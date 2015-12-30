Зимние игры, активности и развлечения для детей

У нас есть идеи, чем занять ребенка на зимней прогулке! Читайте здесь: Зимние игры с детьми на улице или Самый подходящий день – сегодня!

и здесь: Зимние игры для ребенка двух лет

В этом материале - новые, "домашние" и уличные зимние развлечения.

1. Объявляем чемпионат квартиры по фигурному катанию. Фигуристы – мелкие игрушки, каток-лёд на подносе.

Закручиваем игрушки как волчки, засекая, кто покрутится дольше, катать их по кругу и устраивать настоящие соревнования фигуристов с обязательными элементами типа тройных тулупов и двойных акселев.

Ну, а если вы любители игровых видов спорта, то для вас – мини хоккей в тазике.

Наши клюшки - чайные ложки, а шайба - крышка от бутылки, ворота сделали из лего.

2. Если на улице холодно, то снеговиков можно лепить и дома, и не обязательно из снега. Солёное тесто здесь тоже отлично подойдет.

Такую зимнюю творилку можно легко сделать игрой.

Понадобятся: игральный кубик, солёное тесто и 6 составляющих снеговика: глазки, веточки (руки), морковки (из пластилина), шапочки (скрученные бумажки), пуговички (бусинки), валенки (у нас были из пластилина тоже).

Каждый ингредиент в своей емкости под своим номером (с 1 по 6, соответственно).

Как играть: каждый игрок скатывает своего снеговика из солёного теста, это основа.

Затем, начиная с младшего, по очереди игроки кидают кубик и берут ингредиент из соответствующей по номеру ёмкости (выпало 6, значит берем из 6-й и т.д.) и соединяют со своим снеговичком. Задача каждого построить более ладного снеговика всего за 6 ходов.

Забавно получается, когда у одного снеговика по 3 глаза , 2 морковки и 1 рука, а у другого 4 шапки, 1 валенок и 1 пуговичка. Можно сочинять про них истории, почему тот или иной снеговик выглядит так, а не иначе.

3. Еще одна захватывающая игра - разморозить ледяной куб с сокровищами, для этого использовать различные инструменты: спринцовки, шприцы (без иголки, конечно), молоток и отвертки (под присмотром), соль, губка, фен и теплая вода.

4. А что, если рисовать не на листе бумаги, а на снегу? Можно и на улице, а можно и домой снега принести. На улице удобно рисовать из бутылок с дыркой в крышке, надавливанием регулируем силу цветной струи, а дома прямо кисточкой.

5. Рисовать еще можно и льдом. В формочках для льда заморозили краску с палочками. У нас была гуашь и гуашь+вода. Гуашь замерзает дольше, тает быстрее и рисовать ею сложнее т.к. она тает вся и сразу, а вот гуашь+вода и замерзает быстрее и рисовать ею интереснее и дольше.

6. Жидкий снег. Наши лего-герои устраивали снежные игры, валялись в снегу, закапывались, ныряли, прыгали и даже рыли тоннели. Особенно понравилось прыгать героями по этому снегу. Когда Ариэль прыгала быстро, то даже практически не маралась и не тонула. Но стоило ей опуститься мягко в наш снег, то он буквально затягивал ее внутрь. Это привычная уже неньютоновская жидкость (крахмал+вода), которая обладает потрясающими свойствами - когда не неё воздействуешь быстро и сильно - например, если ударить по ней ладошкой или Ариэль, как в нашем случае - то жидкость как твёрдая субстанция отталкивает руку, а если опускать медленно, то это настоящая жидкость. Попробуйте еще скатать из нее шарик, когда катаешь, то полное ощущение комка в руках, но как только перестаёшь катать, комок моментально вытекает сквозь пальцы.

7. Ну и самое интересное это - гулять.

Расскажите ребенку о том, как ходят волки в стае (след в след). А после этого предложите поиграть в догонялки, но с одним условием: тот, кто догоняет, должен преследовать убегающего след в след. Отсюда вытекает много других игр - петлять по снегу как зайцы, ходить по сугробам как лоси, высоко поднимая ноги, а можно как кабаны (они невысокие и получаются брюшком все сугробы собирают), тут вам придется встать на четвереньки.

8. Ножички по-зимнему. Для игры потребуются деревянные палки и снежная полянка. Игрокам необходимо попасть в сугроб так, чтобы она воткнулась. Играть можно по-разному: 1) у кого глубже воткнулась, тот и победил; 2) после попадания игрок отходит на 1-2 м дальше и бросает уже оттуда. Кто дальше отойдет, тот и победил; 3) на снежной полянке можно нарисовать или положить мишень (обруч), в которую и надо попадать, тогда уже считается победителем тот, кто точнее попадет в мишень.

9. Снежный вулкан.

Заготовку сделать дома - в пластиковый стаканчик насыпаем соды (2-3 столовые ложки) + лимонная кислота (1-2 чайные ложки). С собой из дома берем воду в бутылке (если хотите цветного извержения, то воду заранее можно окрасить). Нагребаем снежную гору побольше, в центр вставляем стаканчик и поливаем водой - извержение готово.

10. Есть хоккей на траве, а почему нет футбола на снегу? Советую взять мяч на улицу и попробовать поиграть в футбол по глубокому снегу. Не простое это занятие.

Пусть ваша зима будет душевной!