных пейзажах. Именно о фотохудожественном мастерстве и правилах фотографии мы побеседуем сегодня с Александром Осиповым.

- Uralweb.ru: Саша, на что нужно обратить внимание, когда выстраиваешь кадр?

Ежъ: Самое главное - объектив всегда должен находиться на уровне лица модели. Если это ребенок, присядьте на колени, можно даже лежа снимать. При этом необходимо следить, чтоб из головы, например, не торчал столб или линия электропередач. Очень часто наши «фотографы», целясь именно на лицо, обрезают часть ног, зато над головой оставляют много пространства. В кадре все должно быть гармонично. Если человек смотрит в сторону, то обязательно оставьте расстояние перед его лицом. Есть такое правило в фотографии – надо снимать так, как будто человек только вошел в кадр, а не уже почти вышел.

Это может выглядеть вот так:

ОШИБКА:

Фотография снята на объектив Canon 50 f/1.4. Ошибка в композиции, обычно люди ориентируются по лицу и у них получается много неба и мало модели. Также нельзя "обрезать" руки и даже кадрирование тут уже не поможет.

ОШИБКА:

Объектив Canon 50 f/1.4. «Горизонт завален» - часто ориентируясь по модели, фотограф забывает о горизонте. Бывает, что линии горизонта не видно, тогда ориентироваться нужно по вертикальным линиям – столбы, деревья, грани домов.

Часто начинающие фотографы, пытаются найти интересный ракурс, вращая фотоаппарат в разные стороны, например, по диагонали. Это тоже неправильно.

- А как снять движущийся объект?

- Есть два варианта таких съемок. Первый вариант, когда вам надо снять всю картинку с хорошей резкостью. В этом случае необходимо уменьшить выдержку на фотоаппарате, например, поставить 1/1250 секунды. Если же вы хотите добиться другого эффекта, а именно добавить резкости объекту, а фон сделать размытым, тогда выдержку следует увеличить до 1/400 секунды (но все зависит от скорости объекта, который мы снимаем, потому что параметры выдержки могут дойти до 1/60 секунды).

Выдержку можно менять даже на обычной мыльнице, при условии наличия соответствующего режима.

- Где все-таки должно быть солнце?

- (Смеется) На небе, где ж ему еще быть? А вообще самые удачные съемки на пленере проходят именно при вечернем солнце. Когда свет более мягкий, желтоватый.

Раньше я не знал, что можно снимать и против солнца, оказывается можно и даже нужно. Приобретите отражатель, стоит от 1000 рублей, он заметно улучшит качество ваших фотографий. (Отражатель – это мобильная конструкция из каркаса и натянутого на него светоотражающего материала, - прим. Uralweb.ru ) Он поможет избежать теней, с ним легко можно снимать против солнца, направив его на лицо объекта, его можно использовать, как «обмахиватель», ведь не всегда на улице ветер, а развивающиеся волосы придают динамику кадру.

ОШИБКА:

Объектив Canon 50 f/1.4. Снято на закрытой диафрагме (f/22), поэтому фон резкий, но создается ощущение, что модель снята на фоне фотообоев. Ошибка в том, что слишком близко использован отражатель из-за чего лицо пересвечено.

- Расскажи поподробнее, как работать с композицией?

- Когда делаете фотографию, никогда не забывайте о том, что на картинке должно быть 3 плана – передний, средний и задний. Чтоб показать глубину кадра используйте подручный материал, например, можно снимать через листву деревьев, траву. Как я уже говорил выше, нельзя делать кадр неба и торчащую голову на его фоне.

-Есть какие-то фишки, благодаря которым можно вложить смысл в фотографию?

- Огромное количество. Снимайте против солнца с отражателем, тогда у модели над волосами появится ореол. Снимайте через веточки, листочки.

Еще в моем арсенале есть такие штучки, я называю их «бэкешечки» (показывает что-то вроде кристаллов, - прим. Uralweb.ru) . Поднося их к объективу, создается эффект фотошопа в руках, при помощи них можно размыть низ или верх кадра. Такие вот штуки можно купить в музыке ветра.

"Бэкешечки"

- Как быть, когда хочется сфотографировать модель, и в тоже время показать окружающую природу, архитектурный памятник?

- Мне очень не нравится, когда снимают – «я на фоне Эйфелевой башни» или «я на фоне водопада». Человек должен взаимодействовать с миром. И только тогда получится интересный кадр. Пусть модель будет читать книгу возле Лувра, или кидать камушки в Ниагарский водопад. Должно быть действие, а не просто объект встал, руки на пояс поставил.

Взаимодействие с миром:

Объектив Canon 70-200 f/2. Лицо правильно подсвечено отражателем. Есть тени, но не глубокие.

Объектив Canon 70-200 f/2. Модель может закрыть глаза, быть в движении, любая динамика обогащает кадр.

Объектив Canon 24-70 f/2.8. Лицо находится на диагонали, которая подчеркивается рекой. Тело находится на линии второй трети. В композиции чаще всего применяется принцип «золотого» сечения и диагоналей, но нельзя на этом зацикливаться.

Уже вернувшись домой, и, просмотрев те фотографии, которые сделал для нас Ежъ, я поняла, что хочу свою собственную «зеркалку», ведь оказывается, усвоив несколько правил, можно попробовать себя в роли настоящего художника. Тем более, что впереди у нас еще столько неизведанных мест.

Фотосессия проводилась на Гилевском водопаде, в 50 км от города Екатеринбурга.

Как доехать

Едем по Каменск-Уральскому тракту. Перед Большими Брусянами сворачиваем направо по указателю на Колюткино. После железнодорожного переезда будет развилка, здесь выбираем дорогу, которая ведет налево. Дальше едем прямо, проезжаем деревню Шиши (нет указателя) и оказываемся в деревне Гилево. В Гилево едем по главной улице и поворачиваем налево на ул. Пушкина, рядом с домом № 3, затем еще раз налево на Калинино, 41. Миновав железный мост, ставим машину, и буквально в 30 метрах будет водопад.

GPS координаты: N 56° 35.788' E 61° 15.337'

