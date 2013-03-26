Как мы ходили в новый парк развлечений Happylon

23 марта в нашем городе в ТРЦ «Радуга Парк» открылся новый парк аттракционов «Happylon».

Думаю, многие ждали его открытие. Как правило, дети ведут своих родителей в парки отдыха, и именно они должны получать максимум удовольствия от парка развлечений, чтобы возвращаться сюда еще много раз.

Недолго думая, мы с дочкой решили его испытать в день открытия. Желающих в этот день было море! Попробую дать небольшой подробный отчет о нашем посещении.

Территория парка большая и напоминает Джунгли: 10 крупных аттракционов (в том числе экстремальные), более 100 игровых автоматов (симуляторы, видеоигры), кафе «38 попугаев», детская зона-лабиринт.

Детская (ясельная зона) рассчитана на малышей в возрасте 2-3 лет. Аттракционы направлены на развитие детей – играя, можно изучать цвета, звуки, названия фигур. Все аттракционы абсолютно безопасны для детей этого возраста, яркие и интересные. Малышу скучать будет некогда :) Жалко, что моей дочери это уже не по возрасту и опробовать их не удалось.

А вот для детей с 5 до 7 лет, как мне показалось, аттракционов не так много. Ребенок ожидал катание на цепочной карусели или машинке, которую можно рулить самостоятельно. В итоге, прокатились на лошадках, где необходимым условием является контроль за ребенком (если ребенку нет 6 лет, взрослый должен стоять рядом).

Аттракцион с подпрыгивающими и вращающимися по кругу машинками "Дикие гонки" моего ребенка 5 лет не впечатлил, а наоборот напугал. Да и название говорит само за себя. Хотя карусель рассчитана на детей с 4 лет.

Большую зону-лабиринт мой ребенок оценил по достоинству. Дочь, довольная, убежала играть, и забирать ее нужно было только через час. В это время я еще раз решила побродить по «Хэппилону» и даже успела немного погулять по торговому центру. Кстати, спешу заметить, что персонал очень внимательный, заботливый и хорошо обучен. На это я сразу обратила внимание ещё на входе в парк.

Будьте готовы к тому, что придется пройти небольшую процедуру заполнения анкеты (паспорт или водительское удостоверение), это займет около 3-5 минут. Родителю выдается квитанция, в которой указано время, когда нужно забрать ребенка с аттракциона.

В общем, пока Ваш ребенок постигает несколько уровней лабиринта с горками-лазилками, гамаками, батутами и разными приятностями, Вы можете отдохнуть и погулять по торговому центру.

Игровые автоматы ребенок у меня не любит, поэтому мы просто их посмотрели.

Но, проходя мимо большого коня, решили все-таки на него взгромоздиться и сделать фотографию :)

Экстремальные аттракционы пользовались особой популярностью. Будучи всего лишь зрителем, я наблюдала восторженные лица и улыбки, слушала раздающиеся крики и визги детей и взрослых! Любители такого экстрима испытают остроту ощущений взлетов и падений! К примеру, жираф поднимается на высоту 4-этажного дома. Эти аттракционы рассчитаны для детей от 6-7 лет.

Ребенок может провести в парке 1-2 часа. Средний чек составляет примерно 1000 рублей. Стоимость аттракционов варьируется от 120 до 190 рублей, автоматы – 30-40 рублей. Не знаю, много это, или мало - аппетиты у всех разные. :)

По дороге домой дочь спросила меня: «Мам, а когда мы снова приедем в «Хэппилон»?». Думаю, этим все сказано :)