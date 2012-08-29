Природный заповедник «Оленьи ручьи» или Как удивить семью (видео)

Каждые выходные перед нашей семьей стоит задача организации досуга. С появлением ребенка мы почти забыли про клубы и концерты, ушли в прошлое тусовки с друзьями. Мы с мужем не туристы, а выезд на природу обычно заканчивался цивилизованной поездкой на дачу с баней и традиционным шашлыком. Чего не скажешь о нашей дочери, ее любимая игра – поход. Собирая свой маленький рюкзачок, устанавливая палатку посреди комнаты, она придумывает различные приключения в лесу. Пока ей было 3-4 года, мы могли просто вывезти ее на природу близ домика в деревне, пожарить сосиски на костре, поискать грибы и остатки ягод. Но ребенок растет и хочется дать ему максимальное количество положительных эмоций, научить ценить красоту окружающего мира, расширить кругозор.

Выполняя редакционное задание, я, как обычный человек, примеряю различные места для отдыха на свою семью. Так я открыла для себя парк «Оленьи ручьи». И, конечно же, мы уже запланировали туда настоящий поход с нашей шестилетней дочерью.

Есть красивая легенда, почему «Оленьи ручьи» носят такое название. Когда-то давно охотники убили там олененка, и из слез оленихи-матери образовались ручьи, которые до сих пор текут по территории всего парка. Есть и официальная версия названия. На скале Писаница до сих пор сохранились рисунки древнего человека, нанесенные смесью из охры и жира. А главным героем наскальной живописи является красный олень.

В центральной части парка оборудованы туристические маршруты, общая протяженность которых составляет около 40 километров. Они оборудованы специальными противоэрозионными сооружениями, насыпями, мостиками и лестницами, «оврингами» - дощатыми настилами, укрепленными на скалах прямо над водой.

Самые распространенные тропы, проложенные в парке, называются «большой» и «малый» маршруты. Мы прошли именно по большому, но дошкольнику его однозначно не одолеть. Поэтому я приняла решение со своей семьей пройти собственным маршрутом. По сути, в основу этого пути лег малый круг, но без посещения Карстового моста. Причем возвращаться от Дыроватого камня мы будем той же дорогой, которая и привела нас к нему. Объясню почему. Дело в том, что если возвращаться по другому пути, который официально принадлежит этому маршруту, то вы рискуете утомить своего маленького путешественника крутым подъемом в гору. Единственное, что вы потеряете, поменяв официальный маршрут – это переход по навесному мосту на пути домой. Но все по порядку. Давайте для начала изучим карту парка Оленьи ручьи.

На карте малый маршрут отмечен красной линией и заканчивается он возле скалы Дыроватый камень. Большой маршрут выделен желтым цветом, он ведет к пещере Большой Провал.

Мы пойдем своей тропой, связывающей основные достопримечательности парка. Нам будут интересны следующие достопримечательности: сосна, которую нельзя обхватить, даже если взяться за руки всей семьей, Бортевая сосна, в которой вырублено дупло для диких пчел, Целующиеся скалы, скала Утопленник, Ангел Единой Надежды, Пещера древнего человека, скала Дыроватый камень. Здесь можно закончить экскурсию, но если дети еще не устали и жаждут еще больших приключений, то рекомендую вам пройти чуть дальше в сторону Большого Провала, здесь вы сможете прогуляться по подвесному мосту, который закреплен высоко над водой.

Лесная тропа пролегает через многовековые сосны, ельники, березы. Здесь сохранено около 300 видов растений, занесенных в Красную книгу. Будьте предельно осторожны, потому что встречаются и ядовитые растения, например, чемерица Лобеля.

Бортевая сосна

100 лет назад в этой сосне было прорублено дупло, которое стало ульем или бортью для лесных пчел. Бортничество распространилось на Урале еще в XIV веке и сохраняется до сих пор. В борть для привлечения диких пчел клали кусочки сот, а когда мед был готов, человек часть меда забирал себе, оставляя пчелам больше половины запасов. Хорошей бортью считалась та, которая давала человеку 8-10 кг меда.

Скала Утопленник

Свое название скала получила из-за трагедии, которая произошла в 1978 году, когда в р. Серге рядом со скалой утонули два студента. Именно с этой скалы и начинается настоящее путешествие. К сожалению, фотографией невозможно передать то, что мы здесь увидели. Величие, масштабность, невероятная красота, которая не оставит равнодушными ни детей ни взрослых.

Целующиеся скалы

Пройдите еще немного – и перед вами возникнут целующиеся скалы, получившие свое название из-за близкого расположения друг к другу.

Ангел Доброй Надежды

Эта небольшая скульптурка, установленная на одной из скал Оленьих ручьев, с недавних пор стала символом парка. Ангел-хранитель был создан в Швеции детьми-инвалидами. По замыслу автора идеи, шведской художницы и скульптора Лены Эдвалл, следует установить 49 подобных скульптур по всему миру. Такие Ангелы-хранители призваны охранять планету от войн и терроризма, защищать людей от зла и нести спокойствие и любовь в наш мир. На данный момент установлено двадцать шесть таких ангелочков, в том числе и в Австралии, Канаде, Перу и других странах.

Пещера древнего человека

Здесь я планирую сделать привал, поиграв с ребенком в древнего человека. Ведь именно тут ученые нашли огромное количество культурных слоев, самому древнему из которых насчитывается около 14 тысяч лет. Тут были обнаружены костровища древних людей, всевозможные каменные орудия, костные останки древних животных, таких как шерстистый носорог, пещерный медведь, северный олень и мамонт. У нас появляется удивительная возможность побывать в жилище первобытного человека.

Если мои походники - муж и дочь будут в силах продолжить путь, отправимся дальше к скале Дыроватый камень.

Скала Дыроватый камень

Эта скала в народе носит другое название – Пьющая Лошадь. Увидев ее собственными глазами, вы поймете, почему. Если мы дойдем до этой достопримечательности парка, я обязательно спрошу дочь, на какое животное она похожа. Удивительно, но на «голове лошади» прорисовываются и глаза, и грива, и даже ноздри.

Здесь заканчивается малый маршрут, и, возможно, ваше первое серьезное путешествие по заповедным местам Урала.

Но мы, будучи здесь всего лишь на разведке, продолжили наш путь дальше вверх по течению реки Серга, через висячий деревянный мост к смотровой площадке, к скале Писаница, к пещере Дружба и к конечному пункту нашей экскурсии - Большому Провалу.

Честно скажу, мы уже порядком устали, потому как не имели возможности сделать привал и отдохнуть - время поджимало. Впереди нас ожидал крутой подъем в гору до смотровой площадки и знаменитой скалы, рисунок Оленя на которой дал название целому природно-историческому заповеднику. К нашему сожалению, оленя нам разглядеть не удалось из-за ярко светящего солнца. Поэтому, долго здесь не задерживаясь, мы выдвинулись дальше, к пещере Дружба.

Пещера Дружба

Мы побродили вокруг входа и смогли спуститься лишь в преддверие пещеры. Однозначно исследовать этот грот следует с опытным проводником. Общая протяженность ходов около 500 метров, большое количество ярусов и пустот. До недавнего времени эта пещера считалась самой длинной в Свердловской области. Но, потеряв свой статус, она не перестает быть загадочной и опасной.

Большой Провал

В 1,5 км от Пещеры Дружба находится Большой Провал, который образовался в результате обвала свода гигантской пещеры. Глубина провала около 30 метров, а на дне даже летом лежит слой льда.

Мы прошли около 15 км в обе стороны. Конечно, такой длинный и трудный путь будет крайне сложно осилить с ребенком шести лет. Но в голове уже есть четкий план нашего первого похода, а со временем мы обязательно посетим и Большой Провал, и Миткинский рудник, и урочище Дикий запад.

Общая информация

Адрес: Свердловская область, Нижнесергинский район, пос. Бажуково

Тел. администрации: +7 904 172 55 65

Представительство в Екатеринбурге - Ул. Розы Люксембург, 67б, оф.7.

Тел./факс (343)251-67-73, +7 908 909 32 35

Услуги и цены

1) Пользование оборудованными маршрутами парка

- дети до 7 лет , пенсионеры, инвалиды – бесплатно

- дети от 8 до 16 лет, студенты – 60 руб.

- взрослые 120 руб.

2) Пешеходная экскурсия (для группы до 20 человек)

- «По долине реки Серга» (6 км/4 часа) – 2500 руб.

- «Причуды Сергинских пещер» (15 км/ 6-7 часов) – 3500 руб.

- «Миткинский рудник» (18 км/8 часов) – 4200 руб.

3) Услуги проводника по территории парка 360 руб./час

4) Стоянка 50-100 руб., в зависимости от вида автомобиля.

5) Туристические домики

- 500-600 руб./сутки на человека (минимальная плата за 4-5 человек)

6) Гостиница

- от 2000 до 5000 руб./сутки

7) Баня

- от 2000 руб./4 часа

Как добраться

Расстояние от Екатеринбурга до парка составляет около 120 км. На Московском тракте через 3 км после поста ДПС около Дружинино поворот направо по указателю на Нижние Серги. После деревни Половинка следует проехать еще 2 километра до поворота на поселок Бажуково. Время в пути 1,5-2 часа.

При въезде в парк имеется платная автостоянка.