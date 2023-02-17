ТОП-6 клубов лазертага и пейнтбола для семейного отдыха в Екатеринбурге

Нужны новые впечатления для всей семьи? Предлагаем рассмотреть пейнтбол и лазертаг. В Екатеринбурге работают более 20 клубов, предлагающих «пострелять».

Мы выбрали для обзора только те, о которых есть преимущественно хорошие отзывы, и где можно вместе повеселиться и взрослым, и детям («чисто детские» заведения не брали!).

Клуб страйкбола и лазертага «АТАКА»

Большая крытая территория (3500 кв.м) для игры в лазертаг и страйкбол. В лазертаг играют на полигоне «космической станции», в страйкбол в «городских укреплениях». Скрайкбол, конечно, только для взрослых. А вот лазертаг отлично подойдет для семейной игры. В отзывах пишут, что папы и даже мамы с удовольствием присоединяются к детям в стрелялках.

Возраст участников от 5 лет. На территории работает бар, где можно перекусить после боя. Парковка у здания охраняемая и бесплатная.

Из минусов в отзывах отмечают, что на площадке не ловит сотовая связь, но по запросу предоставляется пароль от Wi-Fi. Также некоторые пишут, что бывает грязно и жарко.

Цена на классический лазертаг: группа до 10 человек 6000 рублей за 1 час. Лазертаг-квест – группа до 10 человек – 8000 рублей.

Адрес: район Елизавет, ул. Новинская, 2Б

Пейнтбол и лазертаг «Полигон РПГ»

Один из старейших в городе клубов. Пострелять можно как на открытом полигоне с деревянными перекрытиями и разломанными автомобилями, так и в заброшенной 4-этажке. Кстати, здесь же проводят тренировки и бойцы из силовых структур города и области. В пейнтбол «принимают» с 12 лет, в лазертаг с 7-8 лет. Предельный возраст не ограничен, случается, что в командах с молодым задором играют бабушки и дедушки с внуками. Команды могут быть как детские, так взрослые, и смешанные, семейные. Есть беседки для перекуса, правда, некоторые жалуются в отзывах, что столы бывают грязными. Для одиночек, желающих попасть в команду, можно отслеживать информацию в группе вконтакте.

Цены на пейнтбол: 1000 рублей за 1 человека (дети только с 12 лет) за 1 час. В стоимость включены 100 шаров на каждый бой). Каждому участнику выдается чистая экипировка: куртка, брюки, перчатки, повязка. Шапки и обувь не выдают.

Цены на лазертаг: 1 час 5000 рублей за 10 человек, 2 часа 8000 рублей за 10 человек. Рекомендуемый возраст для детей 7-8 лет, но и 5-леток берут, если приходят с семьей.

Организаторы советуют брать с собой спортивные обувь и костюмы, чтобы было удобно передвигаться. В холодную погоду рекомендуют захватить кожаные перчатки и вязаные шапки (лучше без отворотов). Куртки предпочтительнее без капюшона.

Аренда беседки (есть утепленные) – 500 рублей в час, в стоимость входит мангал, решетки, шампуры.

Адрес: район УНЦ – Краснолесье, ул. Академика Вонсовского, 5

Лазертаг «Охота»

Пожалуй, это единственный лазертаг, который находится практически в центре города. Не очень большой (1000 кв.метров), крытый. Сюда можно прийти просто пострелять с друзьями, коллегами и семьей или заказать детский праздник.

В качестве заграждений и мест для передышки для бойцов – щиты и яркие железные бочки.

Перекус можно взять с собой – предоставляется комната для чаепитий, в которой есть посуда, столовые приборы, чайник, микроволновка. Воду приносить с собой.

В отзывах отмечают, что в квесте есть страшный момент – когда неожиданно выключается свет и появляется «страшная кукла» или «призрак». Но в то же время часть детей приходят от этого в восторг, поэтому оцените заранее психику своего ребенка и предупредите.

Цены: лазертаг 5000 рублей за группу 4-14 человек за 1 час. Квест+лазертаг+чаепитие 13 000 рублей за группу.

Адрес: Центр, Шевченко, 20.

Лазертаг Клуб «Дуэль» на Кировградской

Открытая площадка среди деревьев. Востребована даже зимой, так как на территории есть обогреваемый гостевой домик с горячим чаем. Можно заказать доставку пиццы и перекусить там до или после боя. В отзывах отмечают наличие холодильника (актуально, когда приносят торт), теплого и чистого туалета, теплую воду в стационарной мойке, чистую скатерть. Вечером включается освещение. Летом территория обрабатывается от клещей, а от солнца спасают тень сосен и навесы. Уличная беседка с мангалом тоже есть.

Можно выбрать сценарий игры – «спасатели», «киборги», «царь горы», «принцесса и разбойники». На ура идут «стрелялки» в компании нескольких семей и друзей с детьми, с родителями, тетями-дядями, бабушками и дедушками.

Очевидно, что команда «Дуэли» умеет работать с посетителями – по этому адресу почти нет негативных отзывов в сети.

Цены: 1,5 часа 500 рублей за 1 человека, 2 часа 600 рублей за 1 человека. Минимальная оплата за 10 человек.

Адрес: Уралмаш, ул. Кировградская 1а/2 (5 мин. от метро ст.Уралмаш).

Лазертаг «Портал 66»

Площадка известна прежде всего групповыми готовыми программами, в которые входят квест, лазертаг или аттракционы, дискотека и чаепитие. По ним много благодарных отзывов от родителей. Но вполне возможно прийти сюда всей семьей и отдельно поиграть в лазертаг облегченный (на «космической станции») или lazerWar. Площадка последнего оформлена в военном стиле, в качестве укрытий – стенки и бочки, рекомендуется для детей от 10 лет и взрослых.

Цены: «космический» лазертаг – 1 человек 500 рублей за час, в выходные и праздники 700 рублей. «Военный» лазертаг – 1 человек 400 рублей за час, в выходные и праздники 600 рублей.

Адрес: Вокзальный р-н, ул. Героев России, 2, цокольный этаж (5 минут от метро ст.Уральская).

Пейнтбольный клуб «Купол арена»

Большая всесезонная крытая площадка с искусственной травой и надувными виниловыми укрытиями. При игре можно не только стрелять, бегать, прятаться, но и перекатываться и ползти по «траве». Здесь проводятся турниры по спортивному пейнтболу – приезжают команды со всей России. Но и любители тоже могут пострелять в этом клубе.

За отдельную плату предоставляется дополнительное снаряжение, чтобы исключить боль при попадании шариков с краской. Чаще всего его берут для девушек и детей. Кстати, мальчишек и девчонок здесь приглашают с 7 лет. Так что сюда вполне можно прийти пострелять семейной командой (от 6 человек). А потом перекусить принесенной с собой едой – есть столики. Организаторами предоставляется чайник и питьевая вода. Большинство посетителей остаются довольны игрой, чего не скажешь о территории. В отзывах многие отмечают, что зимой в клубе холодно, туалет находится на улице, пространство грязное (в том числе из-за краски), скользко, защитная одежда для игры только до 50 размера, отсутствует бесплатная парковка.

Адрес: ЖБИ, ул. Рассветная, 11, корп 1.

Цены: 1500 рублей за 1 человека за 2 часа, ребенок – 1300 рублей за 2 часа. В стоимость входит камуфляжная одежда, маска с термальной линзой, перчатки, 300 шаров.

Внимание! Обзор написан на основании информации с сайтов и отзывов.