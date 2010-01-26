Индустриальный туризм: 2 маршрута выходного дня

Индустриальным туризмом называют исследования каких-либо сооружений. Наиболее распространено посещение уже заброшенных объектов.

Таких мест вокруг Екатеринбурга очень много – да и не только вокруг – немало их и в самом городе. Например, заброшенная больница в Зеленой роще – мрачное здание, обросшее легендами.

Но, учитывая, что отдыхать мы ездим с ребенком и желаем совместить приятное с полезным (свежий воздух, шашлыки), а также совсем не жаждем встречи с бомжами – городские здания к рассмотрению не принимались.

Благодаря сведениям из Интернета, для посещения было выбрано 2 заброшенных объекта, расположенных недалеко от города.

Объект № 1. Удивительное и даже мистическое место! Заброшенный железнодорожный тоннель (Дидино).

Находится он примерно в 60 км от Екатеринбурга, за Ревдой. В 90-х годах тоннель был закрыт из-за аварийного состояния и дорогой эксплуатации.

Добраться можно как на электричке, так и на машине. Мы выбрали второй вариант. Дорога достаточно легкая, проезжабельная для любых авто. Единственный момент – на свороте с трассы есть небольшая ямка – но из нее легко вытолкаться.

К самому тоннелю было решено не подъезжать – поэтому пришлось преодолеть довольно крутой спуск. С дороги объект не видно – но, так как ехали по навигатору, с помощью заданных координат (56°49'1.84"N 59°42'55.85"E) найти его не составило труда.

Снаружи кладка тоннеля напоминает старый замок, от него так и веет средневековьем. А также мыслями о летучих мышах, – которых, на удивление, там не оказалось.

В самом тоннеле очень темно – без фонариков там делать нечего.

На земле еще видны следы от когда-то находившихся там шпал.

В самом начале стоит вода. Зимой ее не так много – лужи можно без проблем обходить (ну или не замечать, что, если остаться в темноте, совсем не трудно). А вот весной и летом без резиновых сапог – в идеале болотников – там, говорят, не обойтись.

В тоннеле всегда прохладно. Соответственно, зимой температура там не отличается от уличной. А вот летом стоит позаботиться о дополнительной одежде и учесть сквозняки.

Длина тоннеля чуть больше километра – поэтому пройти его насквозь не составит труда даже при наличии в экспедиции маленьких детей (мы прошли и туда, и обратно внутри, посчитав, что по тоннелю возвращаться к машинам легче, чем по снегу).

Чем дальше уходишь от начала, тем интереснее и красочнее становится маршрут. Вода, которая, видимо, в более теплое время года, капает сверху, зимой превращается в огромные сосульки.

Вода же, хлюпающая под ногами в начале тоннеля, трансформируется в причудливые глыбы льда.

Боковые ответвления, расположенные в шахматном порядке, манят загадками. Но с детьми и в зимней одежде заползать туда все-таки не стоит. Хотя, говорят, что через одну из ниш, расположенную примерно в середине, можно попасть в дренажный и вентиляционный тоннели, в которых не менее интересно.

На стенах же можно увидеть различные причудливые знаки, символы, таблички, о значении и функциях которых остается только догадываться.

Для детей, если они не боятся темноты, маршрут этот будет захватывающим – они обязательно будут в восторге!

После прогулки и осмотра достопримечательностей, любой турист захочет подкрепиться. И найти небольшую полянку недалеко от тоннеля Вам не составит труда.

Однако существует мнение, что тоннель располагается в сильной геопатогенной зоне: ее избегают животные, а самочувствие людей на этом участке сильно ухудшается. И появляется непреодолимое чувство – словно тебя кто-то выживает.

Но мы на себе ничего такого не заметили. Присутствующую собаку беспокоило только, достанется ли ей еда. Дети развлекались катанием на снегокатах. А взрослые чудно беседовали у костра. В том числе и планируя следующий маршрут, который не заставил себя долго ждать…



Объект № 2. Заброшенная военная база

Ну вот и кончилась война –

Хмельное зарево рассветов…

Давно уже в нашей области не проводится никаких военных действий. А вот следы от них остались: в виде воронок, в виде периодически находимых снарядов… а также в виде белых пятен на картах – объектов, некогда бывших секретными.

Одно из таких пятен находится за поселком Монетный (Режевской тракт).

Добраться туда довольно легко: сворот с трассы – и дорога – не лесная, а из бетонных плит – правда, уже довольно потрепанных дождями, ветрами и временем. Поэтому летом надо беречь колеса. А вот зимой – совсем ничего сложного.

Слева от дороги на несколько километров тянутся коллективные сады – приличные вначале и заброшенные под конец. Справа же располагаются болота с растущими в них изогнутыми деревьями.

Довольно скоро впереди замаячила цель нашего путешествия – заброшенная база ПВО.

Территория некогда секретного объекта – точки военного режима – обнесена бетонным забором. Но даже предостерегающая надпись на входе не убила в нас жажду исследований и приключений.

Решено было осмотреть только те сооружения, которые находятся недалеко от въезда. Снег все-таки много скрывает и иногда таит под собой опасности – как для машин (ямы, камни), так и для людей.

Взгляду открылось множество разрушенных зданий:

Башни:

Жилые корпуса:

Хозяйственно-производственные помещения:

Различные бункеры:

И даже нечто, напоминающее амфитеатр:

Все постройки в силу заброшенности, сурового климата и людских рук пребывали в крайне запущенном состоянии.

Вооружившись необходимой техникой (фонарики, фотоаппараты, видеокамеры), мы двинулись исследовать все здания изнутри.

Прохладно… Намусорено – хоть и не так сильно, как ожидалось.

И разруха – глядя на которую, сложно представить, что не так давно это был действующий объект.

Те немногие здания, что сохранили относительно целый вид, носили в себе следы пребывания отнюдь не бывших военных. К счастью, их теперешние обитатели встречены нами не были.

А над всеми этими, когда-то приносящими угрозу, сооружениями, словно в знак торжества мирной жизни, величественно шумел лес.







Но местами даже его не обошла специфика этого места, о чем красноречиво свидетельствовал забор в виде колючей проволоки, оплетающий деревья, словно причудливая паутина.

А также заботливо прикрытые снегом, но, тем не менее, заметные обломки того, что когда-то в тайне здесь изобреталось-производилось.

Впечатлений от поездки осталось море: красота природы, красота руин, снег, шум деревьев, небо, с устремляющимися в него искрами костра… И ни одной живой души вокруг. Мероприятие прошло более, чем успешно.