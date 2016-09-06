Буддистский храм в Качканаре

Пока Екатеринбург шумно отмечал День города, мы вдвоем с супругом решили уехать в тихое местечко, где можно насладиться уединением с природой и узнать что-то интересное для себя. Главной же целью нашего путешествия – было знакомство с единственным буддистским храмом на Урале, расположенном на вершине горы Качканар.

Дорога в Качканар вела нас мимо живописных лесов и гор. Остались позади Невьянск, чью Наклонную башню видно прямо с трассы. Проехали мы и Нижний Тагил, известный своими танками Армата.

Въезжали в Качканар, когда солнце уже заходило за горы. Не теряя времени, отправились на Нижневыйское водохранилище, чтобы посидеть на берегу, полюбоваться закатом и запечь картошку в фольге. Удивил бесплатный проход на пляж, царящая вокруг чистота и небольшое количество людей. По сравнению с озерами Свердловской области, мы почувствовали здесь себя спокойно и уединенно. Только заплясал наш костер, как из темноты вышел сторож с фонариком.

«Ну, все, сейчас точно прогонит», - подумали мы.

- Ребята, костер не забудьте за собой потушить, пожалуйста, - сторож оказался приятным вежливым мужчиной.

Разговорившись с охранником, узнали, что пока Качканар живет благодаря градообразующему предприятию, которое занимается добычей и переработкой ванадия. Будто в подтверждении его слов, неподалеку послышался шум выгружаемых из вагона полезных ископаемых.

Когда окончательно стемнело, мы отправились гостиницу, где у нас был забронирован номер. Пока ехали до места назначения, я смотрела в окно автомобиля и отмечала, что в Качканаре очень чисто и уютно.

На входе в гостиницу нас встретила пожилая вахтерша. Вместо привычных расспросов, рассказала, что нас уже тут заждались, и проводила к лифту, объяснив, где найти администратора, которой оказалась приятная женщина предпенсионного возраста. Проводив до нашей комнаты, заботливо напомнила о завтраке:

- Подходите утром, как вам удобно будет. Мы работаем для гостей, - такое редко услышишь даже в дорогих гостиницах крупных городов.

Шад Тчуп Линг: место притяжения

На следующее утро нас ждало самое интересное. Попрощавшись с персоналом гостиницы, мы отправились в деревню Косью, откуда начиналось наше восхождение на вершину горы Качканар.

Пыльная грунтовая дорога привела нас в живописнейшее место: среди зеленых гор раскинулась достаточно крупная деревня. Но проехав ее почти от начала до конца, мы с огорчением отметили, что многие домики давно брошены. Люди стремительно покидают малые города, стремятся уехать из деревень. В итоге со временем они просто стираются с карты России. Это очень огорчает и вызывает недоумение. Тут так легко дышится... А какие захватывающие виды расстилаются прямо до горизонта!

Машину мы оставили на окраине деревни и начали свой путь в Шад Тчуп Линг, единственный буддистский храм на Урале, название которого переводится как Место практики и реализации.

Всего мы прошли около шести километров по каменистой дороге, то и дело останавливаясь для отдыха, пока на вершине не показались строения монастыря. Чтобы добраться до них, нам предстояло сделать последний рывок – преодолеть курумник, каменную реку.

Как оказалось позже, наш путь мог быть гораздо легче, если бы на гору мы поднимались со стороны ГОКа. Дорога там более пологая, а машину можно оставить возле КПП. Но те красоты, мимо которых мы шли, полностью компенсировали наши энергозатраты на подъем.

И вот мы на вершине. На территории монастыря кипит работа – мы пришли в самый разгар дня. Тем не менее, местные люди отвлеклись от занятий, чтобы указать нам, куда идти. В помещении, которое служит столовой, нас гостеприимно напоили ароматным чаем, заваренным на травах, собранных в лесах рядом с монастырем. После небольшой передышки мы отправились осматривать территорию.

Храму 21 год, за это время здесь появилось много построек: баня, помещение для занятий, спальные домики, подсобки. Несмотря на оживленную работу, нам удалось почувствовать неповторимую атмосферу этого места. Здесь царит спокойствие и тишина, а от видов, которые открываются с высоты птичьего полета, кружится голова и захватывает дух.

Из рассказов местных жителей мы узнали, что большинство стройматериалов и необходимые в быту вещи доставляют на гору зимой с помощью собачьих упряжек, готовят здесь на дождевой воде, которую предварительно собирают в пятилитровые бутылки. А сладости, сахар и соль приносят туристы в качестве подношения.

- Наконец-то, сегодня будет баня, хоть ноги отмою, - поделилась с нами радостью постоянная жительница монастыря. Да, нам городским жителям, принимающим в жаркую погоду душ по нескольку раз в день, такое понять тяжело.

В скором времени, когда мы уже успели осмотреть главные достопримечатель ности, прозвонил гонг, оповещающий о начале обеда. Рабочие собрались в столовой, и так как мы оказались рядом, нас также любезно пригласили разделить трапезу со всеми.

За обедом нам удалось познакомиться и пообщаться с основателем буддистского монастыря. Михаил Санников, которого здесь называют не иначе, как Докшит Лама (что значит – учитель и защитник) увлекся буддизмом во время службы в Афганистане. А место постройки монастыря на Урале было указано его наставником.

- Нас каждые две недели снести хотят, - рассказывает нам с улыбкой Михаил, - но вы не верьте, это просто подзатянувшаяся пиар-акция.

Действительно, в СМИ на протяжение года периодически появляются заметки о том, что монастырь будет снесен, а на его месте организуют добычу железной руды.

- Так просто меня отсюда не выгнать, - говорит основатель монастыря. – Пусть хоть из пушек стреляют, не уйду.

Так за разговорами о насущном и прошла трапеза. На многие вопросы Докшит Лама отвечал уклончиво, как настоящий буддист.

- Завтра не существует, надо жить настоящим, - эти слова прозвучали для нас как напутствие.

Оставив свои небольшие подношения (туристы часто приходят сюда не с пустыми руками), и, поблагодарив за радушный прием, мы отправились в обратный путь, унося с собой частичку этого места и сердечной доброты людей. Говорят, что зимой монастырь превращается в сказочное место. Что ж, надеюсь, нам удастся стать свидетелями этого волшебного перевоплощения.