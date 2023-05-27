Форум
Марина Ракульцева
Выходные с семьей

Где покататься на сап бордах в Екатеринбурге. Станции и прокат

Сап борды вот уже несколько лет неотъемлемый атрибут активного летнего отдыха на воде. Где покататься на сапах в Екатеринбурге и его окрестностях и где в Екатеринбурге можно взять в прокат сап борды, узнайте в нашем обзоре. Информация актуальна на май 2023 года.

Cапбординг - вариант приятного времяпровождения в жаркую погоду, который стоит попробовать хотя бы раз. Освоить его азы можно за несколько минут. Ребенок с 8-10 лет способен управлять сапом уже самостоятельно, более младшие дети могут стоять или сидеть на сапе с родителем (спасательный жилет - обязательное условие!).

ДЛЯ СПРАВКИ: SUPбординг (от англ. stand up paddle — гребля стоя) является разновидностью серфинга. Главное отличие от классического серфинга в том, что серфер использует для передвижения не волну, а весло.

Где покататься на сап бордах в Екатеринбурге:

  • Верх-Исетский пруд,
  • Городской пруд,
  • озеро Шарташ.

Где покататься на сап бордах в Свердловской области:

  • озеро Балтым,
  • озеро Щитовское,
  • озеро Исетское,
  • озеро Мелкое,
  • озеро Чусовское.

Где покататься на сап бордах в Челябинской области:

  • озеро Тургояк,
  • озеро Увильды,
  • озеро Аракуль.

А также можно взять сап борд в прокат и покататься на реках Исеть, Чусовая, Серга, Реж, Нейва, Лозьва.

Верх-Исетский пруд

Uralsurf

Первый раз попробовать прокатиться на сап борде лучше всего под присмотром более опытных товарищей или инструктора. Компания Uralsurf организует групповые обучающие прогулки на сап бордах по Верх-Исетскому пруду по разным маршрутам – от яхт-клуба (ул.Кирова, 40б) до о. Маленький, от ЖК Адмиральский (ул. Крылова 2Д) до Макаровского моста.

Участвовать могут дети от 7 лет, максимальный возраст не ограничен, зависит от желания начинающего серфера. Вес одного участника до 130 кг. Цена за 1 участника групповой прогулки 1000 рублей в будни, 1250 рублей в выходные и праздничные дни.

Предоставляется спасательный жилет, сап-борт с веслом. Всю прогулку участников сопровождает инструктор, обучает азам сап-серфинга. Записываться на водные прогулки нужно заранее.

uralsurf.ru

Озеро Шарташ

«Рыжий город» (ул. Пески, 26А)

Прокат сап бордов на станции работает по предварительной записи с 11 до 22. Детей здесь принимают от 30 кг, максимальный вес участника 120 кг. Возраст значения не имеет. Цена аренды сап доски на 1 час 600 рублей, на 2 часа 1000 рублей. В эту стоимость входит также жилет и инструктаж, при необходимости вам помогут выйти на воду и скорректируют ваши «первые шаги». За дополнительную плату можно арендовать гидрокостюм. В качестве залога просят оставить документ (паспорт или права) или деньги (5000 рублей за один сап борд).

Если готовы на большее – попробуйте сап-сплав. «Рыжий город» регулярно организует одно- и двухдневные сплавы на сап бордах по красивым местам Екатеринбурга и области.

redgorod.ru

Кайт-серф-сап станция UBA (ул. Пески, 27)

Здесь можно покататься на сап борде родителю с ребенком начиная с 3-4 лет (если малыш спокойный и не боится воды). Дети 8-9 лет могут уже самостоятельно попробовать управлять сап бордом. Цена проката одной сап доски, инструктажа и спасательного жилета 500-700 рублей в час в зависимости от величины доски. В ветреную погоду можно взять в прокат гидрокостюм (есть разных размеров) – 300 рублей в час. Станция работает ежедневно с 9 до 22 часов.

ubastation.ru

Городской пруд

Школа каякинга и сапсерфинга ФОКУС

Организует групповые и индивидуальные прогулки на сап бордах по Исети в центре Екатеринбурга (возле спорткомплекса «Динамо»). Групповые «плавания» стоят 1000 рублей в час за один сап борд (на сапе может быть взрослый и ребенок общим весом до 150 кг). В эту стоимость входит также жилет, инструктаж и сопровождение инструктора на протяжении всей прогулки. Предварительная запись.

Можно отправиться на одно-двухдневные сплавы на сап бордах по рекам области (Чусовая, Исеть, Нейва, Реж). По словам организаторов, подойдут как опытным, так и начинающим серферам. Здесь же можно взять в прокат свободные сапы (под залог).  

ВК focusonkayak

Река Чусовая

Ближайший сап-спот на Чусовой находится в пос. Курганово, загородном клубе «Три Икс» (30—50 минут от Екатеринбурга). Аренда сап борда обойдется 800 рублей в час (в том числе спасжилет и инструктаж). Можно отправиться на речную прогулку как самостоятельно, так индивидуально с инструктором или в составе группы с инструктором. Также не возбраняется приехать со своим сапом (тогда платите 500 рублей за сервисный сбор) и пройти по Чусовой самому или присоединиться к групповому сплаву. Сап-прогулки и сплавы бронируются онлайн на сайте.

supbereg.ru

Аренда сапов в Екатеринбурге

Городской центр проката (ул. Московская д. 50, ул. Блюхера 16, ул. Щорса д. 74)

Можно взять в прокат для самостоятельных покатушек. Цена аренды одного сапа от 1200 рублей за сутки (в зависимости от модели).

В залог просят оставить 4000 рублей (при наличии прописки Екатеринбурга и ближайших к нему районов). Обязательно сверяют личность по вашему паспорту (нужен оригинал), составляют договор. На сайте компании указано, что каждого клиента автоматически проверяют на наличие в черном списке прокатов, а также по базам МВД и судебных приставов на судимость и отсутствие задолженностей.

ekb.gcprent.ru

Спортклуб96 (Сибирский тракт, 8Д)

Небольшой выбор сап-бордов. Аренда сапов от 1300 рублей в сутки, спасательного жилета – 130 рублей в сутки, водопроницаемого чехла для телефона – 100 рублей в сутки. Предъявляете оригинал паспорта, заключаете договор, оставляете залог 4000 рублей (если прописка не местная, то залог больше).

При необходимости можно оформить платную доставку, цена зависит от района.

sportprokat96.ru

