На природу с ребенком. Комфорт, безопасность, подвижные игры

Совместный отдых всей семьей - предел мечтаний. Пикник, барбекю, «вылазка» - имен так много, а суть одна: отдых на природе в веселой компании. Поэтому этого события выходного дня - пикника - с нетерпением ждет вся семья. От мала до велика. Организуйте заранее компанию! Созвонитесь с друзьями, решите транспортный вопрос. И вперед - на пикник!

Но его нужно не только ждать - его нужно самым тщательным образом подготовить, особенно если в семье есть дети. И речь идет не о выборе закусок и напитков, закупке дров в супермаркете и просмотре прогноза погоды в Интернете. Необходимо помнить о том, что загородная поездка - это для взрослых всего лишь один из способов релакса, душевного и физического... А вот для ребенка любого возраста - это целое приключение, волшебное путешествие, которое начинается с того самого момента, как он вышел за порог своего дома. Специалисты по дошкольному воспитанию во всем мире уделяют огромное внимание такому аспекту, как воспитание детей посредством природы. Ребенок очень активно познает окружающий его мир, и именно природа предоставляет ему массу возможностей для познания. Задача взрослого - набраться терпения и с пониманием отнестись к тому, что ваш малыш здесь превращается в «почемучку» и непоседу-исследователя. Это нам, с высоты нашего роста и полученного опыта, не видно той волшебной жизни, которая таится под каждой зеленой травинкой-былинкой. А все эти цветочки-ягодки! Природа полна жизни - растущей, бегающей, прыгающей, плавающей и летающей. Взаимодействуя с ней, у маленького человечка формируется мировоззрение, эстетические чувства любви ко всему живому и прекрасному, и даже то, что необходимо любому гражданину своей страны - любовь к Родине. Да, да, помните - «с чего начинается Родина?»... Именно маленькая речушка, где купался и резвился вместе с мамой, ловил рыбу вместе с папой, и будет у ребенка ассоциироваться с этим абстрактным понятием. Но вернемся от высоких материй к насущному.

Пребывание на природе - это, прежде всего, здоровье. И физическое, и духовное. Свежий воздух, простор, активное времяпровождение, положительные эмоции, яркие впечатления - перечислять достоинства подобного вида отдыха можно бесконечно. Но необходимо быть и реалистом, чтобы учесть все возможные недостатки, такие как травмы, ожоги, отравления ядовитыми растениями (или грибами), укусы насекомых (или змей).

Как же и шашлычка покушать в спокойно-веселой обстановке, и не допустить того, чтоб с ребенком что-то приключилось?

Что для этого нужно? Сущие пустяки - немного фантазии и огромное желание сделать малыша счастливым. А ваш опыт и знания (и даже некоторые воспоминания из босоногого детства) в этом помогут.

С чего начнем? Как и любое важное дело - с планирования. На ближайшие выходные хотите провести на природе, потому что ожидается отличная погода - прекрасно! Обсудите ваши планы на семейном совете. Куда предпочтут ваши домочадцы отправиться: на рыбалку, в лес, на дачу к друзьям или просто на прогулку в ботанический сад.

Не забудьте: ребенок тоже имеет право голоса!

Безусловно, грудничок не сможет воспользоваться им в полной мере, хотя и многократно в течение дня демонстрирует свои превосходные голосовые данные. Вам просто необходимо самим решить, где ему будет максимально комфортно и безопасно. Не забывайте, что совсем крошки не любят ветреную погоду, а возле водоемов обычно не так тихо, как в парке или в лесу.

Малыш постарше при определении места воскресного похода может уже продемонстрировать волеизъявление, которое может и не совпасть с вашим. Но у вас есть преимущество - вы сумеете очень тактично поменять намерения вашего чада, если мнения разделились 2:1 в вашу пользу, не так ли? Главное, чтоб карапуз искренне верил, что именно он захотел так, как предложили ему вы, а не иначе. А еще ему будет очень приятно, что к нему отнеслись, как ко взрослому - а это позитивно отразится на его самооценке и на настроении в целом. Немаловажно и то, что с этого момента у малыша уже зародился интерес к будущей поездке, а значит, и повысилась познавательная активность. Готовьтесь к десяткам вопросов: «Куда? Когда? Как? Почему?» Но вам ведь не привыкать к этому, правда?

Итак, выбор цели - куда отправиться - сделан! В зависимости от этого расписывается меню выходного дня, покупаете все необходимое и, самое главное, - придумываете, как подготовить малыша к «походу за впечатлениями».

Подготовка включает в себя следующее:

В зависимости от возраста ребенка и типа питания (грудное вскармливание или молочная смесь, прикорм или общий стол) продумайте все нюансы подкрепления растущего организма вне дома. Если грудничок питается только молочком, ваш рацион не должен отличаться от обычного - поэтому маринованный шашлык с острыми специями пока что не для вас. Паровые домашние котлетки или курочка, запеченная в фольге на решетке - гораздо полезнее вам и вашему малышу. Молочной смеси должно быть достаточно для всех кормлений - в специальном термосе можете взять дневную норму. Не забудьте прихватить с собой водичку или детский чай. С введением прикорма жизнь облегчают готовые овощные и фруктовые пюре - нужно только в термосе взять горячую воду, чтоб на водяной бане подогреть содержимое баночек. Мытые фрукты (яблоко, банан, персик) - прекрасный десерт. Годовалый малыш может уже потребовать себе порцию шашлыка, а вы ему - предложить «малышовый» шашлык... из фрикаделек, нанизанных на зубочистку.

Возьмите с собой все необходимое для смены подгузников, а также еще один комплект одежды на случай, если придется переодевать ребенка.

Без любимых игрушек малышу может быть очень одиноко, поэтому будет замечательно, если вы их захватите с собой (3-5 штук будет достаточно). Хорошее подспорье - надувной манежик или маленький бассейн, ваш непоседа далеко не убежит). Также в продаже есть мини-домики для детей, где они могут играть своей компанией и даже спрятаться от непогоды.

Кровососущие насекомые - это целое бедствие для нежной кожи малышей. Поэтому специальные спреи и бальзамы против этих жалящих монстров просто необходимы в вашей походной аптечке (наряду со средствами для оказания первой помощи), а коляску с грудничком необходимо завешивать противомоскитной шторкой (или простой марлей). Помните, что конец весны - начало лета - время так называемых «комариных свадеб», когда комаров особенно много, а их «вторые половины» жалят особенно немилосердно.

Всем известно, что спички детям не игрушка. Тем более костер. Не позволяйте детям играть вблизи огня и дыма, найдите им интересное занятие вне зоны досягаемости «выпрыгивающих» угольков.

Помните, что ведущим видом деятельности ребенка является игра. Чем больше развлечений с вашим участием и без него вы предложите малышу, тем интереснее он проведет время на открытом воздухе.

Подвижные игры на природе:

Многие из них основаны на том, что ведущий произносит некоторые слова и показывает соответствующие движения, а дети за ним их повторяют.

«Как живешь»

Как живешь? Вот так.

А плывешь? Вот так.

Ждешь ответ? Вот так.

Машешь вслед? Вот так.

Как бежишь? Вот так.

Утром спишь? Вот так.

Вдаль глядишь? Вот так.

Как шалишь? Вот так.

«Ехал царь по лесу»

Ехал царь по лесу, по лесу,

Встретил он принцессу (3 раза),

Давай с тобой попрыгаем (3 раза),

Ножками подрыгаем (3 раза),

Ручками похлопаем (3 раза),

Ножками потопаем (3 раза),

Давай с тобой покружимся (3 раза),

И мы с тобой подружимся (3 раза).

Игра на внимание

«Берег и река».

На земле чертятся 2 линии на расстоянии 1 м. Между ними находится «река», а по краям - «берег». Все дети стоят на «суше». Ведущий подает команду: «РЕКА», и все прыгают в «воду». По команде «БЕРЕГ» все выпрыгивают на «землю».

«Японские салки».

Играют все. Водящий преследует остальных играющих, и, если коснется кого-то, тот начинает водить. Но новому водящему труднее: он должен бежать, держась рукой той части тела, которой коснулся осаливший его, будь то рука, голова, плечо, поясница, колено или локоть. Так он должен догнать и осалить кого-либо. Если играющих много, выбирают двух или даже трех водящих.

«Заяц без логова».

Дети стоят парами лицом друг к другу, подняв сцепленные руки вверх. Это «домики», или «логово зайца». Выбираются двое водящих - «заяц» и «охотник». Ушастик должен убегать от охотника, при этом он может спрятаться в домик, встать между играющими. Тот, к кому он встал спиной, становится «зайцем» и убегает от охотника. Если охотник осалит попрыгунчика, то они меняются ролями.

Когда детки набегаются и напрыгаются, с ними можно провести экскурсию по окрестностям, очень внимательно рассмотреть все, что их заинтересует, собрать шишки или замысловатые коряги, напоминающие сказочного монстра юных следопытов. Их можно принести из леса домой и смастерить какую-то поделку. Потом кроху можно уложить спать: в коляске, в гамаке и даже в автокресле, укрыв одеялом. На свежем воздухе малышам так сладко спится! И если вам удастся прекрасно провести выходные всей семьей, в любви и согласии, получив массу удовольствия от совместно проведенного времени, то это просто замечательно!

Одноразовый огонь

Хорошей альтернативой легким складным мангалам, барбекю и грилям становятся одноразовые мангалы или барбекю, которые предлагают многие магазины. Как это выглядит? Запаянный в полиэтилен лоток (20х30 см или 30х25 см) из алюминиевой фольги, в котором последовательно уложены: слой угля, решетка из тонкого металлического прутка и проволочная подставка. Вам достаточно отогнуть два перфорированных ушка в боковой части лотка, чтобы разжечь уголь и дождаться нужной температуры. Рассчитаны одноразовые мангалы на 90 мин. работы и могут приготовить до 4 кг мясных продуктов. После использования алюминиевая емкость отправляется в мешок с мусором. Весят такие барбекюшницы около 300 г и стоят от 130 до 450 руб. Одноразовые мангалы позволяют сохранять чистоту и красоту леса, ведь после них не остается выжженной травы. В общем, для поездок в лес вещь очень удобная.

Хорошего вам пикника!

журнал "Няня"