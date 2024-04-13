Термальный комплекс «ЮГА». Тестируем новое место

Недалеко от Екатеринбурга, в Горном Щите, открылся новый термальный комплекс «ЮГА». Строительство до сих пор не прекращается, поэтому мы добрались до терм, чтобы рассказать, что в настоящий момент работает, чем заняться там с детьми, какое время и какой бюджет закладывать на посещение.

Парковка предусмотрена. Лифт для маломобильных посетителей присутствует.

Внутри вас встречает огромный светлый холл, декорированный зеленью и апельсиновыми деревьями. Всё искусственное, конечно же, но смотрится очень уютно.

Судя по номерам шкафчиков в раздевалках, максимальная загрузка комплекса около 900 человек. Раздевалка для верхней одежды рассчитана на 800 гостей.

В пятницу, в 9:15 утра, во всём комплексе вместе с нами было 6 человек.

Раздевалки удобные, шкафчики двухуровневые.

Душевые кабины открытые, стыдливо спрятаться за шторкой не получится.

Внутри находится бассейн для взрослых (в нём сидения и лежаки)

и бассейн для детей глубиной 60 см, с грибком и парой струй для массажа.

Около детского бассейна находится водный лабиринт, который в момент нашего посещения был на техническом обслуживании,

и Санариум – сауна для детей с невысокой температурой, где можно погреться между купаниями. На стене телевизор, где показывают детские мультфильмы. Прозрачная стена позволяет наблюдать за своим ребёнком.

В настоящий момент открыто 5 бань, не считая Санариума.

Можжевеловая баня

Небольшая, всего 26 кв.м. Отделана деревом. Запах просто фантастический.

Механическая баня

Площадь 70 кв.м. Колесо непрерывно вращается.

Электрическая печь «Мельница», возможно, самая необычная электропечь на планете Земля. Она обладает собственным мельничным колесом, которое зачерпывает воду из расположенного сзади желоба, как ковшом. Ход колеса обеспечивается через ременную передачу, вода протекает внутри колеса и льется на ступенчатую пластину, затем попадает на камни.

Пивная баня

В момент нашего посещения пивная сауна была самой горячей. Стена декорирована пивными кружками.

Хаммам

Отличный пар, претензий нет. Стол в центре этой турецкой бани, лежа на котором можно наблюдать «звёзды», позволит вам максимально расслабиться.

Русская баня

Попасть сюда можно только «с улицы». Большая парная, ёмкости для обливания, небольшой уличный бассейн с ледяной водой – всё присутствует.

Коллективные парения проходят каждый час. В арсенале у парильщиков - донник, эвкалипт, полынь, лаванда и даже чеснок.

Открытый бассейн по площади примерно такой же, как в «Баден-Баден Уктус», как и набор водных аттракционов - сидения и лежаки с гидромассажем, круговое искусственное течение, массажные струи.

В центре изолированный круглый бассейн с более прохладной водой.

К услугам гостей бар.

и кафе самообслуживания на 150 посадочных мест.

Завтрак из сырников с мёдом плюс чай обойдется в 280 рублей. Понравилась посуда. Выглядит, как фарфор, а на самом деле это пластик высокого качества, ребёнок такую точно не разобьёт.

Из мелочей нужно отметить ящички-сейфы, в которые можно убрать телефон, и фотозону.

Есть в термальном комплексе и развлечение для экстремалов – сёрф-волна. При нас она не работала.

Посещение продолжительностью 2 часа в будний день обошлось нам в 1400 рублей на человека. Сразу скажем, что двух часов, чтобы отдохнуть, будет мало. Это только пробежаться и посмотреть все локации.

В выходные и праздничные дни за 2 часа вы заплатите 1900 рублей за взрослый билет и 1450 рублей за детский, за 3 часа 2300 рублей и 1800 рублей соответственно. Весь прайс, как и действующие акции, можно посмотреть здесь

Важно! На входе вам выдают электронный браслет, которым можно рассчитываться в баре или кафе. Аванс составляет 3000 рублей. За потерю браслета с вас удержат 4000 рублей (1000 рублей за сам браслет, 3000 рублей - это аванс на вашем браслете). Так что будьте внимательны.

Как добраться

Добраться можно только на автотранспорте, личном автомобиле или такси. Дорога из центра Екатеринбурга займет 40-50 минут. И это самый главный минус этого места.

Огромный плюс комплекса в том, что там всё новое. А если на территории появятся домики, то отдыхать там летом будет сплошное удовольствие.

Если говорить о ценовой политике, то утренняя акция за 1500 рублей в «Баден-Баден Уктус», которая включает вкусный сытный завтрак, выглядит привлекательнее. Опять же добраться туда намного проще.