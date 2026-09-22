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Нескучный Невьянск. Что посмотреть, кроме Наклонной башни

Невьянск открылся для нас с неожиданной стороны во время путешествия туда на ретропоезде «Уральский экспресс. По дороге Демидовых».

В экскурсионный пакет входило несколько локаций, и сейчас мы про них расскажем.

Первой остановкой стала земская школа.

Земская школа в Невьянске была открыта в 1911 году. В здании школы, за исключением небольшого отрезка времени в начале 2000-х, располагалась земская, затем общеобразовательная, потом художественная и, наконец, школа рабочей молодежи.

В земских школах детей 8-12 лет учили читать, писать и считать. Обучение было бесплатным и продолжалось 3 года. Учебный год продолжался с 1 октября по 1 мая, учебная неделя была шестидневной, каждый день было 4-5 уроков, домашнее задание не задавали.

В 2024 году здание школы передали Невьянскому государственному историко-архитектурному музею.

Сейчас в музее «Земская школа» воссоздан учебный класс начала ХХ века. Парты сделаны специально для музея. Те, которые использовались для учеников начальной школы в СССР, были рассчитаны на 2 места.

Печь, кстати, сохранилась оригинальная.

А толстенная книга на заднем плане - не что иное, как методическое пособие для учителей. 

Во время экскурсии вам проведут самый настоящий урок чистописания. Вы узнаете, какие буквы исчезли из азбуки, какая буква была самой сложной, какая - самой дорогой, а какая - самой бесполезной.

У вас будет возможность пописать настоящей перьевой ручкой и чернилами. А в конце урока вас ждёт проверочная работа и, конечно же, свидетельство об образовании.

Отличный нескучный интерактив для взрослых и старшеклассников.

Следующей остановкой стал бывший дом золотопромышленника и владельца сундучного промысла Гавриила Ермолаевича Подвинцева. Купца, который владел 15 золотыми приисками, и был одним из богатейших людей не только Невьянска, но и России. По нынешним меркам его состояние оценили бы в 2 млрд долларов.  

Дом постройки 1829 года повидал многое. Кроме семейного гнезда Подвинцевых, в разное время здесь был и паспортный стол, и аэроклуб, и детский сад, и учреждение по охране памятников, и даже игровой клуб.

С 2022 года в доме работает частный музей невьянских смыслов «Усадьба Подвинцева». Ни вещей, ни мебели семьи Подвинцевых не сохранилось. Оригинальными остались только двери, дверные ручки и изразцовая печь, но в музее собрана такая коллекция предметов XIX века, что нет чувства «новодела».

Экскурсоводы, одетые как барышни в XIX веке, добавляют колорита.

Во время экскурсии вы:

  • посетите мужскую и женскую половины, тайную комнату для богослужений, гостиную;
  • попробуете разгадать смысл рисунка на изразцовой печи;
  • попытаетесь определить, какой из трёх образцов песка и руды не содержит золото;
  • узнаете, что такое, розанцы, как на сундуках делали узор «морозко», где находится зеркало для ангела-хранителя;
  • сможете проверить, годитесь ли вы в жены, подняв одной рукой чугунную форму для вафель.

А ещё вам расскажут о семье Подвинцевых, любви старообрядца и православной, которым запретили официальный брак.  

!!! А вот загадка для вас, читатели. Почему у чайной кружки такая странная форма? 

В 10 минутах ходьбы от Наклонной башни находится старообрядческое кладбище. Там можно найти могилы членов семьи Подвинцевых. Памятники на могилах отца золотопромышленника и его двух жён выполнены из итальянского мрамора.

На этом же кладбище есть уникальная старообрядческая могила Татьяны Зотовой, матери «Кыштымского зверя», чей прапрадед был печным истопником при царском дворе и служил матери Петра I.

Надгробие могилы представляет из себя чугунный саркофаг на звериных лапах, что является настоящей архитектурной редкостью для Урала. 

Третьей остановкой стала Невьянская башня и Спасо-Преображенский собор.

Сейчас Невьянская башня находится на реконструкции, но экскурсии внутрь башни проводятся.

Вам расскажут историю башни, вы сможете подняться до самой колокольни, но увидеть колокола или рассмотреть часовой механизм, а также услышать 300-летние английские часы сейчас возможности нет. Из развлечений осталась только слуховая комната.

В свободное время, которое у вас будет, обязательно прогуляйтесь по новой набережной водохранилища. Очень уютное место.

Вкусно пообедать или выпить кофе рекомендуем в кафе «Старая пристань» около Невьянской башни. Место, которое нас ещё ни разу не разочаровало.

Экскурсионный день прошёл очень насыщенно. Начав наше путешествие в Невьянск на ретропоезде в 08:18 утра, вернулись мы в Екатеринбург только в 19:30. День пролетел незаметно, все наши опасения по поводу «унылых экскурсий» не оправдались.

Если вы ещё не путешествовали на нашем ретропоезде, обязательно это сделайте, выбрав любой маршрут - в Верхнюю Пышму, «Вечерний Екатеринбург» или поездку в Невьянск или Нижний Тагил.

Вот как выглядят вагоны ретропоезда.

Турпакет «Уральский экспресс. По дороге Демидовых» можно приобрести по ссылке 

Все предложения по маршрутам «Уральского экспресса» здесь

Фото Юлия Аверина.

Обсуждение на форуме

3
Живчик
22.09.26, 19:43

Я даже не знала,что в Невьянск и Н-Тагил тоже ездит ретропоезд.Спасибо!
Очень полезная статья.

Vanilla_Jam
22.09.26, 20:40

Спасибо за информацию, здорово, что можно съездить турпакетом и увидеть всё за один день.
Еще рядом с Невьянском есть село Быньги, старообрядческое, там старинная церковь. А в Таволгах есть гончарные мастерские, где проводят мастер-классы и можно заказать обед в глиняных горшочках и глиняной посуде в русском стиле.

МегаТанчик
22.09.26, 20:49

Были буквально вот в субботу в усадьбе Подвинцева на квесте. Я в полном восторге.

U-mama.ru: Почему у чайной кружки такая странная форма? 

Чтоб усы не намочить?

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Выходные с семьей
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