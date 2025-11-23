Музей советского детства. Детский музей для взрослых

Музей советского детства, расположенный в «городке чекистов» по адресу пр. Ленина, 69/8, распахнул свои двери в октябре 2025 года.

Как говорит Ирина Светоносова, директор музея, это трогательный музей во всех смыслах. Все предметы, за исключением хрупких или очень раритетных, можно брать в руки. В игрушки можно поиграть, одежду примерить. И, конечно же, сделать массу атмосферных фотографий или видео.

А ещё он трогательный потому, что может «затронуть струны души», вызвать эмоции и воспоминания. «У меня была такая же игрушка» - фраза, которую ты слышишь в музее постоянно.

Некоторые посетители в отзывах так и пишут: «Нашёл в музее игрушки, которыми не доиграл в детстве, доиграл здесь у вас» или «Всегда мечтал в детстве иметь такую игрушку, а подержать в руках смог только здесь».

Несмотря на то, что музей почему-то взрослыми воспринимается как музей для детей, он будет в первую очередь интересен именно им.

«Все мы родом из детства. Когда мы оказываемся здесь, происходит психотерапия - момент погружения в себя, в свое прошлое. Поэтому приходить сюда надо вместе с детьми».

А для детей музей – это такой большой аттракцион, огромная игровая комната.

Здесь есть школьный класс 70-х годов: с деревянной доской и партами, стенгазетой, барабаном и горном в пионерском уголке и, конечно, портретом Ленина на стене. Здесь можно увидеть тот самый букварь, старые учебники, портфели и школьную форму.

В зоне «Детский мир» — целые полки игрушек, книг, одежды и обуви из советского прошлого.

Еще одна зона — комната конца 80-х – начала 90-х. Крошечный телевизор, кассетные плееры и знакомые мелодии из магнитофонов, приставка Dendy.

Неподалеку — крошечная детская «за шкафом» в стиле 50–60-х годов, знакомая каждому, кто рос в эпоху тесных квартир.

А ещё есть комната, стилизованная под настоящий поход – палатка, песни у костра под гитару, каша из котелка.

Дети смотрят, как раньше играли, во что играли, понимают, что можно было обходиться без гаджетов совершенно спокойно.

Часть экспонатов детям непонятна, что нажимать, где включать и так далее. Они приобретают новый опыт, открывают мир родителей.

Удивительно, но в музее советского детства не работает сотовая связь ни одного мобильного оператора. Сделано это не специально, так получилось случайно. Поэтому на время посещения музея всем гарантирован информационный детокс.

В музее можно провести не один час, знакомясь с экспонатами.

А ещё сюда можно прийти на мастер-классы или спектакли. Для этого здесь есть настоящий зал со сценой, ведь раньше в этом помещнии располагался православный театр. На декабрь уже запланированы представления.

Спектакли, которые будут играть в музее, как и сам музей, из СССР: «Чук и Гек», «Бременские музыканты», «Приключения Маши и Вити».

Можно здесь отметить и день рождения, когда сок детям нальют из самых натоящих советских конусов.

ГРАФИК РАБОТЫ МУЗЕЯ: с 11:00 до 19:00 каждый день БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Стоимость входного билета: 400 руб. - полный; 300 руб. - льготный (дети до 12, студенты, пенсионеры).

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69/8 (вход с ул.Кузнечной)

тел. +7-912-231-12-29

Добро пожаловать в музей!