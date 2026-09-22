Нескучный Невьянск. Что посмотреть, кроме Наклонной башни
Невьянск открылся для нас с неожиданной стороны во время путешествия туда на ретропоезде «Уральский экспресс. По дороге Демидовых».
В экскурсионный пакет входило несколько локаций, и сейчас мы про них расскажем.
Первой остановкой стала земская школа.
Земская школа в Невьянске была открыта в 1911 году. В здании школы, за исключением небольшого отрезка времени в начале 2000-х, располагалась земская, затем общеобразовательная, потом художественная и, наконец, школа рабочей молодежи.
В земских школах детей 8-12 лет учили читать, писать и считать. Обучение было бесплатным и продолжалось 3 года. Учебный год продолжался с 1 октября по 1 мая, учебная неделя была шестидневной, каждый день было 4-5 уроков, домашнее задание не задавали.
В 2024 году здание школы передали Невьянскому государственному историко-архитектурному музею.
Сейчас в музее «Земская школа» воссоздан учебный класс начала ХХ века. Парты сделаны специально для музея. Те, которые использовались для учеников начальной школы в СССР, были рассчитаны на 2 места.
Печь, кстати, сохранилась оригинальная.
А толстенная книга на заднем плане - не что иное, как методическое пособие для учителей.
Во время экскурсии вам проведут самый настоящий урок чистописания. Вы узнаете, какие буквы исчезли из азбуки, какая буква была самой сложной, какая - самой дорогой, а какая - самой бесполезной.
У вас будет возможность пописать настоящей перьевой ручкой и чернилами. А в конце урока вас ждёт проверочная работа и, конечно же, свидетельство об образовании.
Отличный нескучный интерактив для взрослых и старшеклассников.
Следующей остановкой стал бывший дом золотопромышленника и владельца сундучного промысла Гавриила Ермолаевича Подвинцева. Купца, который владел 15 золотыми приисками, и был одним из богатейших людей не только Невьянска, но и России. По нынешним меркам его состояние оценили бы в 2 млрд долларов.
Дом постройки 1829 года повидал многое. Кроме семейного гнезда Подвинцевых, в разное время здесь был и паспортный стол, и аэроклуб, и детский сад, и учреждение по охране памятников, и даже игровой клуб.
С 2022 года в доме работает частный музей невьянских смыслов «Усадьба Подвинцева». Ни вещей, ни мебели семьи Подвинцевых не сохранилось. Оригинальными остались только двери, дверные ручки и изразцовая печь, но в музее собрана такая коллекция предметов XIX века, что нет чувства «новодела».
Экскурсоводы, одетые как барышни в XIX веке, добавляют колорита.
Во время экскурсии вы:
- посетите мужскую и женскую половины, тайную комнату для богослужений, гостиную;
- попробуете разгадать смысл рисунка на изразцовой печи;
- попытаетесь определить, какой из трёх образцов песка и руды не содержит золото;
- узнаете, что такое, розанцы, как на сундуках делали узор «морозко», где находится зеркало для ангела-хранителя;
- сможете проверить, годитесь ли вы в жены, подняв одной рукой чугунную форму для вафель.
А ещё вам расскажут о семье Подвинцевых, любви старообрядца и православной, которым запретили официальный брак.
!!! А вот загадка для вас, читатели. Почему у чайной кружки такая странная форма?
В 10 минутах ходьбы от Наклонной башни находится старообрядческое кладбище. Там можно найти могилы членов семьи Подвинцевых. Памятники на могилах отца золотопромышленника и его двух жён выполнены из итальянского мрамора.
На этом же кладбище есть уникальная старообрядческая могила Татьяны Зотовой, матери «Кыштымского зверя», чей прапрадед был печным истопником при царском дворе и служил матери Петра I.
Надгробие могилы представляет из себя чугунный саркофаг на звериных лапах, что является настоящей архитектурной редкостью для Урала.
Третьей остановкой стала Невьянская башня и Спасо-Преображенский собор.
Сейчас Невьянская башня находится на реконструкции, но экскурсии внутрь башни проводятся.
Вам расскажут историю башни, вы сможете подняться до самой колокольни, но увидеть колокола или рассмотреть часовой механизм, а также услышать 300-летние английские часы сейчас возможности нет. Из развлечений осталась только слуховая комната.
В свободное время, которое у вас будет, обязательно прогуляйтесь по новой набережной водохранилища. Очень уютное место.
Вкусно пообедать или выпить кофе рекомендуем в кафе «Старая пристань» около Невьянской башни. Место, которое нас ещё ни разу не разочаровало.
Экскурсионный день прошёл очень насыщенно. Начав наше путешествие в Невьянск на ретропоезде в 08:18 утра, вернулись мы в Екатеринбург только в 19:30. День пролетел незаметно, все наши опасения по поводу «унылых экскурсий» не оправдались.
Если вы ещё не путешествовали на нашем ретропоезде, обязательно это сделайте, выбрав любой маршрут - в Верхнюю Пышму, «Вечерний Екатеринбург» или поездку в Невьянск или Нижний Тагил.
Вот как выглядят вагоны ретропоезда.
Турпакет «Уральский экспресс. По дороге Демидовых» можно приобрести по ссылке
Все предложения по маршрутам «Уральского экспресса» здесь
Фото Юлия Аверина.
Я даже не знала,что в Невьянск и Н-Тагил тоже ездит ретропоезд.Спасибо!
Очень полезная статья.
Спасибо за информацию, здорово, что можно съездить турпакетом и увидеть всё за один день.
Еще рядом с Невьянском есть село Быньги, старообрядческое, там старинная церковь. А в Таволгах есть гончарные мастерские, где проводят мастер-классы и можно заказать обед в глиняных горшочках и глиняной посуде в русском стиле.
Были буквально вот в субботу в усадьбе Подвинцева на квесте. Я в полном восторге.
Чтоб усы не намочить?