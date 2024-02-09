Где покататься на беговых лыжах и тюбингах в Екатеринбурге и окрестностях

Где покататься на беговых лыжах или на бубликах (тюбинг) в Екатеринбурге и ближайших окрестностях? В нашем обзоре зимних развлечений самые популярные центры зимнего досуга.

Уктус

Этот спортивный центр находится в пределах города, добраться до него можно даже на ОТ. И это единственное место среди ГЛЦ, где обустроена детская площадка. Также есть возможность перекусить в кафе, заказать отдых в беседке, работает аэротруба и пейнтбол, контактный зоопарк, хаски-центр. Можно даже искупаться в горячем бассейне.

Здесь пять склонов для горнолыжников разной сложности, сноупарк, огромный лесопарк с трассами для любителей беговых лыж, большая гора под тюбинг.

Лыжи, оборудование, тюбинги, беговые лыжи можно взять в прокат. Он работает с 10:00 до 21:00.

Цены:

лыжи беговые – 500 рублей в будни (полный день), 300 рублей в час в выходные;

тюбинги – 350 рублей в час (будни), 390 рублей в час (выходные).

Контакты: г. Екатеринбург, Уктусский лесопарк, ул. Зимняя, 27

Телефон для справок: +7 (343) 363-00-70.

Лыжная база спортивной школы «Родонит»

Находится около уктусского лесопарка, здесь занимаются воспитанники детско-юношеской спортивной школы, а для любителей беговых лыж организован прокат и нарезаны несколько трасс в черте парка «Уктусские горы». Есть в прокате и тюбинги.

Цены:

комплект: лыжи беговые, палки, ботинки – 200 рублей в час;

тюбинги – 200 рублей в час.

Часы работы: пнд-вскр 09:00 – 17:00

Контакты: г. Екатеринбург, улица Прониной, 35

Телефон для справок: +7 (343) 256-79-17, +7 (343) 256-73-19

Лыжная база «Уралмаш» у Парка Победы

Здесь большой лесопарк с трассами для лыжников. В парке есть беседки, пейнтбол, лазертаг, детская площадка. Работает прокат лыжного инвентаря и тюбингов в зимний период. Есть три маршрута 1, 3 и 5 км, прекрасная природа, сосновый лес. Трассы и для классики, И для конькового хода.

В прокат выдают современные лыжи, ботинки, палки. Трасса на равнине, без резких поворотов. Подходит для прогулок с детьми. Лыж в прокате много!

Часы работы: пнд-вскр 09:00 – 17:00

Цены:

лыжи беговые – 200 рублей/час (детские), 300 рублей/час (взрослые), 400 руб./2 часа для взрослых.

тюбинги – 250 рублей в час.

Контакты: г. Екатеринбург, Уралмаш, ул. Бакинских Комиссаров, 13

Телефон для справок: +7 (343) 298-02-39

Лыжная база «Клуб чемпионов» в ЦПКиО имени В.В. Маяковского

Она находится на ретро-аллее, прямо от главной елки до статуи оленей. Прокат нового инвентаря, обучающие тренировки, лекции.

Лыжню в парке регулярно обновляют, маршрут составляет 2 км, и по всей протяженности трассы установлено освещение. Подходит для конкькового хода и классики. В скором времени по ходу движения будут размещены новые указатели.

Часы работы: ежедневно 10:00 — 21:00

Цены:

Аренда комплекта лыж PROF: 1 час/500 рублей, 2 часа/800 рублей.

Аренда комплекта лыж ACTIVE: 1 час/300 рублей, 2 часа/550 рублей.

Аренда шкафчика — 100 рублей.

Контакты: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 230.

Телефон для справок: +7 (922) 181-11-21

Учебно-спортивная база «Динамо» («Биатлон»)

Здесь есть прокат лыж и тюбингов. Проложены трассы разной протяженности, горки, спуски, подъемы, их качество всегда на высоте, ведь здесь тренируются спортсмены и часто проходят соревнования. Работает кафе, спортзал, гостиница, есть беседки, бани. Есть не оборудованная подъемником горка для тюбингов, но стоимость проката мы узнать не смогли.

В дни соревнований на базу любителей не пускают, звоните заранее, чтобы узнать о мероприятиях по телефону +7 (343) 231‒18‒92.

Прокат работает только по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00.

Цена:

Стоимость лыжного комплекта для подростков и взрослых - 350 рублей/час, для детей - 250 рублей/час.

Контакты: Екатеринбург, 12-й километр Московского тракта.

Телефон для справок: +7 (922) 159-23-32

Лыжная база «Нижнеисетская»

Это отличное место для занятий лыжным спортом и прогулок на свежем воздухе. В Нижнеисетском лесопарке чудесная природа, сосновый лес, проложены подготовленные трассы для классического и конькового ходов. На базе проходят соревнования по лыжным гонкам, поэтому трассы в хорошем состоянии. Работает прокат оборудования, кроме того, здесь можно отремонтировать свои лыжи, просмолить и почистить их.

На время соревнований могут быть введены ограничения, информацию о режиме работы уточняйте у администратора по телефону: +7 (343) 217-34-08.

График работы: ежедневно, с 9:00 до 19:00, выдача инвентаря до 17:00.

Цена:

Прокат лыж с экипировкой взрослые - 250 рублей в час.

Прокат лыж с экипировкой детские в Екатеринбурге - 200 рублей в час.

Контакты: Екатеринбург, ул. Стаханова, 65

Телефоны: +7 (343) 217-34-08, +7 (343) 217-23-96

Лыжная база «Динамо»

Находится с другой стороны Нижнеисетского лесопарка. Лыжные трассы для классики 2, 3 и 5 км. Есть возможность арендовать тёплую беседку с мангалом, провести выходные не только по-спортивному, но и общаясь с друзьями и родными на свежем воздухе.

Беседку снять можно в любой день недели, прокат лыж работает только в выходные и праздничные дни с 10:00 до 16:00.

Цена:

Прокат беговых лыж (комплект) - 200 рублей в час.

Контакты: Екатеринбург, ул. Караванная, 2

Телефон: +7 (922) 179-00-71

Лыжная база «РЖД» ст. Екатеринбург-Сортировочный в парке «7 ключей»

Лыжная база находится в микрорайоне Сортировка в большом леспопарке. Расположена вдали от дорог, здесь тихо и чисто, можно арендовать домик. Есть большой освещенный спуск для катания на тюбингах и снегокатах, три лыжных маршрута разной сложности — на 1, 3 и 5 км. Хороший рельеф, красивый хвойный и смешанный лес. Не самый сложный маршрут для классического или конькового хода красный, если любите побольше спусков и подъемов - выбирайте желтый, он же и самый длинный.

Трассы подходят и для неспешной лыжной прогулки на свежем воздухе, и для участия в лыжных гонках: здесь часто проходят тренировки и соревнования, работает отделение лыжных гонок ДЮСШ "ЛОКОМОТИВ" города Екатеринбург. Трассы прокладывают и правят, планируют использовать освещение, чтобы увеличить время катания в темное время суток.

Также к услугам отдыхающих восстановительно-оздоровительный центр с бассейном и сауной.

Пункт проката спортинвентаря: тюбинг – 10:00 – 22:00 (выдача до 21:00), лыжи –10:00 – 19:00 (выдача до 18:00). Время работы администрации: 9:00 – 19:00

Цена:

Лыжи (комплект) от 150 до 350 руб/2часа.

Тюбинги от 200 до 350 руб/час.

Выдается под залог: (документ или денежный эквивалент стоимости инвентаря).

Контакты: Екатеринбург, ул. Решетская, 63

Телефон: +7(922)037-30-60

Лыжная база СОК «Калининец» на Эльмаше

Развитая инфраструктура для активного отдыха и любителей спорта – бассейн, тренажерный зал, каток, лыжная база. На лыжной базе удобная раздевалка, сауна и душ, есть буфет. Лыжехранилище на 700 пар (пластиковые и деревянные, мини-лыжи), по лесопарку проложены четыре трассы на 2, 3, 5 и 10 километров, есть прокат снегокатов. На базе комплекса работают детские спортивные секции. Есть услуги по ремонту, установке креплений и просмолке лыж.

Лыжная база работает с 9:00 до 20:00.

Цена:

Прокат детских лыж – от 200 рублей за 2 часа, взрослых – от 250 рублей за 2 часа.

Контакты: Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 48н

Телефон: 8 (343) 216-00-12

Лыжная база Кировского района на озере Шарташ

Лыжные трассы есть и в лесопарке - можно прокатиться к Каменным палаткам, они проложены самими лыжниками, есть трассы для классики и конькового хода, которые специально прокладывают по озеру - 2 и 3 км. Прямо на озере сделан каток, можно взять в прокат коньки. По озеру катают и на бубликах за снегоходами.

Рядом центр семейного досуга «Карасики», где есть несколько высоких деревянных горок. Одна гора достигает 15 метров и выходит прямо на озеро. Катание с них бесплатное, также есть теплые кафе и детская комната, где можно согреться.

Прокат работает с 10:00 до 20:00.

Цена:

Прокат пластиковых лыж с экипировкой - 200 рублей в час.

Прокат «бублика» – от 200 рублей за час.

Контакты: Екатеринбург, ул. Отдыха, 111

Телефон: +7 (343) 213-89-85, +7 (904) 172-99-12

Верхнепышминский парк культуры и отдыха «Манин Парк»

Парк популярен среди пышминцев и екатеринбуржцев. Он современный, благоустроенный, есть кафе, площадки для активного отдыха. Летом здесь вы найдете удобные велодорожки (можно взять в прокат велосипеды), а зимой проложены лыжные трассы для конькового и классического хода разной протяженности.

В данный момент завершается строительство пункта проката на территории парка. А пока можно взять в прокат снегокаты, тюбинги и лыжи в прокатном пункте недалеко от парка, на втором этаже здания по улице 40 лет Октября, 73. Есть гардероб, где можно переодеться.

Режим работы: четверг и пятница - с 17.00 до 20.00; суббота и воскресенье - с 9.00 до 20.00.

Цена:

Прокат лыж с экипировкой - от 300 рублей в час/взрослые, от 130 рублей в час/детские.

Прокат тюбингов «ватрушек» - от 100 рублей в час.

Контакты: Верхняя Пышма, ул. Чкалова ул, 87

Телефон: +7 (34368) 7-75-80

Фото: скриншот видео официальной группы ВК Манин парк https://vk.com/maninpark

Волчиха

Посреди недели здесь совсем мало желающих покататься. Лыжню для беговых лыж не прокладывают, есть только горка для тюбингов. На тюбинге работает подъемник, сам спуск не очень длинный, без изысков.

Время работы: Вт-Пт с 14.00 до 21.00, Сб-вс с 9.00 до 21.00, Пн – выходной

Цены на тюбинг: сб-вс 100 рублей/ один подъем. Работает в выходные и праздничные дни до 20:00

Стоимость парковки — 50/100 рублей (будни/выходные).

Расстояние: 40 км от Екатеринбурга.

Свердловская область, г. Ревда, гора Волчиха

Тел. 8-912-2-600-600