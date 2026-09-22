Нескучный Невьянск. Что посмотреть, кроме Наклонной башни

Невьянск открылся для нас с неожиданной стороны во время путешествия туда на ретропоезде «Уральский экспресс. По дороге Демидовых».

В экскурсионный пакет входило несколько локаций, и сейчас мы про них расскажем.

Первой остановкой стала земская школа.

Земская школа в Невьянске была открыта в 1911 году. В здании школы, за исключением небольшого отрезка времени в начале 2000-х, располагалась земская, затем общеобразовательная, потом художественная и, наконец, школа рабочей молодежи.

В земских школах детей 8-12 лет учили читать, писать и считать. Обучение было бесплатным и продолжалось 3 года. Учебный год продолжался с 1 октября по 1 мая, учебная неделя была шестидневной, каждый день было 4-5 уроков, домашнее задание не задавали.

В 2024 году здание школы передали Невьянскому государственному историко-архитектурному музею.

Сейчас в музее «Земская школа» воссоздан учебный класс начала ХХ века. Парты сделаны специально для музея. Те, которые использовались для учеников начальной школы в СССР, были рассчитаны на 2 места.

Печь, кстати, сохранилась оригинальная.

А толстенная книга на заднем плане - не что иное, как методическое пособие для учителей.

Во время экскурсии вам проведут самый настоящий урок чистописания. Вы узнаете, какие буквы исчезли из азбуки, какая буква была самой сложной, какая - самой дорогой, а какая - самой бесполезной.

У вас будет возможность пописать настоящей перьевой ручкой и чернилами. А в конце урока вас ждёт проверочная работа и, конечно же, свидетельство об образовании.

Отличный нескучный интерактив для взрослых и старшеклассников.

Следующей остановкой стал бывший дом золотопромышленника и владельца сундучного промысла Гавриила Ермолаевича Подвинцева. Купца, который владел 15 золотыми приисками, и был одним из богатейших людей не только Невьянска, но и России. По нынешним меркам его состояние оценили бы в 2 млрд долларов.

Дом постройки 1829 года повидал многое. Кроме семейного гнезда Подвинцевых, в разное время здесь был и паспортный стол, и аэроклуб, и детский сад, и учреждение по охране памятников, и даже игровой клуб.

С 2022 года в доме работает частный музей невьянских смыслов «Усадьба Подвинцева». Ни вещей, ни мебели семьи Подвинцевых не сохранилось. Оригинальными остались только двери, дверные ручки и изразцовая печь, но в музее собрана такая коллекция предметов XIX века, что нет чувства «новодела».

Экскурсоводы, одетые как барышни в XIX веке, добавляют колорита.

Во время экскурсии вы:

посетите мужскую и женскую половины, тайную комнату для богослужений, гостиную;

попробуете разгадать смысл рисунка на изразцовой печи;

попытаетесь определить, какой из трёх образцов песка и руды не содержит золото;

узнаете, что такое, розанцы, как на сундуках делали узор «морозко», где находится зеркало для ангела-хранителя;

сможете проверить, годитесь ли вы в жены, подняв одной рукой чугунную форму для вафель.

А ещё вам расскажут о семье Подвинцевых, любви старообрядца и православной, которым запретили официальный брак.

!!! А вот загадка для вас, читатели. Почему у чайной кружки такая странная форма?

В 10 минутах ходьбы от Наклонной башни находится старообрядческое кладбище. Там можно найти могилы членов семьи Подвинцевых. Памятники на могилах отца золотопромышленника и его двух жён выполнены из итальянского мрамора.

На этом же кладбище есть уникальная старообрядческая могила Татьяны Зотовой, матери «Кыштымского зверя», чей прапрадед был печным истопником при царском дворе и служил матери Петра I.

Надгробие могилы представляет из себя чугунный саркофаг на звериных лапах, что является настоящей архитектурной редкостью для Урала.

Третьей остановкой стала Невьянская башня и Спасо-Преображенский собор.

Сейчас Невьянская башня находится на реконструкции, но экскурсии внутрь башни проводятся.

Вам расскажут историю башни, вы сможете подняться до самой колокольни, но увидеть колокола или рассмотреть часовой механизм, а также услышать 300-летние английские часы сейчас возможности нет. Из развлечений осталась только слуховая комната.

В свободное время, которое у вас будет, обязательно прогуляйтесь по новой набережной водохранилища. Очень уютное место.

Вкусно пообедать или выпить кофе рекомендуем в кафе «Старая пристань» около Невьянской башни. Место, которое нас ещё ни разу не разочаровало.

Экскурсионный день прошёл очень насыщенно. Начав наше путешествие в Невьянск на ретропоезде в 08:18 утра, вернулись мы в Екатеринбург только в 19:30. День пролетел незаметно, все наши опасения по поводу «унылых экскурсий» не оправдались.

Если вы ещё не путешествовали на нашем ретропоезде, обязательно это сделайте, выбрав любой маршрут - в Верхнюю Пышму, «Вечерний Екатеринбург» или поездку в Невьянск или Нижний Тагил.

Вот как выглядят вагоны ретропоезда.

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Фото Юлия Аверина.