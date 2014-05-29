Невьянские тайны (экскурсия с видео)

Видели ли вы невьянскую наклонную башню? А первый уральский каменный храм? Доводилось ли вам бывать в мастерской гончара, сидеть за настоящим гончарным кругом? Удивлялись ли вы терему кузнеца Кирилова? Если нет, тогда этот материал для вас.

Демидовская наклонная башня

Невьянск стал первым городом-заводом в России. Он был основан в 1701 году, в тот день, когда осуществили первую плавку металла. Как правило, подробности из заводской жизни скучны и неинтересны обывателям, но поездка к Невьянской башне - это не только знакомство с историей завода, это множество интереснейших легенд и преданий, окутывающее таинственной завесой наклонную башню.

Множество вопросов, касающихся заводской вотчины Демидовых, до сих пор остаются без ответов. Многое затерялось в круговерти истории, стерлось и имя самого архитектора башни, и то, почему Демидовская башня наклонилась.

Не хочется в рамках данной статьи пересказывать экскурсионный материал, который будет гораздо интереснее прослушать на месте, оказавшись в стенах, где сам Акинфий Демидов расхаживал 300 лет назад.

Вы узнаете интересные подробности из жизни заводчиков: почему Демидов не стал строить свой дом возле башни, почему был продан один из самых прибыльных заводов страны. Сможете своими глазами увидеть удивительную конструкцию башни изнутри, у вас будет возможность отчеканить памятную монету с ликом Никиты Демидова, послушать страшную легенду о затопленных в подвалах мастерах, пошептаться в слуховой комнате, и, наконец, увидеть и услышать 300-летние английские часы, о которых также ведутся споры.

Более подробно о легендах и преданиях Невьянской башни, смотрите в наше видеорепортаже.

Спасо-Преображенский собор

Другой достопримечательностью Невьянска является Спасо-Преображенский собор. Храм был заложен в 1824 году и был отстроен на средства новых заводовладельцев Яковлевых. Как гласит легенда, Яковлевы пожелали, чтоб их собор был непременно выше Демидовской башни. Но по окончанию строительства стало понятно, что башня все же возвышается над храмом. Тогда было решено водрузить шпиль с крестом. Только в таком виде колокольня собора стала выше башни, и до сих пор остается одной из самых высоких на Урале.

Невьянский государственный историко-архитектурный музей

Музей находится в здании бывшей электростанции, построенной еще в XIX веке. Здесь можно увидеть подлинник портрета Никиты Демидова, почти метровый гвоздь, изъятый из основания плотины, макеты плавильных печей и других заводских приспособлений. На втором этаже - экспозиция истории невьянского края XIX-XX вв.

Дополнительные услуги:

Невьянский музей организовал интерактивные занятия для детей «Мамины субботы». Проводятся каждую субботу с 12.00-14.00 для детей от 4-10 лет. На занятиях дети знакомятся со старинными предметами быта, узнают о природе края. Справки по телефону: 8(34356)2-25-01

Общая информация:

Адрес:Свердловская обл., г. Невьянск, пл. Революции, 2

Телефон: 8(34356) 2-20-56, факс 8(34356)2-43-99; Сайт: www.museum-nev.ru

Время работы: с 9.00 до 18.00, каждая среда – с 9.00 до 20.00, выходной день – понедельник.

С 01.04 по 01.10 экскурсии по Наклонной башне проводятся с 9.00 до 19.00

Услуги и цены:

Экскурсия по музею – 500 рублей, от 6 до 10 человек – 1000 руб. с группы.

Экскурсия по башне - от 1 до 5 человек – 1250 руб., от 6 до 10 человек – 2500 руб. с группы.

Театрализованное представление – 1700 руб. с группы.

Экскурсия по Спасо-Преображенскому собору от 1 до 5 человек – 250 руб., от 6 до 10 человек - 500 руб. с группы.

Фото, видео - 100 руб.

Изготовление «монеты»- 200-300 руб.

Музей «Дом Невьянской иконы»

В музее представлена экспозиция икон XVII-XIX веков, а также работы современных иконописцев мастерской фонда.

Общая информация

Адрес:

Г. Невьянск, ул. Красноармейская, 2

Телефон: +7 (34356) 2-40-05

Время работы:

с 10.00 до 18.00

Цены:

Детский билет -30 руб.

Взрослый билет 60 руб.

Экскурсовод от 250 руб

Быньги

Всего в 7 км к северо-востоку от Невьянска находится старинное староверческое село Быньги. Официальной датой основания считается 1718 год, когда Демидовыми был основан Быньговский железоделательный завод. Сейчас село интересно прежде всего Свято-Николаевским храмом – одним из первых каменных храмов на Урале, построенным еще в конце XVIII века.

Чуть дальше стоит каменная однопрестольная Казанская единоверческая церковь, заложенная еще в середине XIX века.

Также в Быньгах до сих пор сохранились дома, памятники деревянного зодчества конца XIX начала XX века. Закончить нашу экскурсию по Невьянскому району нам предстояло в гончарной мастерской, находящейся в деревне Нижние Таволги.

Гончарная мастерская

Когда стали заниматься гончарным промыслом в селе Таволги, сказать сложно. Но и по сей день таволожская керамика пользуется большим спросом, а гончарные мастерские - популярностью у туристов.

Мы побывали в мастерской Сергея и Светланы Масликовых, где нам провели мастер класс по работе с глиной, рассказали историю семьи и поделились планами на будущее. Но это не главное, самое потрясающее - это интерактивное шоу, в котором может поучаствовать любой. Я не говорю о детях, потому что для них мастерская гончара - как сказка, и такая экскурсия однозначно останется в детской памяти.

Здесь прежде всего любопытно наблюдать за взрослыми, которые впервые садятся за гончарный круг. Азарт, радость, удивление, неповторимые ощущения от работы с глиной – вот те немногочисленные эмоции, что испытывают они. Не бойтесь испачкаться, ведь глина не грязь – это потрясающий материал: мягкий, податливый, теплый.

Вас ждут непередаваемые ощущения от работы с ним.

Династия Шадриных-Масликовых занимается гончарным делом вот уже почти 200 лет. Сергей подробно расскажет, как добывается глина, какие этапы обработки необходимо пройти, прежде чем начать работу с ней на гончарном круге.

При этом интересно будет посмотреть и послушать рассказ о том, как это делали раньше и как это делают сейчас.

В соседней комнате у вас будет возможность полепить из глины, разукрасить уже готовые изделия. Понаблюдать за работой остальных членов семьи Сергея.

В ближайшее время рядом с мастерской гончара откроет свои двери еще один дом, построенный из столетних сосен, он будет вмещать до 40 человек гостей. Здесь планируется проводить театрализованные представления, чаепития, блины, а также мастер классы других ремесленников.

Общая информация:

Адрес:

Свердловская область, деревня Нижние Таволги, ул. Куйбышева 37

Телефон: +7 912 614 88 37, 7 952 14 34 449

Сайт: www.gonchar-iz-tavolog.ru

Время работы:

Экскурсии принимаются с 10.00 до 17.00

Терем Кузнеца С. И. Кириллова

Конечным пунктом нашей экскурсии по Невьянскому району должна была стать гончарная мастерская. Но на обратном пути мы немного заплутали и выехали на старотагильский тракт. Наш путь пролегал через деревню Кунара, где мы и провели еще минут 30, рассматривая удивительный терем кузнеца Кириллова.

Строился этот дом почти 50 лет, а в 1999 году занял первое место на всероссийском конкурсе деревянного зодчества. Сергей Иванович Кириллов - самобытный творец, создавший уникальный памятник, который до сих пор радует и удивляет своим неповторимым обликом каждого проезжающего и проходящего мимо.

Гончар из Таволог. Терем кузнеца Кириллова

Видео, фото: © Анна Ионова, Наталья Елизарова

