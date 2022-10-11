14 малоизвестных советских фильмов про любовь, жизнь и отношения

Если вам хочется посмотреть хорошее кино, предлагаем подборку малоизвестных советских фильмов про любовь, жизнь и отношения. Фильмы разных жанров, о разных проблемах, но все они жизненные, искренние, настоящие. Подборка составлена на основе рекомендаций наших ю-мам.

Валентин и Валентина (1985)

Им по 18. Они влюблены. Но родители не хотят считаться с чувствами детей, считая, что лучше знают жизнь и больше понимают, в чём счастье. Мать Валентины считает, что её дочь заслуживает более выгодного жениха, матери Валентина тоже не нравится его невеста.

История не утратила актуальности, ведь кто из сегодняшних родителей, пройдя свой жизненный путь, захочет, чтобы дети наступали на те же грабли. Впрочем, подобные ситуации, судя по мировой литературе, были, есть и будут всегда. Некоторые советуют смотреть этот фильм всей семьей (мамам с детьми-подростками), чтобы не терять равновесия между чувствами и разумом. Иногда даже люди с большим жизненным опытом, желающие только добра, способны ошибаться и делать несчастными собственных детей.

Дамы приглашают кавалеров (1980)

Главная героиня – одинокая, ищущая счастья женщина. Кажется, что она просто создана для семейной жизни, но почему-то одна. Подруга выходит замуж за потенциального жениха главной героини, спев одну песню на её смотринах... В этот непростой период жизни героиня решает заявить о себе и отправляется искать сказочного принца, требования к которому, в общем-то, не сильно завышены. Претендентам многое можно простить...

Чудесный фильм, замечательные актеры, прекрасные сочинские пейзажи. Атмосфера 80-х. Нюра встретит много мужчин, но все они пройдут мимо нее. Очень точно сыграны роли - и кавказского мачо, и курортного дамского угодника, и мошенника-шулера. И женщин, пытающихся поймать женское счастье и преодолеть «серость» повседневной жизни. Все, как в реальной жизни.

Евдокия (1961)

О жизни простой семьи Евдокима и Евдокии. На первый взгляд обыденной, наполненной только заботами о семье и детях. Только внимательный взгляд уже с первых кадров замечает много любви и доброты между строк, и этой атмосферой пропитан весь фильм. Как и в любой жизни, тут будут важные для героев события, и непростые выборы, и тяжелые перемены в жизни страны и каждого отдельного человека.

Все трудности герои проживают преодолевают с терпением и мудростью, без надрыва (чему стоит поучиться и нам). Дети у Евдокии и Евдокима приемные, но каждый из ребятишек стал родным и любимым, за каждого переживают и во взрослом возрасте (история разворачивается на протяжении лет 20).

Очень теплый кинофильм с прекрасным послевкусием, после просмотра на душе становится светлее.

Здравствуй и прощай (1972)

Женщину с тремя детьми бросил муж – уехал в город искать «смысл жизни». Героине некогда горевать - она одна справляется со всем, становясь жесткой и недоверчивой. Однако её сердце сумел растопить участковый милиционер и вернул веру в любовь. И только у героини появилась надежда на новую жизнь и семейное счастье, как в деревню вернулся пропащий муж.

Это доброе и местами грустное кино таит в себе неповторимое очарование. Настоящие переживания, настоящие эмоции. Фильм простой, не перегружен философским смыслом. В нем «жизнь, как она есть», с присущими ей юмором, драмами и проблемами.

Время желаний (1984)

Энергичная, современная женщина, привыкшая добиваться всех своих целей: благополучия, респектабельности и даже личного счастья. Деловой хватки, связей и трезвого расчета ей не занимать. Только она совсем не замечает, что ее желания не делают счастливым близкого ей человека. Расплата окажется очень неожиданной и страшной.

Невероятная Вера Алентова и Анатолий Папанов заставляют забывать о том, что смотришь кино. Их персонажи настолько реалистичны, что словно сходят с экрана в обычную жизнь. Фильм особенно желателен к просмотру тем, у кого девизом жизни стала фраза: «Быстрее, выше, сильнее». Стоит ли гнаться за выдуманными ценностями, переделывать под них близких и преуменьшать важность самой жизни, как она есть. История, заставляющая задуматься и переосмыслить ценности.

Впервые замужем (1979)

Узнав, что Тоня беременна, её друг уезжает, не оставив адреса. Мать-одиночка растит дочку, не отказывая ей ни в чём. Дочь вырастает эгоисткой, стыдится матери и уговаривает ее переехать, фактически выставляя ее из дома. Кажется, что жизнь Тони закончена, но когда терять уже нечего, судьба может преподнести сюрпризы.

Фильм вызывает живые, искренние чувства. И если поначалу главная героиня вызывает жалость, потом это чувство сменяется вереницей других эмоций. Многие детали быта поменялись за 40 лет, но описанная в фильме история не теряет актуальности. Здесь и тема материнской жертвенности, и отцов и детей, и женского одиночества, и непредсказуемости жизни. Как воспитать своего ребёнка счастливым? Как стать счастливым самому? Иногда получить ответы на самые простые вопросы можно лишь в полном отчаянье. И родителям, и взрослым детям рекомендуется смотреть этот фильм для ориентира «а мы куда идем».

Дети Дон Кихота (1966)

Несколько дней из жизни многодетной семьи заведующего роддомом, который живет по строгим моральным принципам (за что его называют Дон Кихотом), и своих сыновей воспитывает в том же духе. Ему это удается, сыновья такие разные, но каждый из них честный и достойный человек. И даже самый младший, Юра постоянно желает кому-то помочь. Вот и на этот раз он убегает из дома, чтобы помогать угнетенным жителям Африки. Концовка фильма раскроет зрителям некоторые факты жизни доктора, которые всё объясняют.

Легкий, светлый и добрый фильм. Конечно, немного наивный, но это нисколько его не портит. Он пробуждает веру в доброту, любовь, честь, говоря со зрителем простым и понятным языком.

Женщина в белом (1981)

История таинственной молодой женщины, сбежавшей из сумасшедшего дома. Как она туда попала, какие испытания ей пришлось пережить и что будет дальше? В картине, снятой по мотивам одноимённого романа Уилки Коллинза, есть и любовь, и интриги, и заговоры, и убийство. А еще - прекрасные актеры, интересные костюмы, пейзажи, воссоздающие атмосферу старой Англии.

Фильм современному зрителю может показаться затянутым, в нем нет остроты, много диалогов. Но на то он и английский детектив! Можно оставить просмотр «Женщины в белом» для долгого зимнего вечера. Тем более, что у фильма счастливый конец.

Мама вышла замуж (1969)

В жизни женщины, в одиночку вырастившей сына, появился мужчина. Однако сын не в состоянии понять, что мать тоже нуждается в личном счастье. Юноша всячески им мешает быть вместе, потом вовсе уходит из дома. Мать мечется между сыном и «новым мужем». Смогут ли они быть счастливы?

Удивительно, но после просмотра этого фильма кто-то занимает позицию матери, а кто-то сына. По поводу интерпретации концовки фильма у зрителей тоже разные мнения. История довольно типичная, но рассказана деликатно. В картине целительно проводится мысль о том, что ребенку нужно время, чтобы понять и принять факт, что мама может любить кого-то еще.

День свадьбы придется уточнить (1979)

Они из разных кругов. Сергей из потомственных металлургов, Аня из рефлексирующей интеллигенции. Более того, Аня еще не разведена. Но Сергей приводит ее домой к своим родителям, поясняя, что «навсегда». Семья Сергея против.

Как было с любовью в 70-х? Оказывается, почти так же, как и сейчас. Кроме другого быта и политического строя, в отношениях не изменилось ни-че-го. И, как и во все времена, любовь преодолевает все трудности. В этом, наверное, и есть секрет притягательности этого фильма.

Взрослые дети (1961)

Анатолий Кузьмич получил отдельную квартиру в новом доме, вышел на пенсию. Они с женой строят планы на будущее: появится время на театры, музеи, чтение книг. Потом дочь неожиданно выходит замуж, и молодые супруги поселяются вместе с ними. Рождается ребенок, и постепенно совместная жизнь становится непростой для всех.

В фильме показан простой, но устроенный быт обычной семьи 60-х годов. Позитив и энергичность молодых, терпение и снисходительность старшего поколения. Серьёзный вопрос отцов и детей преподносятся в комедийном ключе, легко и непринуждённо, мягко и без злобы. Спойлер: проблема в конце концов решается. И верится, что и дальше герои смогут регулировать разногласия. В целом хорошее, доброе семейное кино.

Шла собака по роялю (1979)

15-летняя романтичная Таня впервые влюбляется — в молодого пилота вертолёта. Он летает над колхозными полями и красиво играет на трубе. В Таню влюблен и не скрывает этого 17-летний тракторист. Но он слишком прозаически смотрит на жизнь и совершенно лишён романтики.

Очаровательный фильм, местами очень забавный, одновременно и лёгкий, и мудрый, и сентиментальный. Построен вокруг мечтаний юной девушки, у которой ветер в голове, она грезит о принце – именно этим она чем-то напоминает каждую их нас в ее возрасте. И, как и многие, она повзрослеет и начнет принимать решения, основанные на более взрослой позиции. Но все равно не без легкой сумасшедшинки.

Наследница по прямой (1982)

Фильм Сергея Соловьева, это уже говорит о многом. Это драма о конфликте мятущейся души юной девочки, любит поэзию и считает себя прямой наследницей Пушкина. Она кажется окружающим странной, ее поведение не вписывается в привычные рамки. Героиня же еще более странными считает взрослых и их отношения, полные притворства. И когда к отцу приезжает друг с сыном, девочка надеется, что ее ровесник сможет стать ей другом.

Простым данный фильм точно не назовешь. В нем столько всего. Многие считают его одним из лучших фильмов Сергея Соловьева. История интересная и трогательная, и далеко не развлекательная. О любви, вере и утрате иллюзий. Это кино прежде всего для души, но и для ума тоже.

Время для размышлений (1982)

Алла и Игорь решают пожениться. Оба вступают в брак во второй раз, у обоих есть дети "от первого брака" и то, что все еще не успокоилось в душе после развода. Обиды на бывшего мужа сильно озлобили Аллу. Она находится в большом эмоциональном напряжении, ведь героиня уверена, что бывший муж и его родители хотят отобрать у нее ребенка. В этом несправедливом гневе Алла не замечает, что делает несчастным сына.

Фильм великолепный, очень эмоциональный и искренний. Как и задумывалось, дает пищу для размышлений. Прежде всего о том, что прежде, чем заводить новые отношения, нужно разобраться со старыми, дать утихнуть боли и разочарованию. Иначе можно наломать дров и не увидеть нечто важное, что происходит с близкими тебе людьми.

Все иллюстрации - скриншоты кадров из фильмов.